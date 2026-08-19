Irineu Darău anunță o platformă de dialog cu mediul de afaceri. Până când se pot înscrie organizațiile

Ministrul interimar al Economiei Irineu Darău a anunţat, miercuri, lansarea procesului de selecţie pentru Platforma de dialog strategic pentru o economie competitivă şi rezilientă. Potrivit ministrului, noul mecanism îşi propune să aducă la aceeaşi masă organizaţii patronale, asociaţii profesionale, companii, reprezentanţi ai mediului academic şi ai societăţii civile, pentru ca aceştia să contribuie la elaborarea politicilor publice.

„Tocmai facem un pas pe care mi l-am dorit de mult: am deschis procesul de selecţie pentru Platforma de dialog strategic pentru o economie competitivă şi rezilientă”, a scris Irineu Darău într-o postare pe Facebook.

Darău a adăugat că deciziile Ministerului Economiei ar trebui să ţină cont de soluţiile şi recomandările celor direct afectaţi de politicile publice.

„Că deciziile şi politicile publice ale Ministerului se vor baza şi pe soluţiile şi recomandările venite de la cei pe care îi afectează, nu din spatele unui birou”, a explicat Darău.

Platforma va funcţiona prin şapte Grupuri de Dialog Sectorial, dedicate unor domenii considerate esenţiale pentru competitivitatea şi rezilienţa economiei româneşti:

Politici economice şi capital uman;

Industria de apărare şi tranziţia multi-use;

Industrii;

Antreprenoriat şi IMM-uri;

Diplomaţie economică;

Ecosisteme digitale de inovare şi start-up-uri;

Simplificare reglementară şi debirocratizare.

Organizaţiile se pot înscrie până pe 18 septembrie

Potrivit ministrului, organizaţiile eligibile pot candida pentru cel mult trei grupuri, iar selecţia va fi „100% transparentă, competitivă şi meritocratică”.

Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este 18 septembrie.

„Nu creăm o platformă de vorbe. Vrem grupuri de lucru reale, cu oameni care înţeleg domeniul lor mai bine decât o poate face orice funcţionar şi cu care putem construi politici publice care funcţionează în practică, nu doar pe hârtie”, a transmis Darău.

Ministrul i-a îndemnat pe reprezentanţii organizaţiilor care doresc să participe să îşi depună candidatura şi să promoveze iniţiativa în rândul altor organizaţii.

Identificarea blocajelor pentru antreprenori

Irineu Darău a afirmat că platforma are şi rolul de a identifica problemele care împiedică dezvoltarea antreprenoriatului şi atragerea capitalului în România.

„Pe lângă politici publice noi, îmi doresc şi să identificăm blocaje şi bariere în calea antreprenoriatului şi capitalului, după care să le îndepărtăm şi să uşurăm viaţa şi activitatea celor care riscă şi creează valoare în România”, a precizat ministrul.

El susţine că lansarea platformei reprezintă punerea în practică a unei promisiuni privind permanentizarea dialogului cu reprezentanţii economiei reale.

„Mă ţin de cuvânt. Am promis că voi structura şi voi permanentiza dialogul cu actorii din economia reală. Exact asta facem acum”, a scris ministrul.

Editor : Ana Petrescu