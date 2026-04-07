Exclusiv Irinel Dărău, despre falimentul de la Mangalia: „Decizia a fost luată de creditori”. Când își vor primi angajații salariile restante

Ministrul Economiei, Irinel Dărău. Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
Ministrul Economiei, Irinel Dărău, a declarat marți la Digi24 că situația șantierului naval din Mangalia a ajuns într-un punct critic după ani de degradare financiară, iar decizia de a merge pe varianta falimentului a fost luată în adunarea creditorilor, fiind determinată în principal de votul companiei Damen, care deține 97% din masa credală.

În ceea ce privește angajații, ministrul a precizat că Guvernul a adoptat măsuri pentru plata salariilor restante, inclusiv cele neîncasate din decembrie, urmând ca o parte dintre bani să ajungă la oameni înainte de Paști.

Situația a ajuns în acest punct după mai mulți ani în care compania a acumulat dificultăți financiare și a intrat în insolvență, fără ca problemele să fie corectate la timp, a explicat ministrul.

În acest context, creditorii au avut de ales între un plan de reorganizare, care ar fi presupus identificarea unor investitori și posibile investiții, și varianta falimentului. Decizia finală a fost luată în cadrul adunării creditorilor.

Ce urmează după decizia de faliment

După vot, cazul va ajunge în instanță, unde va fi demarată procedura de lichidare. Activele companiei, în special echipamentele din port, vor fi evaluate și scoase la vânzare.

Ministrul a precizat că terenul pe care funcționează șantierul aparține statului român, iar în etapa de lichidare ar putea apărea interes din partea unor investitori.

În paralel, Guvernul a adoptat un pachet de măsuri pentru sprijinirea angajaților afectați, care nu și-au mai primit salariile din decembrie.

Potrivit lui Irinel Dărău, actele normative adoptate permit plata salariilor pentru o perioadă de până la șapte luni, inclusiv restanțele.

Autoritățile încearcă să grăbească plățile, astfel încât o parte dintre bani să ajungă la angajați înainte de Paști, deși plata integrală nu este garantată într-o singură tranșă.

