Live TV

Video Ionuț Dumitru, despre riscul ca România să fie retrogradată la junk: „Pe cifre nu ar fi niciun motiv. Aici intervine factorul politic”

Data publicării:
PARLAMENT - COMISIA DE BUGET FINANTE
Ionut Dumitru. Inquam Photos / George Calin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Indiferent de guvern, reducerea deficitului este obligatorie”

România nu are, prin prisma execuției bugetare și a măsurilor adoptate până acum, motive să fie retrogradată de S&P în categoria nerecomandată investițiilor, a declarat, în direct la Digi24, economistul Ionuț Dumitru, consilier al premierului Ilie Bolojan. Riscul vine însă din criza politică și din incertitudinile privind continuarea reducerii deficitului, în condițiile în care agenția așteaptă instalarea rapidă a unui guvern stabil și pregătirea bugetului pentru 2027.

Reprezentanții S&P sunt așteptați în România pe 24 septembrie, potrivit informațiilor Digi24, pentru discuții cu oficiali guvernamentali și reprezentanți ai Băncii Naționale. Concluzia evaluării ar urma să fie anunțată pe 2 octombrie.

România se află în prezent la ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor. O eventuală coborâre în categoria „junk” ar restrânge accesul la unii investitori și ar majora costurile la care statul se împrumută.

Ionuț Dumitru a arătat că situația finanțelor publice s-a îmbunătățit față de momentul în care perspectiva ratingului României a fost redusă de la stabilă la negativă.

„Dacă ne uităm strict la cifre, la cum arată România în momentul de față și la cum arăta la momentul la care ni s-a redus perspectiva, la sfârșitul lui 2024 și începutul lui 2025, România avea un deficit uriaș, de 9% din PIB. Se ducea chiar peste 10% din PIB în 2025, dacă nu se luau măsuri de corecție. În momentul de față, după o perioadă de corecții semnificative la nivel bugetar, am redus deficitul până în jurul a 6% din PIB și am parcurs cam jumătate din necesarul de ajustare fiscală. Dacă România nu a fost retrogradată atunci când deficitele erau scăpate de sub control, în mod normal nu ar exista motive raționale să îi reduci ratingul după ce a luat măsuri și a parcurs jumătate din drumul necesar pentru a face finanțele publice mai sănătoase și mai sustenabile”, a declarat economistul în intervenția de la Digi24.

Problema semnalată de agențiile de rating nu este însă disputa politică în sine, ci efectul acesteia asupra măsurilor fiscale din anii următori.

„Strict pe cifrele la zi și pe execuția bugetară de până acum, nu ar fi niciun motiv de reducere a ratingului. Există însă o îngrijorare a agențiilor de rating, exprimată și de Fitch și Moody’s, legată de dinamica consolidării fiscale în următorii ani. Nu interesează pe nimeni în mod particular politica din România, ci implicațiile situației politice asupra procesului de consolidare fiscală. Ei vor să vadă o clarificare a situației politice și un guvern stabil cât mai repede, care să pregătească bugetul anului 2027 și să ofere mai multă claritate privind ceea ce vom face în anii următori”, a explicat acesta.

În opinia sa, această clarificare este cu atât mai importantă cu cât România se apropie de un nou ciclu electoral, în 2028-2029, perioadă în care angajamentul politic pentru reducerea deficitului riscă să slăbească.

Îngrijorările investitorilor au fost discutate și la New York, unde președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu reprezentanți ai unor companii, bănci și fonduri care investesc în obligațiuni românești. Șeful statului a spus că întrebările acestora au vizat în special criza politică și momentul instalării unui nou guvern.

„Dincolo de aceste ciondăneli, pe chestiunile importante, așa cum a fost în vară, în iulie-august, pe PNRR, există multă rezonabilitate în zona politică”, le-a transmis Nicușor Dan investitorilor. Președintele a precizat că le-a prezentat și o estimare privind formarea guvernului, fără să o facă publică.

Citește și: VIDEO Investitorii americani l-au întrebat pe Nicuşor Dan când va avea România Guvern. Ce le-a răspuns preşedintele

„Indiferent de guvern, reducerea deficitului este obligatorie”

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a transmis că viitorul Executiv va continua măsurile de reducere a risipei bugetare. Ionuț Dumitru a avertizat că, indiferent de componența sau orientarea politică a noului guvern, continuarea consolidării fiscale nu este opțională.

„Indiferent de guvernul care se va instala, indiferent de culoarea lui politică, nu are alternativă. Trebuie să continue procesul de consolidare fiscală, pentru că alternativa este atât de rea încât nici nu ar trebui luată în calcul. Fie că este de stânga, de dreapta sau de centru, orice guvern va veni în perioada următoare trebuie să continue reducerea deficitului. Evident că fiecare Executiv are priorități și o anumită ideologie, dar toate măsurile trebuie să meargă în această direcție. Dacă vrei să reduci unele taxe, trebuie să fii conștient că trebuie să le crești pe altele sau să reduci cheltuielile. Nu există soluții miraculoase prin care reducem taxele și scade și deficitul”, a afirmat economistul.

În acest context, Ionuț Dumitru consideră că România nu își va permite, în următorii ani, să reducă TVA sau alte taxe majorate recent.

„Suntem la jumătatea drumului de consolidare fiscală și mai avem de parcurs încă jumătate. Ajustarea rămasă va trebui făcută în următorii trei-patru ani, într-un calendar mai relaxat. Mi-e greu să-mi imaginez, ca economist, un moment potrivit în următorii doi, trei sau patru ani în care să putem reduce taxe. Doar le-am crescut. Dacă după ce am majorat TVA anul trecut am veni acum să îl reducem, am dovedi neseriozitate și am transmite mesaje contradictorii”, a explicat acesta.

