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Investitorii străini propun lansarea unui proiect naţional pentru adoptarea monedei euro

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euro getty
Foto: GettyImages
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Consiliul Investitorilor Străini (FIC) propune lansarea unui proiect naţional pentru adoptarea monedei euro, care să reunească Guvernul, Banca Naţională a României şi alţi actori-cheie, astfel încât, în termen de 12 luni, să fie elaborată o foaie de parcurs cu obiective anuale privind consolidarea fiscală, reducerea inflaţiei şi convergenţa structurală şi juridică, potrivit unui comunicat al organizaţiei.

„FIC propune, de asemenea, lansarea unui proiect naţional pentru adoptarea monedei euro, care să reunească Guvernul, Banca Naţională a României şi alţi actori-cheie, cu un mandat clar de coordonare tehnică şi instituţională. În termen de 12 luni, proiectul ar trebui să conducă la elaborarea unei foi de parcurs naţionale, cu obiective intermediare anuale privind consolidarea fiscală sustenabilă, reducerea inflaţiei şi convergenţa structurală şi juridică”, se arată în documentul citat.

Reprezentanţii FIC consideră că procesul de consolidare fiscală trebuie să avanseze în paralel cu măsurile de susţinere a creşterii economice şi de îmbunătăţire a competitivităţii României, în contextul începerii mandatului noului Guvern.

„România nu trebuie să aleagă între consolidarea fiscală şi creşterea economică. Are nevoie de ambele. Pentru companii şi investitori, stabilitatea macroeconomică, regulile predictibile şi capacitatea Guvernului de a pune în aplicare reformele fac parte din aceeaşi ecuaţie. Vedem o convergenţă încurajatoare între mai multe direcţii din programul de guvernare şi priorităţile susţinute constant de FIC. Testul decisiv va fi însă implementarea. FIC este pregătit să contribuie, ca partener, la consolidarea competitivităţii României şi a atractivităţii sale pentru investiţiile străine directe. Membrii noştri sunt pregătiţi să sprijine acest proces prin expertiza şi experienţa lor internaţională”, a declarat Ruxandra Băndilă, director executiv al FIC.

Potrivit organizaţiei, programul de guvernare include o serie de recomandări formulate anterior de investitorii străini, printre care predictibilitatea fiscală, stimularea investiţiilor strategice, dezvoltarea unei pieţe competitive a energiei, simplificarea reglementărilor şi digitalizarea administraţiei publice.

„Programul de guvernare preia o serie de recomandări formulate recent de FIC, menite să consolideze competitivitatea României şi capacitatea sa de a atrage investiţii străine directe. Printre acestea se numără predictibilitatea fiscală, o consolidare fiscală favorabilă creşterii economice, stimularea investiţiilor strategice, dezvoltarea unei pieţe competitive a energiei, simplificarea reglementărilor şi digitalizarea administraţiei publice. Împreună, aceste priorităţi arată că România trebuie să îşi consolideze finanţele publice şi, în acelaşi timp, să îşi recapete atractivitatea pentru capital”, precizează sursa citată.

În ceea ce priveşte politica fiscală, FIC evidenţiază importanţa menţinerii cotei unice, a eliminării impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie 2027 şi a stabilirii unui calendar predictibil pentru modificările legislative care afectează companiile.

„FIC evidenţiază trei angajamente de politică fiscală din programul de guvernare care sunt esenţiale pentru încrederea investitorilor. Menţinerea cotei unice şi confirmarea eliminării impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu 1 ianuarie 2027 ar asigura stabilitatea fiscală, în timp ce stabilirea unui calendar fiscal şi a unui termen minim de notificare înainte de intrarea în vigoare a măsurilor care afectează companiile ar consolida predictibilitatea. Implementate integral şi la termen, aceste angajamente pot oferi gradul de certitudine necesar pentru luarea deciziilor de investiţii pe termen lung”, se menţionează în document.

Pentru atragerea investiţiilor strategice, organizaţia consideră necesare consolidarea rolului Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior (ARICE), accelerarea autorizării proiectelor majore şi utilizarea mai eficientă a fondurilor europene şi a capitalului privat.

"Pentru atragerea investiţiilor strategice sunt la fel de importante consolidarea rolului Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior (ARICE) ca punct unic de contact pentru investitori, accelerarea procesului de autorizare a proiectelor majore şi utilizarea mai eficientă a fondurilor europene şi a capitalului privat", subliniază reprezentanţii FIC.

În domeniul energetic şi al administraţiei publice, organizaţia susţine dezvoltarea infrastructurii energetice şi accelerarea digitalizării serviciilor publice.

"În sectorul energetic, competitivitatea industrială pe termen lung va depinde de progrese coordonate în ceea ce priveşte producţia, stocarea, reţelele şi interconectările, susţinute de reguli clare şi de practici de piaţă transparente. În administraţia publică, digitalizarea serviciilor, interoperabilitatea sistemelor şi administrarea fiscală bazată pe analiza de risc pot reduce povara contribuabililor corecţi şi pot consolida relaţia dintre stat şi mediul privat", se arată în comunicat.

Totodată, FIC solicită ca măsurile economice asumate de Guvern să fie însoţite de termene clare, indicatori de performanţă şi raportări publice periodice.

"FIC subliniază că următoarea etapă trebuie să se concentreze pe implementare şi pe rezultate măsurabile. Pentru fiecare prioritate economică majoră ar trebui stabilite o instituţie responsabilă, un termen de realizare, indicatori de performanţă şi raportări publice periodice. Un astfel de cadru de responsabilizare reflectă atât recomandările membrilor FIC, cât şi angajamentul Guvernului de a evalua politicile publice în funcţie de rezultate. Astfel, priorităţile asumate se pot transforma în proiecte concrete, locuri de muncă şi valoare adăugată pentru România", precizează organizaţia.

În acelaşi timp, investitorii străini consideră că aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) trebuie accelerată, pentru îmbunătăţirea profilului investiţional al ţării.

"Aderarea la OCDE rămâne un obiectiv important pentru România. Noul Guvern ar trebui să accelereze acest proces, pentru a consolida profilul investiţional al ţării şi a facilita accesul la capital pe termen lung", se mai arată în comunicat.

Consiliul Investitorilor Străini reprezintă aproximativ 120 dintre cele mai mari companii cu capital străin din România, care generează împreună o cifră de afaceri cumulată echivalentă cu aproximativ 20% din produsul intern brut al ţării.

Editor : A.P.

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