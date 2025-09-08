Ionuț Moșteanu: Pensiile de serviciu ale militarilor nu intră în pachetul 3 de măsuri fiscale. „Nu este momentul acum”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat luni că pensiile de serviciu ale militarilor nu vor fi incluse în pachetul 3 de măsuri fiscale pregătit de Guvern. Acesta a precizat că subiectul a fost discutat de mai multe ori, dar „nu este momentul acum”.

"Nu este momentul acum să discutăm despre pensiile militarilor. Pensiile de serviciu ale militarilor au fost discutate şi răsdiscutate. În cadrul sistemului de pensii militare există nişte dezechilibre pe care mulţi le-ar vrea corectate. Îi înţeleg pe fiecare dintre dânşii, au ieşit la pensie în momente diferite, în condiţii diferite, după ce au servit la fel de mult patria. Asta este o discuţie la care nu am o soluţie rapidă. Dacă ar fi fost o soluţie rapidă sau simplă, era rezolvată de mult. Altfel, în pachetul 3 nu va fi vorba de pensiile de serviciu ale militarilor", a spus Moşteanu la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că va fi o discuţie în coaliţie săptămâna aceasta despre măsuri ce trebuie luate pentru a echilibra situaţia fiscal-bugetară a ţării.

"Sunt idei la fiecare dintre cele patru partide din coaliţie, trebuie să echilibrăm situaţia fiscal-bugetară şi vedeţi că lucrurile merg destul de greu. E greu cu patru partide, sper să reuşim luna care urmează să intrăm într-un soi de linie dreaptă, pentru că realitatea e că acum coaliţia merge cu frâna de mână trasă şi acest lucru trebuie să se schimbe. Toată lumea aşteaptă să ne mişcăm mai repede, mai curajos, să luăm nişte decizii", a conchis Moşteanu.

