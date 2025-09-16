Live TV

Exclusiv Ionuț Dumitru, despre riscul ca România să intre în recesiune: „Nu poți să vinzi iluzii”. Ce spune despre inflație și măsurile fiscale

PARLAMENT - COMISIA DE BUGET FINANTE
Ionut Dumitru. Inquam Photos / George Calin

Economistul Ionuț Dumitru, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, avertizează că România nu are soluții miraculoase pentru a ieși din criza bugetară. Acesta a declarat la Digi24 că ajustările fiscale sunt inevitabile, dar pot evita riscul de recesiune, iar inflația ar trebui să înceapă să scadă după luna octombrie.

Potrivit prognozelor, inflația ar urma să atingă vârful în septembrie–octombrie 2025, după care să intre pe o traiectorie descendentă. „Dacă ne uităm la prognoza Băncii Naționale, spre exemplu, se așteaptă ca vârful să fie undeva în septembrie-octombrie, după care inflația să își reia trendul descendent. Sigur că pentru câteva luni de zile inflația va sta la un nivel destul de ridicat, probabil pe la nouă și ceva, spre 10%”, a explicat Ionuț Dumitru.

Economistul a precizat însă că, atunci când vine vorba de prognoze, „nimeni nu are dreptate, pentru că nimeni nu poate ghici viitorul”. „România a încheiat anul trecut cu un deficit bugetar de 9,3% din PIB, cel mai mare din Uniunea Europeană. „Este ca și cum lună de lună ai venituri de 100 și te împrumuți încă 30 și ceva pentru a finanța cheltuieli de 130. Situația bugetară este extrem de complicată și nu există soluții miraculoase”, a spus Dumitru.

În opinia sa, singura cale realistă este o ajustare fiscală treptată, cu măsuri dureroase, dar inevitabile. El consideră că România are o cale lungă de parcurs, dar finanțele publice își pot „reveni”.

„Trebuie să spunem oamenilor realitatea în care ne aflăm. Soluțiile sunt unele care sunt dureroase pentru economie, pentru societate în ansamblu, dar ele sunt obligatorii să ai o ajustare treptată a deficitului bugetar. Nici să bruscheze economia, să o împingă în recesiune. Dar în mod cert, când pleci la un deficit bugetar atât de mare, unul uriaș, nu ne ferim de acest termen. Avem o cale lungă de parcurs în termen de ajustare fiscală, dar cu măsuri bine cântărite și implementate gradual și rațional, cred că putem evita recesiunea și putem să avem o sănătoșirea finanțelor publice, că de fapt, despre asta este vorba”, a declarat consilierul premierului.

Întrebat dacă România poate evita recesiunea, economistul a spus că, deși nu există certitudini, datele actuale indică premise favorabile: „Nu avem certitudini cu privire la viitor. Asta cred că trebuie să să fim conștienți. Dar, cu datele pe care le avem în momentul de față, cifrele pe care le-am văzut până în momentul de față, sunt premise”.

„Probabil că anul acesta o cifră între 0 și 1 % este una destul de realistă ca dinamică economică și anul viitor probabil o ușoară accelerare față de anul acesta. Dar trebuie să trecem în primul rând acest hop al ajustărilor fiscale pe care le-am implementat începând cu 1 august”, a subliniat Ionuț Dumitru.

Acesta consideră că, odată ce deficitul bugetar va intra pe o traiectorie de scădere, România poate recâștiga încrederea piețelor, a agențiilor de rating și a investitorilor.

„Nu poți să vinzi iluzii că se poate, printr-o soluție miraculoasă, să eviți măsurile acestea nepopulare. Dar odată ce măsurile implementate își vor face efectele și deficitul intră pe o traiectorie de scădere, încrederea piețelor financiare, încrederea agențiilor de rating, a Comisiei Europene și a investitorilor, la modul general a agenților economici, ar trebui să să se refacă și să vedem o o revenire a optimismului care să accelereze un pic creșterea economică în anii următori”, a concluzionat consilierul premierului Bolojan.

