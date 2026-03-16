Video Secretarul general OCDE a fost primit la Palatul Cotroceni. Mesajul lui Nicușor Dan

Nicușor Dan, Primirea unei delegații a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Foto: Nicușor Dan rețeaua X

Președintele Nicușor Dan l-a primit, luni la Palatul Cotroceni, pe Mathias Cormann, secretarul general al OCDE. Cei doi au discutat stadiul avansat al procesului de aderare al României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, concluziile principale ale Studiului Economic 2026 pentru România și evoluțiile internaționale actuale.

„Ediția din acest an a Studiului Economic oferă îndrumări valoroase pentru consolidarea economiei și a politicilor publice din România. I-am mulțumit Secretarului General Cormann pentru sprijinul său constant în atingerea obiectivului strategic al României de a adera la Organizație în 2026”, a mai anunțat Nicușor Dan, pe rețeaua X.

Mathias Cormann a avut-o o întrevedere la Palatul Victoria și cu premierul Ilie Bolojan.  Ulterior șeful Executivului a declarat luni că România trebuie să reducă deficitul bugetar, să îmbunătățească colectarea veniturilor și să folosească mai eficient banii publici, în contextul reformelor economice necesare pentru stabilitatea financiară și pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Bolojan a subliniat, de asemenea, că politica monetară trebuie să rămână prudentă până când inflația se stabilizează complet.

La rândul său, ministrul Finanţelor Alexandru Nazare aafirmat luni, la lansarea Studiului Economic 2026 pentru România, elaborat de OCDE, că aderarea țării noastre la această organizație nu doar că reduce costurile de finanțare „de care avem nevoie ca de aer” pentru stabilizarea datoriei publice, ci și stimulează investițiile.

