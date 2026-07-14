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Exclusiv Ionuț Dumitru: „Menținerea ratingului investment grade este crucială pentru România. Riscurile vin din zona politică”

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ionut dumitru - consiliul fiscal
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Din articol
„Execuția bugetară arată bine. Riscurile vin din zona politică” Datoria publică va continua să crească

România își poate păstra calificativul recomandat investițiilor dacă își respectă angajamentele privind reducerea deficitului bugetar și continuarea reformelor, a declarat Ionuț Dumitru, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan, într-o intervenție la Digi24. Acesta a avertizat însă că principala îngrijorare a agențiilor de rating rămâne instabilitatea politică.

„Cred că este important ca România să își păstreze angajamentul pentru consolidarea fiscală, pentru a putea să ne menținem ratingul. În primul rând, e clar că menținerea ratingului în categoria recomandată investițiilor, investment grade, este crucială. O cădere a ratingului în categoria nerecomandată investițiilor pur și simplu ne scoate de pe radarul investitorilor care, prin politicile investiționale, nu investesc decât în titluri încadrate în categoria recomandată investițiilor. România, având un necesar de finanțare destul de mare, are nevoie foarte mult de menținerea acestui rating pentru a se putea finanța pe piețele financiare și pentru a putea accesa finanțarea la costuri rezonabile”, a explicat Dumitru.

 

Întrebat dacă România riscă să intre în incapacitate de plată în cazul unei retrogradări, acesta a spus că nu poate face o astfel de afirmație, însă consideră că, dacă actualul angajament de consolidare fiscală va fi respectat, agențiile de rating nu ar avea motive să reducă calificativul țării.

„Nu știu dacă putem spune asta. Nu știu ce se poate întâmpla, dar, clar, dacă ne menținem angajamentul pe care ni l-am asumat, suntem pe calea cea bună. Deficitul bugetar a scăzut semnificativ. Venim de la un deficit de 9,3% din PIB în 2024, anul trecut a fost redus la 7,9%, iar ținta pentru anul acesta este 6,2%. Este o ajustare bugetară mai mult decât semnificativă, iar agențiile de rating probabil că ar trebui să aprecieze acest efort, care nu a fost deloc ușor. Mai este o cale destul de lungă de parcurs până la a ajunge la 3% deficit bugetar, conform angajamentelor pe care le avem. Este crucial să menținem această tendință. Dacă vom continua procesul de consolidare fiscală și în anii următori, agențiile de rating nu ar avea niciun motiv să ne retrogradeze”, a afirmat consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan.

„Execuția bugetară arată bine. Riscurile vin din zona politică”

Potrivit lui Ionuț Dumitru, execuția bugetară din primele luni ale anului indică faptul că România are șanse mari să își atingă ținta de deficit pentru 2026.

„Execuția bugetară arată bine. Dacă ne uităm pe primele luni ale anului, vedem că deficitul bugetar este aproape la jumătate față de aceeași perioadă a anului anterior, ceea ce arată că sunt șanse foarte mari să ne atingem ținta de anul acesta de 6,2%. Nu ar avea motive de îngrijorare din perspectiva evoluțiilor bugetare. Motivele de îngrijorare pentru agențiile de rating, care sunt legitime, sunt legate de situația politică. Ce interesează agențiile de rating este acest angajament pentru consolidare fiscală și pentru reforme. Evident că situația politică poate influența acest angajament. Să sperăm că situația politică se va stabiliza și că noul guvern va continua aceste demersuri. În cazul acesta am scăpa de emoții și nu am fi retrogradați. Dar riscurile rămân semnificative. Trebuie să dovedim prin fapte, prin măsurile pe care le luăm, că suntem serioși și consecvenți”, a declarat acesta.

Ionuț Dumitru consideră că Ministerul Finanțelor a gestionat corespunzător necesarul ridicat de finanțare al statului: „Ministerul de Finanțe trebuie să fie prezent în mod constant pe piețele financiare și asta a făcut-o, și a făcut-o bine. Fiind la jumătatea anului, și-a asigurat cam jumătate din necesarul de finanțare pe tot anul, ceea ce nu este rău deloc, este chiar un lucru foarte bun. A reușit să emită și pe piețele internaționale și și-a menținut accesul la finanțare. Cred că este în grafic pentru a putea acoperi necesarul de finanțare pentru anul acesta. Riscurile, încă o dată, vin din zona politică”.

Datoria publică va continua să crească

În ceea ce privește evoluția datoriei publice, Ionuț Dumitru estimează că aceasta se situează deja peste pragul de 60% din PIB și va continua să crească, chiar dacă într-un ritm mai redus.

„Probabil că datoria publică este deja peste 60% din PIB. Când ai deficite de peste 6%, presiunea asupra datoriei publice se menține. Inevitabil vom avea o creștere a datoriei publice și în acest an, și anul viitor, probabil într-un ritm mai redus decât în anii anteriori. Foarte mulți spun să nu mai crească datoria publică, dar pentru asta ar fi trebuit să faci o consolidare fiscală mult mai brutală, ceea ce nu era de dorit, pentru că ar fi afectat foarte mult economia. Și așa economia suferă, vedem cu toții. Probabil că s-a încercat o soluție echilibrată, în sensul unei consolidări suficient de ambițioase pentru a reduce presiunea asupra datoriei publice, dar fără să afecteze și mai mult o economie care oricum înregistrează o evoluție foarte slabă”, a explicat acesta.

Consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan a reamintit că România și-a asumat reducerea deficitului bugetar sub 3% din PIB până în perioada 2030-2031 și consideră că obiectivul este realizabil dacă direcția actuală va fi menținută.

„Practic, cea mai mare parte a efortului de consolidare s-a întâmplat într-un orizont de un an și ceva, iar pentru anii care urmează avem de făcut o consolidare de sub un punct procentual din PIB pe an, ceea ce ar trebui să fie fezabil”, a concluzionat Ionuț Dumitru.

Editor : A.D.

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