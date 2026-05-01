Exclusiv Ionuț Dumitru, despre listarea companiilor de stat: E mai bine să deții 85% dintr-o companie profitabilă decât 100% din una cu pierderi

Ionut Dumitru.
Ionut Dumitru. Foto: Inquam Photos / George Calin
„Avem nevoie ca acele companii de stat să fie mai eficiente”

Economistul Ionuț Dumitru, consilier al prim-ministrului Ilie Bolojan, a declarat vineri, în direct la Digi24, că listarea unor pachete minoritare din companiile de stat este o soluție pentru creșterea eficienței, subliniind că „e mai bine să ai 80-85% dintr-o companie mult mai valoroasă decât să ai 100% dintr-o companie care irosește resurse”.

 

Economistul Ionuț Dumitru a explicat, pentru Digi24, de ce reforma companiilor de stat este considerată necesară și cum funcționează, în realitate, listarea pe bursă a unor pachete minoritare.

„În momentul de față, foarte multe companii de stat irosesc resursele publice. Mai pe scurt, ele au eficiență foarte scăzută, multe dintre ele au pierderi sau au profit, dar nu profitul pe care ar trebui să-l aibă în mod normal. Sunt diverse variante pe care le poți adopta pentru a restructura aceste companii de stat, a le face mai eficiente și a le face să nu mai irosească resursele publice”, a spus el.

„Una din aceste metode este listarea unor pachete minoritare, pentru că n-a fost niciodată, absolut niciodată, vorba despre cedarea unor pachete majoritare la companii de stat, mai ales la așa-numitele companii strategice.

Statul nu vrea să privatizeze sau să piardă controlul acelor companii, ci inițiativa guvernului a fost de a lista pachete minoritare, în sensul în care listând pe bursă pachete minoritare obligi acea companie la transparență mai mare, îmbunătățești guvernanța corporativă pentru că noi avem și niște acționari privați minoritari care vor presa în această direcție și transparența suplimentară pe care o vei avea va duce la o guvernanță corporativă mai bună”, a explicat Dumitru. 

„Avem nevoie ca acele companii de stat să fie mai eficiente”

„Tu, ca stat, ca acționar, e mai bine să ai, să zicem, 80-85% dintr-o companie mult mai valoroasă decât să ai 100% dintr-o companie care irosește resurse”, a punctat acesta. 

Întrebat ce înseamnă această listare a unor pachete minoritare și cine poate cumpăra acțiuni, el a declarat: 

„Poate să cumpere orice cetățean, oricine, orice instituție financiară poate cumpăra astfel de acțiuni. Dar cel mai important, dacă ne uităm pe deținerile de acțiuni la Bursa de Valori București, să vedem că unul din acționarii cei mai mari sunt fondurile de pensii, în care suntem, să zicem, acționari, cu ghilimele de rigoare, noi toți contribuitorii la pilonul doi, pilonul trei.

Adică indirect, prin pilonul doi și pilonul trei, prin fondurile de pensii private, cetățenii acestei țări devin acționari la aceste companii cumpărând acele fonduri de pensii, acțiuni sau participații minoritare la o companie de stat listată”, a explicat el. 

Economistul a spus că „avem nevoie ca acele companii de stat să fie mai eficiente, să fie mai transparente, să fie conduse, să aibă un management mai bun, pentru că, până la urmă, statul ca acționar și noi, indirect, prin stat, să fim cu toții, să zicem, acționari la niște companii mai valoroase”. 

