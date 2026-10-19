Investiție de peste 4 miliarde de lei în infrastructura feroviară. CFR vrea să elimine restricțiile de viteză

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA a lansat o licitație pentru lucrări de întreținere a infrastructurii feroviare pe raza a șapte sucursale regionale, valoarea maximă estimată a achiziției depășind 4 miliarde de lei, fără TVA. Contractele vor avea o durată de patru ani, iar ofertele pot fi depuse până la 23 noiembrie a.c.

Lucrările urmăresc îmbunătățirea siguranței circulației, readucerea liniilor la parametrii tehnici proiectați și eliminarea restricțiilor de viteză pe sectoarele vizate.

„Compania Națională de Căi Ferate «CFR» S.A. a lansat o procedură de licitație deschisă pentru lucrări de întreținere prin înlocuirea la rând a elementelor componente ale suprastructurii căii ferate, pe raza a șapte sucursale regionale. Valoarea maximă totală estimată a achiziției este de 4.091.513.503 lei, fără TVA, iar lucrările urmăresc îmbunătățirea condițiilor de siguranță a circulației și eliminarea restricțiilor de viteză pe sectoarele de infrastructură vizate”, a transmis luni CFR SA, într-un comunicat de presă.

Procedura a fost publicată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), prin anunțul de participare CN1097452 din 19 octombrie 2026. Achiziția este structurată în șapte loturi, aferente sucursalelor regionale de căi ferate București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Galați și Constanța.

Valoarea maximă estimată pentru fiecare lot este de 584.501.929 de lei, fără TVA. În urma procedurii urmează să fie încheiate șapte acorduri-cadru, fiecare cu o durată de 48 de luni.

Ce lucrări sunt prevăzute

Intervențiile vizează înlocuirea succesivă a elementelor componente ale suprastructurii căii ferate, respectiv șinele, traversele și stratul de piatră spartă care asigură susținerea și stabilitatea liniei.

Lucrările se vor desfășura pe liniile curente și directe și vor utiliza materiale de cale noi. De asemenea, vor include refacerea structurii de susținere în zonele aparatelor de cale și ale trecerilor la nivel, precum și înlocuirea integrală a pietrei sparte în aceste sectoare.

Un alt obiectiv este realizarea căii fără joante, prin eliminarea discontinuităților dintre șine. Potrivit CFR SA, această soluție contribuie la îmbunătățirea comportării liniei în exploatare și la reducerea necesarului de întreținere a îmbinărilor.

Prin lucrările planificate, compania își propune să readucă sectoarele feroviare vizate la parametrii tehnici corespunzători vitezelor proiectate pentru trenurile de călători și de marfă.

„Prin executarea acestor lucrări, CFR S.A. urmărește readucerea sectoarelor feroviare vizate la parametrii tehnici corespunzători vitezelor proiectate pentru trenurile de călători și de marfă, precum și ridicarea restricțiilor de viteză, după îndeplinirea condițiilor tehnice și de siguranță aplicabile”, se arată în comunicatul companiei.

Cum vor fi finanțate lucrările

Acordurile-cadru vor fi încheiate la nivel central, în cadrul CFR SA, în timp ce contractele subsecvente, pentru executarea efectivă a lucrărilor, vor fi semnate la nivelul sucursalelor regionale.

Finanțarea este prevăzută de la bugetul de stat, prin titlul bugetar 51 – „Întreținerea și funcționarea/exploatarea infrastructurii publice”, aferent Direcției Linii.

Contractele vor fi atribuite și lucrările vor fi executate în funcție de necesitățile identificate și de fondurile alocate.

Procedura se desfășoară prin licitație deschisă, iar criteriul de atribuire este „cel mai bun raport calitate-preț”.

Prețul ofertei are o pondere de 75% în evaluare, în timp ce perioada de garanție acordată lucrărilor executate reprezintă 25%.

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor pentru toate cele șapte loturi este 23 noiembrie 2026, ora 15:00.

Documentația completă și condițiile de participare sunt disponibile în SEAP, la acest link.

Prin această procedură, CFR SA urmărește să asigure un cadru contractual multianual pentru lucrările de întreținere necesare menținerii infrastructurii feroviare în condiții de siguranță și îmbunătățirii parametrilor de circulație.

Editor : Ana Petrescu