Deficitul bugetar de 1,75% din PIB înregistrat după primele cinci luni ale anului este mai mic decât cel din aceeași perioadă a anului trecut, însă este prea devreme pentru a spune că România este pe drumul cel bun, a avertizat economistul-șef al Raiffeisen Bank, Ionuț Dumitru. Acesta susține că adevăratul test va fi atingerea țintei de deficit de 6-6,2% din PIB la finalul anului.

„Este un deficit mic, într-adevăr, față de anul trecut, aceeași perioadă a anului anterior, însă aș spune că mai e destul de mult până la sfârșitul anului. Cred că e important să ne încadrăm în ținta asumată de 6 - 6,2% din PIB și atunci putem spune, odată ce ne-am atins ținta, că am avut o evoluție bună. Cred că este prematur să ne pronunțăm. Într-adevăr, este un deficit mai mic decât așteptările, dar cred că trebuie să mai așteptăm”, a declarat acesta, în marja unei conferinţe de specialitate.

Întrebat dacă plata celor aproximativ 600 de milioane de euro, plus penalități, către Pfizer pentru dozele de vaccin anti-COVID contractate și ulterior anulate ar putea influența încadrarea în ținta de deficit, economistul a afirmat că problema principală rămâne încetinirea economiei.

„Nu știu cât de mare este impactul de acolo, dar cred că trebuie să luăm în calcul că economia, oricum, în momentul de față, are o performanță destul de slabă, adică o creștere economică destul de modestă și atunci chiar avem o scădere a PIB-ului pe primul trimestru și probabil că veniturile bugetare vor avea de suferit în perioada următoare. (...) Este prematur să ne pronunțăm cu privire la atingerea sau neatingerea țintei pe anul acesta după execuția din primele cinci-șase luni ale anului. Cred că ar trebui să vedem și execuția în a doua parte a anului, pentru că pot fi surprize”, a spus acesta.

Economistul a atras atenția și asupra efectelor pe care incertitudinea politică le are asupra costurilor de finanțare.

„Cred că e greu de spus în termeni cuantificabili care este nota de plată a perioadei de criză politică, dar fără îndoială faptul că persistă această incertitudine ne menține costurile de finanțare – ale Guvernului, ale economiei în general – la un nivel destul de ridicat și este obligatoriu ca aceste costuri să scadă. Noi trebuie să facem consolidare fiscală din mai multe motive. Unul dintre ele, și foarte important, este pentru a ne reduce costurile. Când plătești 7%, de exemplu, dobânzi la datoria publică, este o dobândă foarte mare, iar dobânzile au ajuns la 3% din PIB și ne îngustează extrem de mult spațiul bugetar”, a avertizat Ionuț Dumitru.

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Flavius Jakubowicz: „Vom pierde cel puțin 5 miliarde de euro din PNRR”

Președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România a avertizat că prelungirea crizei politice afectează economia, crește costurile de finanțare și reduce șansele României de a atrage integral fondurile disponibile prin PNRR.

„Ca de fiecare dată când asistăm la o criză politică, mediul economic se gripează și se sperie. Ce se întâmplă în momentul de față? Din punct de vedere economic, avem un risc mai mare pentru țară, avem dobânzi mai mari și un cost mai mare al capitalului. Din perspectiva mediului privat, aceștia pun pe hold tot ce înseamnă investiții. Nu numai că asistăm la înghețarea angajărilor, ci vedem și disponibilizări. (...) Având în vedere presiunea și termenul de 31 august, unde trebuie să mai atragem încă 9 miliarde de euro, întrebarea va rămâne câți bani vom pierde, pentru că, din punctul meu de vedere, aproape cu siguranță vom pierde cel puțin 5 miliarde din acești bani”, a declarat Flavius Jakubowicz, la Conferința Anuală AAFBR 2026.

Acesta consideră că România este foarte aproape de o stagnare economică și nu exclude o contracție până la finalul anului.

„Situația este destul de diferită față de 2008, însă, din perspectiva crizei financiare sau a recesiunii, da, suntem destul de aproape. (...) Dacă vom închide anul cu o stagnare, să zicem că va fi bine. Dar, din punctul meu de vedere, contextul politic, care nu era bugetat, și această criză a guvernului cred că vor face destul de greu să ne menținem în această țintă. Cred că va fi o scădere economică și probabil la finalul anului totul va ține de ceea ce se va întâmpla în trimestrul al treilea și de cum vom intra în toamnă. (...) Suntem aproape de scenariul crizei din 2008, dar nu cred că această situație nu poate fi evitată. Ține doar de noi, de decidenții politici, care poate în al 13-lea ceas se vor trezi”, a concluzionat președintele AAFBR.

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Editor : A.D.