Irineu Darău, despre viitorul Șantierului Naval Mangalia: „Nu există altă șansă decât SAFE” . Când s-ar putea debloca situația

Ministrul Economiei, Irineu Darău, spune că „nu există altă șansă” pentru Șantierul Naval Mangalia decât programul SAFE, prin care Rheinmetall a primit un contract de 920 de milioane de euro pentru construcția a patru nave militare. Compania germană nu a participat însă la primele licitații pentru activele șantierului, iar statul „nu poate dicta unui privat” să vină cu o anumită sumă. O decizie a instanței așteptată în septembrie ar putea deschide calea unui alt plan de vânzare.

Într-un interviu pentru Libertatea, Irineu Darău a explicat că statul nu controlează procedura de vânzare a activelor, în condițiile în care societatea este în faliment, iar deciziile sunt luate în principal de creditori. Potrivit acestuia, Damen deține aproximativ 95% din creanțe, iar activele au o valoare de inventar de peste 180 de milioane de euro.

„Nici măcar licitațiile acelea, care nu sunt deloc controlabile de către stat, nu sunt pentru Rheinmetall. Noi avem această problemă reală, o societate în faliment, la care și statul român a fost asociat, dar care este controlată de un administrator judiciar. Există și niște procese pe rol. Majoritatea deciziilor le iau creditorii, ori acolo 95% creditor este compania Damen. Deci așa s-a hotărât, fără vreun fel de posibilitate a statului de a interveni, faptul că la o sumă de peste 180 de milioane de euro, care este valoarea de inventar, șase licitații consecutive, în fiecare lună câte una, la aceeași sumă, se încearcă găsirea unei soluții. Bineînțeles că statul român nu poate dicta unui privat, fie și în condițiile SAFE, și cu obligația de a face navele la Mangalia, să vină pe o anumită sumă la o licitație”, a declarat ministrul.

O decizie a instanței este așteptată în septembrie

O posibilă schimbare a procedurii ar putea veni în urma unui proces aflat pe rol, în care instanța urmează să decidă dacă poate fi aplicat un alt plan de vânzare, cu alte etape.

„În septembrie, din câte știu, există o înfățișare într-un proces în care se discută, un judecător va decide, la fel, fără niciun fel de ingerință, dacă se poate aplica și alt plan de vânzare cu alte etape. Statul, bineînțeles, observă tot acest proces, nu are voie să intervină. Suntem pregătiți, alături de un eventual investitor privat, de Rheinmetall în acest caz, să fie o investiție mare acolo și să pornească la cheie, dar în momentul în care se va clarifica această parte de licitație și o decizie în Justiție. Până atunci, statul român, deocamdată, are doar terenul de acolo. Subiectul mare al discuției este despre echipamente și tot ceea ce a folosit fosta societate. (...) De multe ori am văzut și mesaje prea optimiste, dar și mesaje poate prea pesimiste. Acest proiect nu depinde de o săptămână sau de o lună anume. Sunt patru ani și jumătate. Într-adevăr, programul este strâns. Dar nu poate nimeni garanta momentul în care va începe, va depinde de aceste evoluții”, a precizat Darău.

În relația cu Rheinmetall există deja acordul de cooperare semnat de Ministerul Economiei și contractul de achiziție încheiat de Ministerul Apărării, care prevăd producția navelor în România, la Mangalia.

„Gândiți-vă că noi avem niște certitudini. Ministerul Economiei a semnat un acord de cooperare care impune ca aceste nave să fie făcute, produse în România și la Mangalia. MApN a semnat un contract de achiziție. Asta înseamnă că Rheinmetall, care între timp, știți, a achiziționat și o companie importantă de construcție de nave. Am fost personal cu reprezentanții Rheinmetall și reprezentanții MSC, care spun că vor să se asocieze pentru a avea și mai mare putere de a construi nave. Vă dați seama, totuși e un interes comercial. Până la urmă, există un contract de achiziție semnat și acești bani pe care SAFE-ul îi oferă sunt niște bani care ar intra în conturile acestei companii, dacă va respecta toate condițiile, respectiv producerea la Mangalia”, a mai spus acesta.

„Nu există altă șansă pentru Șantierul Naval de la Mangalia decât SAFE”

O altă problemă este starea echipamentelor rămase în șantier, care riscă să se degradeze în lipsa activității.

Darău a criticat și modul în care statul a gestionat astfel de active în trecut: „Bineînțeles că statul analizează absolut toate opțiunile pe care le are. După cum statul se uită și poate ar fi trebuit să se uite multe guverne înainte care este starea acelor echipamente și cum, poate, se degradează echipamentele care deja se află în șantier. Eu cred că vreme de mulți ani, statul român, și nu e singurul caz, a închis ochii la degradarea unor active ale statului când aveau opțiuni legale să acționeze”.

În același context, acesta a susținut că SAFE este singura variantă realistă pentru relansarea șantierului.

„Nu există altă șansă pentru Șantierul Naval de la Mangalia decât SAFE și e un proiect practic, uriaș, pentru că numai un proiect serios de mai mulți ani de zile ar fi atras niște companii de dimensiunea potrivită să gestioneze cel mai mare șantier din toată Europa de Est. Altfel, am fi trăit cu repetiție ceea ce am trăit înainte sau n-am fi avut nicio soluție. Deci statul român a acționat corect. Avem patru ani și jumătate să ne optimizăm șansele și în 2030 să vedem un șantier salvat și funcțional”, a spus Irineu Darău.

La finalul lunii mai, Guvernul a oferit Rheinmetall un contract de 920 de milioane de euro pentru construcția a patru nave militare, proiect în cadrul căruia este vizată și preluarea șantierului din Mangalia. Finanțarea este asigurată prin SAFE, iar proiectul ar trebui finalizat până în 2030.

Rheinmetall anunțase pe 5 mai că ia în calcul preluarea șantierului naval din Mangalia în colaborare cu grupul MSC. La primele licitații organizate pentru vânzarea activelor nu s-a prezentat însă niciun investitor.

Între timp, toți cei 1.011 angajați ai șantierului au primit decizii de concediere, ultimele contracte fiind încheiate la 15 iulie 2026.

Editor : A.D.