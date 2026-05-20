Ionuț Dumitru avertizează asupra riscului de retrogradare a României: „Dacă schimbăm direcția, ratingul va fi redus"

Ionut Dumitru. Foto: Inquam Photos / George Calin
„Dacă schimbăm direcția, ratingul va fi downgradat” Ce se poate întâmpla cu dobânzile și inflația

Economistul Ionuț Dumitru, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a declarat miercuri, într-o intervenție la Digi24, că România riscă deteriorarea ratingului de țară și pierderea încrederii investitorilor dacă viitorul guvern nu continuă reducerea deficitului bugetar. Acesta a avertizat că agențiile de rating și piețele financiare urmăresc cu atenție situația politică din România, iar orice abatere de la planul de consolidare fiscală ar putea duce la costuri mai mari de finanțare pentru stat și economie.

„România are de făcut ajustare fiscală și are niște angajamente foarte serioase pentru a reduce deficitul bugetar, iar fără un angajament puternic al Guvernului pentru a continua demersul acesta de consolidare fiscală, probabil că procesul de reducere a deficitului bugetar va fi pus la îndoială”, a declarat acesta.

Economistul a explicat că agențiile de rating au transmis deja avertismente legate de instabilitatea politică și de riscul ca reducerea deficitului să fie încetinită: „Vedem lucrul ăsta, ne atenționează cumva de acest lucru și agențiile de rating, în notele pe care le-au emis recent, că riscul politic sau situația politică aduce riscuri la nivelul consolidării fiscale, cu efecte negative asupra încrederii investitorilor, asupra costurilor de finanțare și, nu în ultimul rând, potențial și asupra ratingului de țară”. 

„Dacă schimbăm direcția, ratingul va fi downgradat”

Ionuț Dumitru a subliniat că România se află de mai bine de un an într-o perspectivă negativă de rating, însă evoluția deficitului bugetar din ultimele trimestre a fost una favorabilă.

„Direcția pe care ne-am încadrat, începând cu a doua jumătate a anului trecut, era una bună, în sensul în care deficitul bugetar a început să scadă și a scăzut semnificativ de la peste 9% din PIB în 2024 la sub 8% din PIB anul trecut și 6% din PIB anul acesta”, a afirmat economistul.

Acesta avertizează însă că menținerea acestei direcții este esențială pentru păstrarea încrederii investitorilor și a ratingului suveran: „Dacă am menține direcția de reducere a deficitului bugetar, în mod normal ratingul ar trebui să aibă evoluții favorabile. Dacă schimbăm direcția, ratingul cel mai probabil va fi downgradat, redus”. 

Întrebat cât de aproape este România de o eventuală retrogradare la categoria „junk”, economistul a spus că în acest moment există multă incertitudine, iar investitorii și agențiile de rating așteaptă clarificarea situației politice.

„Suntem într-o situație de incertitudine în momentul de față. Nu avem prea multe elemente pe care să ne bazăm în evaluare. Tocmai de aceea și agențiile de rating au dat niște avertismente recente, dar nu au luat o decizie. Toată lumea așteaptă clarificarea situației politice”, a explicat acesta.

Ce se poate întâmpla cu dobânzile și inflația

Ionuț Dumitru a afirmat că stabilizarea situației politice și continuarea consolidării fiscale sunt importante și pentru evoluția dobânzilor și a inflației.

„În contextul în care situația politică se stabilizează și încrederea piețelor e una bună, ar trebui să nu avem creșteri de dobânzi, nu ar trebui să mai vedem creșteri de inflație semnificative”, a spus economistul.

Potrivit acestuia, BNR va prefera cel mai probabil în acest an „o strategie prudentă, dar totul depinde de datele care vor veni din economie, de evoluția situației politice și de evoluția procesului de consolidare fiscală, că, de fapt, el este cheia în toate aceste evoluții”.

Economistul a explicat și că inflația va mai crește ușor în perioada următoare, înainte de o scădere mai rapidă în a doua parte a anului.

„Așa cum și BNR a anunțat, probabil că în lunile următoare vom mai avea o ușoară creștere de inflație anuală, undeva spre 11%. După care, în lunile iulie-august, vom vedea o scădere foarte rapidă a inflației anuale”, a declarat acesta.

Potrivit economistului, reducerea inflației va veni inclusiv pe fondul efectelor statistice generate de dispariția din calcul a marilor scumpiri de anul trecut la energie și TVA.

„În iulie dispare din calculul inflației anuale creșterea de prețuri la energie electrică din iulie 2025, respectiv creșterea de TVA din august de anul trecut. Practic, efectul de bază statistic ne va ajuta în lunile iulie-august”, a explicat acesta. 

