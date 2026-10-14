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Irineu Darău anunţă reorganizarea Romarm în regim de urgenţă. „Altfel, nu va supraviețui foarte mult timp”

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Irineu Darău, ministrul interimar al Economiei, anunţă reorganizarea Romarm SA şi a celor 15 filiale ale sale într-un holding industrial integrat. El adaugă că o decizie în acest sens urmează să fie luată până la sfîrşitul anului. Ministrul se declară nemulţumit de activitatea Romarm, care nu face decât să intermedieze contracte, în condiţiile în care filialele sale duc lipsă de comenzi.

„Suntem convinşi că soluţia aici este să fie creat un holding industrial integrat, care să nu mai aibă 15 filiale disparate, care să funcţioneze în sistem dualist, pentru că nu trebuie să fie politizat, adică să aibă un consiliu de supraveghere şi un directorat şi care să fie organizat pe clustere pe domenii. Aceasta înseamnă, să fie un cluster pe armament, să existe un cluster pe nave, de exemplu, să fie un cluster pe cercetare şi aşa mai departe. Vom avea în zilele următoare un white paper pe care îl publicăm cu opţiunile pe care le avem la dispoziţie, dar insistăm pe urgenţă”, a declarat, miercuri, ministrul într-o conferinţă de presă, potrivit News.ro.

Darău spune că o decizie în cazul Romarm trebuie luată în regim de urgenţă, pentru că altfel societatea şi filialele sale nu vor reuşi să rămână în piaţă.

„Credem că, şi vom merge şi către CSAT, până la sfârşitul anului trebuie luată o decizie, astfel încât în următorii ani să se ajungă la acel holding industrial integrat, competitiv pe piaţa privată, pentru că altfel Romarm şi filialele nu vor putea supravieţui foarte mult timp. Nu voi insista din nou pe resursele minerale energetice, dar vom avea un white paper care să spună exact ce trebuie urmat”, a precizat ministrul.

Darău se declară nemulţumit de activitatea Romarm despre care spune că nu face decât să intermedieze nişte contracte, în condiţiile în care filialele sale duc lipsă de comenzi.

„Legat de Romarm, să o spunem foarte franc, astăzi Romarm este un intermediar comercial. Are undeva la sub 20% participaţie în majoritatea filialelor, restul participaţiei este la minister şi ceea ce face Romarm este să intermedieze nişte contracte. Dacă nu prea au comenzi filialele, înseamnă că nici Romarm nu îşi face treaba foarte bine, ba chiar sunt filiale care se plâng că din cauza comisioanelor Romarm preţul lor final este necompetitiv”, a mai spus Darău.

El a declarat de mai multe ori că este nevoie de eficientizarea Romarm, atrăgând atenbţia că modul în care funcţionează astăzi compania şi cele 15 filiale ale acesteia fac ca preţul produselor finale să nu fie unul competitiv.

Editor : M.B.

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