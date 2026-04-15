România intră într-o perioadă economică complicată, pe fondul tensiunilor internaționale și al dezechilibrelor interne, avertizează consilierul onorific al premierului, Ionuț Dumitru, într-o intervenție la Digi24. Acesta spune că revizuirea în scădere a prognozelor economice reflectă noile realități generate de conflictul din Orientul Mijlociu, dar și problemele deja existente în economia românească.

„Nu e vorba de a avea sau nu încredere, ci de a fi conectați la noile realități în care trăim. Dacă ne uităm la ce s-a schimbat în ultimele săptămâni, avem acest război în Iran, care are implicații majore asupra prețului combustibilului și energiei în general. În contextul acesta, nicio țară nu poate rămâne neafectată. Știm că atunci când au existat șocuri majore la nivelul prețului petrolului, economia mondială a avut mult de suferit”, a explicat Dumitru.

În opinia sa, măsurile fiscale adoptate de România erau inevitabile, în contextul unui deficit bugetar ridicat.

„Situația bugetară nu putea fi menținută. Când ai un deficit de 9-10% din PIB, nu poți continua în aceeași formulă. Ai o nevoie de finanțare foarte mare și toată lumea: investitori, agenții de rating, Comisia Europeană, se uită la tine și așteaptă măsuri de corecție. Ajustarea fiscală era obligatorie”, a spus acesta.

El a subliniat că efectele acestor măsuri erau previzibile: „Ajustarea fiscală duce inevitabil la o creștere economică mai mică și la presiuni inflaționiste, mai ales în condițiile în care au fost majorate taxe precum TVA sau accizele. Nu trebuie să ne mire aceste efecte.”

Totodată, economistul arată că o parte importantă din corecțiile necesare a fost deja realizată.

„Am pornit de la un deficit de 9-10% din PIB și trebuie să ajungem la 3% în 2030-2031. Asta înseamnă o ajustare de 6-7% din PIB. Cu măsurile deja luate, am ajuns la aproximativ 6-6,2% anul acesta, deci cam jumătate din drum a fost parcurs”, a explicat acesta.

În acest context, Dumitru spune că, în acest moment, nu este nevoie de noi creșteri de taxe.

„Am consumat spațiul fiscal în vremurile bune”

Consilierul premierului atrage atenția că România este vulnerabilă în fața unor noi șocuri economice, pentru că nu mai are resursele necesare pentru intervenții.

„În astfel de situații era bine să avem spațiu fiscal, adică să nu fim dezarmați, așa cum suntem acum. Nu putem face intervenții de amploare pentru a susține consumatorii, pentru că avem deficite foarte mari”, a explicat Dumitru.

Acesta spune că problema vine din anii anteriori: „Spațiul fiscal l-am consumat atunci când nu trebuia, în vremurile bune, când economia creștea, iar acum, când ar fi nevoie de un stimul fiscal, nu mai avem resursele.”

În plus, contextul internațional complică și mai mult situația: „Sigur că sunt state mai expuse, mai puțin expuse, dar nimeni nu are de câștigat din povestea aceasta.”

Pe lângă riscurile externe, Dumitru atrage atenția că instabilitatea politică ar putea afecta serios economia.

„Într-un moment atât de tensionat în piețele financiare, cu volatilitate foarte mare și cu o neîncredere a investitorilor la nivel global, ultimul lucru de care ai nevoie este instabilitatea politică.”

El subliniază că România depinde în continuare de finanțarea externă: „Chiar dacă deficitul a scăzut, 6% din PIB este încă un nivel ridicat. Ai nevoie de încrederea piețelor să te finanțeze și, mai mult decât atât, să te finanțeze la costuri rezonabile.”

În acest context, stabilitatea devine esențială: „Despre ce încredere poți să vorbești când nu ai stabilitate în politicile economice și există riscul ca măsurile să fie reversate sau să nu-ți respecți angajamentele?”

În final, consilierul premierului spune că nu există un singur scenariu, dar riscurile sunt semnificative. „Sunt multe riscuri pe care le avem la orizont. O situație politică dificilă ar complica foarte mult lucrurile. (...) Ceea ce avem nevoie este să continuăm reducerea deficitului bugetar, pentru că numai așa menținem încrederea piețelor și putem obține finanțare la costuri rezonabile”, a concluzionat Ionuț Dumitru.