Economistul s-a declarat și împotriva unei eventuale amânări a reducerii deficitului în 2027. El a estimat că ajustarea necesară anul viitor ar fi de aproximativ 0,5 puncte procentuale din PIB, de la 6,2% în 2026 la aproximativ 5,7%, precizând însă că nu avea în față cifra exactă din calendarul agreat cu Comisia Europeană.

„Să ceri o păsuire în 2027, luând în calcul că 2028 este an electoral, mi se pare nepotrivit. Dacă anul viitor facem o pauză, probabilitatea de a mai face ajustare fiscală în 2028 scade dramatic. Pe lângă semnalul foarte negativ pe care l-am transmite piețelor financiare și Comisiei Europene, am pune o presiune și mai mare pe datoria publică. Trebuie să ne ținem de angajamentul asumat. Încă avem ineficiențe mari pe partea de cheltuieli și o colectare slabă a veniturilor, deci trebuie să găsim soluții pentru a reduce deficitul și în anii următori”, a concluzionat acesta.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026-09-21-2255
1
Călin Georgescu a fost reținut și dus în arest. Anunțul oficial al DIICOT. Ce documente...
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_016_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Traian Băsescu, despre reținerea lui Călin Georgescu: „Este un spectacol care are la bază...
Presley Gerber
3
Modelul Presley Gerber, fiul lui Cindy Crawford, a murit la vârsta de 27 de ani
leucemie cancerul sangelui
4
Progres major în tratamentul cancerului. Un băiat de 3 ani cu metastaze s-a vindecat cu...
Călin Georgescu.
5
Răzvan Leu, cel care a depus plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere...
Prima luptă de MMA om vs robot: ”Brutal!” / ”Doamne Dumnezeule”
Digi Sport
Prima luptă de MMA om vs robot: ”Brutal!” / ”Doamne Dumnezeule”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
grafic economie bani
Economia României a căzut sub nivelul celei din Serbia. Pronosticul pentru anul 2027
INSTANT_PARLAMENT_BUGET_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sorin Grindeanu spune că premierul desemnat, Siegfried Mureşan, nu l-a contactat: „M-a sunat, în schimb, Ilie Bolojan”
Sorin Grindeanu.
PSD nu îl susține pe Siegfried Mureșan în funcția de premier. Sorin Grindeanu, după ședința BPN: „Nu-l putem vota”
alexandru nazare foto fb
Nazare participă la cea de-a 81-a sesiune a ONU, la New York. Discuții cu J.P. Morgan și șeful DFC pentru a atrage capital american
F-16 avioane
Țintă aeriană depistată în apropierea graniței cu România. Două avioane F-16 au fost ridicate pentru a monitoriza situația
Recomandările redacţiei
2026-09-21-2255
„Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion”. Cum i-a descris...
George Simion.
Reacția AUR după interceptarea lui Georgescu, în care îl menționează...
Călin Georgescu.
Călin Georgescu și filiera italiană: Azil politic, mesaje de...
Ghișee de plată a taxei de pod la Fetești.
Noi reguli pentru șoferi de la 1 octombrie. Taxa de pod de la Fetești...
Ultimele știri
„Sper ca Le Pen să aleagă modul Meloni”. Mesajul unui lider al dreptei europene pentru Bruxelles
AUR acuză PSD că a copiat proiectul privind uniforma şcolară obligatorie
Xi Jinping ar urma să-i ceară lui Trump să oprească vânzările de arme către Taiwan. Invocă un acord încheiat în 1982
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Miss Italia 2026 este fiica unor români. Cine este Sarah Rizea, tânăra de 18 ani care visează să ajungă la...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
Radu Constantea dezvăluie: De ce U Cluj e cea mai bună opțiune pentru Stanciu și Burcă după China
editiadedimineata.ro
Trump interzice accesul CNN, MS NOW și Politico la Casa Albă pentru ”fake news”
Fanatik.ro
Robert Niță a izbucnit în lacrimi in direct: Dan Șucu i-a salvat fiul cu un gest de milioane
Adevărul
Șoselele alpine din Apuseni care fac uitate „drumurile imposibile” ale mocanilor. Paradoxul asfaltului turnat...
Playtech
Frunzele copacului vecinului ajung în curtea ta. Ce poți face legal și când poți cere tăierea arborelui
Digi FM
Momentul cu șosetele care l-a făcut viral pe Nicușor Dan, criticat de un stilist: „E inacceptabil”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După ce i-a dat mesaj lui Gigi Becali, Anamaria Prodan a ieșit în față și a spus totul despre "Reghe"
Pro FM
Miley Cyrus, acuzată de plagiat de o mare vedetă: „Mă simt flatată” Ce melodie a stârnit scandalul
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Orlando Bloom, despre scena intimă controversată cu surorile Rooney și Kate Mara: „A fost un moment foarte...
Adevarul
„Arhitectură japoneză comandată de pe Temu”. Cum au cucerit Balcanii palatele cu turnulețe ridicate în România
Newsweek
Grindeanu anunță creșteri de pensii între 150 de lei și 600 de lei. De ce sunt șanse bune să se întâmple?
Digi FM
Nemulțumită de cum a ieșit de la salon, a scris pe Facebook. Patru ani mai târziu, o clientă din Galați e...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce poate crește riscul de cancer de sân între 30 și 50 de ani. Doi factori asupra cărora putem interveni
Digi Animal World
O pisică cu o mutație genetică rară a cucerit internetul. Are milioane de urmăritori pe TikTok și mulți nu...
Film Now
Noul "Resident Evil" spulberă recordurile. În doar trei zile a reușit ce niciun film al francizei nu mai...
UTV
Romina Gingașu a șters fotografiile cu Piero Ferrari. Ce spune despre zvonurile despărțirii: „Suntem mai...