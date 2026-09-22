România nu are, prin prisma execuției bugetare și a măsurilor adoptate până acum, motive să fie retrogradată de S&P în categoria nerecomandată investițiilor, a declarat, în direct la Digi24, economistul Ionuț Dumitru, consilier al premierului Ilie Bolojan. Riscul vine însă din criza politică și din incertitudinile privind continuarea reducerii deficitului, în condițiile în care agenția așteaptă instalarea rapidă a unui guvern stabil și pregătirea bugetului pentru 2027.

Reprezentanții S&P sunt așteptați în România pe 24 septembrie, potrivit informațiilor Digi24, pentru discuții cu oficiali guvernamentali și reprezentanți ai Băncii Naționale. Concluzia evaluării ar urma să fie anunțată pe 2 octombrie.

România se află în prezent la ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor. O eventuală coborâre în categoria „junk” ar restrânge accesul la unii investitori și ar majora costurile la care statul se împrumută.

Ionuț Dumitru a arătat că situația finanțelor publice s-a îmbunătățit față de momentul în care perspectiva ratingului României a fost redusă de la stabilă la negativă.

„Dacă ne uităm strict la cifre, la cum arată România în momentul de față și la cum arăta la momentul la care ni s-a redus perspectiva, la sfârșitul lui 2024 și începutul lui 2025, România avea un deficit uriaș, de 9% din PIB. Se ducea chiar peste 10% din PIB în 2025, dacă nu se luau măsuri de corecție. În momentul de față, după o perioadă de corecții semnificative la nivel bugetar, am redus deficitul până în jurul a 6% din PIB și am parcurs cam jumătate din necesarul de ajustare fiscală. Dacă România nu a fost retrogradată atunci când deficitele erau scăpate de sub control, în mod normal nu ar exista motive raționale să îi reduci ratingul după ce a luat măsuri și a parcurs jumătate din drumul necesar pentru a face finanțele publice mai sănătoase și mai sustenabile”, a declarat economistul în intervenția de la Digi24.

Problema semnalată de agențiile de rating nu este însă disputa politică în sine, ci efectul acesteia asupra măsurilor fiscale din anii următori.

„Strict pe cifrele la zi și pe execuția bugetară de până acum, nu ar fi niciun motiv de reducere a ratingului. Există însă o îngrijorare a agențiilor de rating, exprimată și de Fitch și Moody’s, legată de dinamica consolidării fiscale în următorii ani. Nu interesează pe nimeni în mod particular politica din România, ci implicațiile situației politice asupra procesului de consolidare fiscală. Ei vor să vadă o clarificare a situației politice și un guvern stabil cât mai repede, care să pregătească bugetul anului 2027 și să ofere mai multă claritate privind ceea ce vom face în anii următori”, a explicat acesta.

În opinia sa, această clarificare este cu atât mai importantă cu cât România se apropie de un nou ciclu electoral, în 2028-2029, perioadă în care angajamentul politic pentru reducerea deficitului riscă să slăbească.

Îngrijorările investitorilor au fost discutate și la New York, unde președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu reprezentanți ai unor companii, bănci și fonduri care investesc în obligațiuni românești. Șeful statului a spus că întrebările acestora au vizat în special criza politică și momentul instalării unui nou guvern.

„Dincolo de aceste ciondăneli, pe chestiunile importante, așa cum a fost în vară, în iulie-august, pe PNRR, există multă rezonabilitate în zona politică”, le-a transmis Nicușor Dan investitorilor. Președintele a precizat că le-a prezentat și o estimare privind formarea guvernului, fără să o facă publică.

Citește și: VIDEO Investitorii americani l-au întrebat pe Nicuşor Dan când va avea România Guvern. Ce le-a răspuns preşedintele

„Indiferent de guvern, reducerea deficitului este obligatorie”

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a transmis că viitorul Executiv va continua măsurile de reducere a risipei bugetare. Ionuț Dumitru a avertizat că, indiferent de componența sau orientarea politică a noului guvern, continuarea consolidării fiscale nu este opțională.

„Indiferent de guvernul care se va instala, indiferent de culoarea lui politică, nu are alternativă. Trebuie să continue procesul de consolidare fiscală, pentru că alternativa este atât de rea încât nici nu ar trebui luată în calcul. Fie că este de stânga, de dreapta sau de centru, orice guvern va veni în perioada următoare trebuie să continue reducerea deficitului. Evident că fiecare Executiv are priorități și o anumită ideologie, dar toate măsurile trebuie să meargă în această direcție. Dacă vrei să reduci unele taxe, trebuie să fii conștient că trebuie să le crești pe altele sau să reduci cheltuielile. Nu există soluții miraculoase prin care reducem taxele și scade și deficitul”, a afirmat economistul.

În acest context, Ionuț Dumitru consideră că România nu își va permite, în următorii ani, să reducă TVA sau alte taxe majorate recent.

„Suntem la jumătatea drumului de consolidare fiscală și mai avem de parcurs încă jumătate. Ajustarea rămasă va trebui făcută în următorii trei-patru ani, într-un calendar mai relaxat. Mi-e greu să-mi imaginez, ca economist, un moment potrivit în următorii doi, trei sau patru ani în care să putem reduce taxe. Doar le-am crescut. Dacă după ce am majorat TVA anul trecut am veni acum să îl reducem, am dovedi neseriozitate și am transmite mesaje contradictorii”, a explicat acesta.

Economistul s-a declarat și împotriva unei eventuale amânări a reducerii deficitului în 2027. El a estimat că ajustarea necesară anul viitor ar fi de aproximativ 0,5 puncte procentuale din PIB, de la 6,2% în 2026 la aproximativ 5,7%, precizând însă că nu avea în față cifra exactă din calendarul agreat cu Comisia Europeană.

„Să ceri o păsuire în 2027, luând în calcul că 2028 este an electoral, mi se pare nepotrivit. Dacă anul viitor facem o pauză, probabilitatea de a mai face ajustare fiscală în 2028 scade dramatic. Pe lângă semnalul foarte negativ pe care l-am transmite piețelor financiare și Comisiei Europene, am pune o presiune și mai mare pe datoria publică. Trebuie să ne ținem de angajamentul asumat. Încă avem ineficiențe mari pe partea de cheltuieli și o colectare slabă a veniturilor, deci trebuie să găsim soluții pentru a reduce deficitul și în anii următori”, a concluzionat acesta.

Editor : A.D.