Live TV

Irineu Darău, despre viitorul Șantierului Naval Mangalia: „Nu există altă șansă decât SAFE” . Când s-ar putea debloca situația

Data publicării:
Irineu Darau
Irineu Darău. Foto: Facebook/ Irineu Darău
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
O decizie a instanței este așteptată în septembrie „Nu există altă șansă pentru Șantierul Naval de la Mangalia decât SAFE”

Ministrul Economiei, Irineu Darău, spune că „nu există altă șansă” pentru Șantierul Naval Mangalia decât programul SAFE, prin care Rheinmetall a primit un contract de 920 de milioane de euro pentru construcția a patru nave militare. Compania germană nu a participat însă la primele licitații pentru activele șantierului, iar statul „nu poate dicta unui privat” să vină cu o anumită sumă. O decizie a instanței așteptată în septembrie ar putea deschide calea unui alt plan de vânzare.

Într-un interviu pentru Libertatea, Irineu Darău a explicat că statul nu controlează procedura de vânzare a activelor, în condițiile în care societatea este în faliment, iar deciziile sunt luate în principal de creditori. Potrivit acestuia, Damen deține aproximativ 95% din creanțe, iar activele au o valoare de inventar de peste 180 de milioane de euro.

„Nici măcar licitațiile acelea, care nu sunt deloc controlabile de către stat, nu sunt pentru Rheinmetall. Noi avem această problemă reală, o societate în faliment, la care și statul român a fost asociat, dar care este controlată de un administrator judiciar. Există și niște procese pe rol. Majoritatea deciziilor le iau creditorii, ori acolo 95% creditor este compania Damen. Deci așa s-a hotărât, fără vreun fel de posibilitate a statului de a interveni, faptul că la o sumă de peste 180 de milioane de euro, care este valoarea de inventar, șase licitații consecutive, în fiecare lună câte una, la aceeași sumă, se încearcă găsirea unei soluții. Bineînțeles că statul român nu poate dicta unui privat, fie și în condițiile SAFE, și cu obligația de a face navele la Mangalia, să vină pe o anumită sumă la o licitație”, a declarat ministrul.

O decizie a instanței este așteptată în septembrie

O posibilă schimbare a procedurii ar putea veni în urma unui proces aflat pe rol, în care instanța urmează să decidă dacă poate fi aplicat un alt plan de vânzare, cu alte etape.

„În septembrie, din câte știu, există o înfățișare într-un proces în care se discută, un judecător va decide, la fel, fără niciun fel de ingerință, dacă se poate aplica și alt plan de vânzare cu alte etape. Statul, bineînțeles, observă tot acest proces, nu are voie să intervină. Suntem pregătiți, alături de un eventual investitor privat, de Rheinmetall în acest caz, să fie o investiție mare acolo și să pornească la cheie, dar în momentul în care se va clarifica această parte de licitație și o decizie în Justiție. Până atunci, statul român, deocamdată, are doar terenul de acolo. Subiectul mare al discuției este despre echipamente și tot ceea ce a folosit fosta societate. (...) De multe ori am văzut și mesaje prea optimiste, dar și mesaje poate prea pesimiste. Acest proiect nu depinde de o săptămână sau de o lună anume. Sunt patru ani și jumătate. Într-adevăr, programul este strâns. Dar nu poate nimeni garanta momentul în care va începe, va depinde de aceste evoluții”, a precizat Darău.

În relația cu Rheinmetall există deja acordul de cooperare semnat de Ministerul Economiei și contractul de achiziție încheiat de Ministerul Apărării, care prevăd producția navelor în România, la Mangalia.

„Gândiți-vă că noi avem niște certitudini. Ministerul Economiei a semnat un acord de cooperare care impune ca aceste nave să fie făcute, produse în România și la Mangalia. MApN a semnat un contract de achiziție. Asta înseamnă că Rheinmetall, care între timp, știți, a achiziționat și o companie importantă de construcție de nave. Am fost personal cu reprezentanții Rheinmetall și reprezentanții MSC, care spun că vor să se asocieze pentru a avea și mai mare putere de a construi nave. Vă dați seama, totuși e un interes comercial. Până la urmă, există un contract de achiziție semnat și acești bani pe care SAFE-ul îi oferă sunt niște bani care ar intra în conturile acestei companii, dacă va respecta toate condițiile, respectiv producerea la Mangalia”, a mai spus acesta.

