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Investițiile din economie au trecut de 41 de miliarde de lei în primul trimestru din 2026. Creșteri puternice la utilaje și construcții

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bancnote de 100 de lei
Foto: Shutterstock
Din articol
Construcțiile rămân principalul motor al investițiilor

Investițiile nete realizate în economia națională au ajuns la 41 miliarde de lei în primul trimestru din 2026, în creștere cu 4,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS). Creșterea a fost susținută în principal de avansul investițiilor în utilaje și mijloace de transport, dar și de lucrările de construcții noi.

Datele INS arată că investițiile nete au însumat 41.006,2 milioane de lei în primele trei luni ale anului, față de 36.698,6 milioane de lei în trimestrul I din 2025. 

Astfel, investițiile în utilaje, inclusiv mijloace de transport, au crescut cu 19,2%, până la 12,22 miliarde de lei, în timp ce investițiile în lucrări de construcții noi au urcat cu 10,1%, până la 25,11 miliarde de lei.

În schimb, categoria „alte cheltuieli de investiții” a scăzut puternic, cu 40,7%, până la 3,67 miliarde de lei.

Potrivit INS, această categorie include cheltuieli pentru lucrări geologice și de foraj, cumpărarea animalelor de muncă și reproducție, plantații de viță-de-vie și pomi, împăduriri, studii de cercetare și proiectare, dar și servicii aferente transferului de proprietate asupra terenurilor și mijloacelor fixe.

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Construcțiile rămân principalul motor al investițiilor

Lucrările de construcții noi au continuat să reprezinte cea mai mare componentă a investițiilor din economie, cu o pondere de 61,2% din total în primul trimestru al acestui an, în creștere față de 58,1% în perioada similară din 2025.

Și investițiile în utilaje și mijloace de transport și-au majorat ponderea în total, de la 26,6% la 29,8%. În schimb, categoria „alte cheltuieli” a coborât de la 15,3% la 9%.

Pe domenii de activitate, construcțiile au atras cea mai mare parte a investițiilor, cu o pondere de 38,3% din total. Industria a ajuns la 20,5%, comerțul și serviciile la 19,8%, iar agricultura la 6%, aproape dublu față de primul trimestru din 2025, când avea o pondere de 3,7%.

INS a precizat că investițiile nete reprezintă cheltuielile destinate creării de noi mijloace fixe, dezvoltării, modernizării și reconstrucției celor existente, precum și costurile aferente transferului de proprietate asupra mijloacelor fixe și terenurilor.

Institutul mai menționează că datele pentru trimestrul I 2025 au fost rectificate față de cele publicate anterior.

Editor : A.D.

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