Ionuț Dumitru: Creșterea salariului minim ar pune și mai multă presiune pe companiile românești. Nu ar fi o decizie înțeleaptă

Creșterea salariului minim nu ar fi o decizie înțeleaptă, a spus la Digi24 economistul Ionuț Dumitru, consilier al premierului Ilie Bolojan. El spune că în ultimii ani competitivitatea companiilor românești a scăzut mult, din cauza costurilor mari, iar o creștere a salariului minim ar pune o presiune și mai mare pe mediul de afaceri.

„În calitate de economist, ce pot să spun este că venim după o perioadă de ani de zile în care salariul minim a crescut foarte repede, perioadă în care și costurile companiilor au crescut foarte mult. În primul rând, dacă ne uităm la prețul la energie, care a crescut enorm de mult în ultimii ani, la care adăugăm și creșterea costurilor cu salariile, vedem o presiune uriașă pe costurile companiilor și, nu întâmplător, competitivitatea companiilor românești a scăzut foarte mult în ultimii ani. Aducem aminte că anul trecut, deși am avut un deficit bugetar uriaș, de peste 9% din PIB, am avut o creștere economică de doar 0,8%, deși am suprastimulat consumul, nu am avut ofertă, nu am avut producție internă, pentru că această producție internă este lipsită de competitivitate în fața importurilor”, a spus Dumitru.

„Una din cauzele fundamentale pentru această lipsă de competitivitate sunt tocmai aceste costuri foarte mari pe care companiile în ultimii ani le-au avut cu energia și cu salariile, care au crescut foarte repede. În contextul acesta, să pui o povară suplimentară în momentul de față, printr-o creștere suplimentară a salariului minim, e probabil o decizie nu foarte înțeleaptă. Da, decizia se va lua în cadrul coaliției. Ca economist, o să vă spun că nu e un moment potrivit pentru a putea pentru a crește în în plus salariul minim, dat fiind această problemă uriașă de competitivitate”, a adăugat el.

Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social se reunește astăzi la Palatul Victoria pentru o discuție privind nivelul salariului minim în 2026. În timp ce patronatele cer menținerea valorii actuale, avertizând asupra riscurilor economice, sindicatele susțin că o înghețare ar încălca legea și ar reduce puterea de cumpărare a peste 1,7 milioane de angajați.

La ședință va participa și premierul Ilie Bolojan.

Editor : M.B.