„Nu există altă șansă pentru Șantierul Naval de la Mangalia decât SAFE”

O altă problemă este starea echipamentelor rămase în șantier, care riscă să se degradeze în lipsa activității.

Darău a criticat și modul în care statul a gestionat astfel de active în trecut: „Bineînțeles că statul analizează absolut toate opțiunile pe care le are. După cum statul se uită și poate ar fi trebuit să se uite multe guverne înainte care este starea acelor echipamente și cum, poate, se degradează echipamentele care deja se află în șantier. Eu cred că vreme de mulți ani, statul român, și nu e singurul caz, a închis ochii la degradarea unor active ale statului când aveau opțiuni legale să acționeze”.

În același context, acesta a susținut că SAFE este singura variantă realistă pentru relansarea șantierului.

„Nu există altă șansă pentru Șantierul Naval de la Mangalia decât SAFE și e un proiect practic, uriaș, pentru că numai un proiect serios de mai mulți ani de zile ar fi atras niște companii de dimensiunea potrivită să gestioneze cel mai mare șantier din toată Europa de Est. Altfel, am fi trăit cu repetiție ceea ce am trăit înainte sau n-am fi avut nicio soluție. Deci statul român a acționat corect. Avem patru ani și jumătate să ne optimizăm șansele și în 2030 să vedem un șantier salvat și funcțional”, a spus Irineu Darău.

La finalul lunii mai, Guvernul a oferit Rheinmetall un contract de 920 de milioane de euro pentru construcția a patru nave militare, proiect în cadrul căruia este vizată și preluarea șantierului din Mangalia. Finanțarea este asigurată prin SAFE, iar proiectul ar trebui finalizat până în 2030.

Rheinmetall anunțase pe 5 mai că ia în calcul preluarea șantierului naval din Mangalia în colaborare cu grupul MSC. La primele licitații organizate pentru vânzarea activelor nu s-a prezentat însă niciun investitor.

Între timp, toți cei 1.011 angajați ai șantierului au primit decizii de concediere, ultimele contracte fiind încheiate la 15 iulie 2026.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jakarta, Indonezia
1
Cel mai populat oraș din lume se scufundă: 40% din metropolă se află sub nivelul mării...
Obit Hayden Panettiere
2
A murit actrița Hayden Panettiere, celebră pentru rolurile din „Nashville” și „Heroes”...
Hayden Panettiere, cunoscută pentru rolurile din „Heroes” și „Nashville”, s-a stins din viață la 36 de ani.
3
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre...
Paradă militară Polonia
4
Țara care și-a dublat în zece ani efectivul forțelor armate și care va avea în curând cea...
Ursula von der Leyen Visit To Turkey - Ankara
5
Erdogan schimbă direcția: aderarea Turciei la Uniunea Europeană nu mai este o prioritate...
S-au despărțit după 30 de ani: ”Băieţi, vreau să vă mărturisesc ceva. Am divorţat de cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Digi Sport
S-au despărțit după 30 de ani: ”Băieţi, vreau să vă mărturisesc ceva. Am divorţat de cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Irineu Darău, ministrul Economiei.
Irineu Darău: „România va avea curând o industrie de apărare bazată pe drone”. Orizont de timp – 2027
irineu darau
Irineu Darău (USR), despre întâlnirea Bolojan - Tănăsescu: Nu cred că în clădirea Parlamentului poţi să ascunzi vreo întâlnire
radu miruta face declaratii
Radu Miruţă: „Fabrica de grafit de la Baia de Fier a trecut de la morţi la vii”. Ce urmează, când ar putea începe exploatarea
irineu darau 2
Irineu Darău: Dacă nu poate exista o majoritate de coabitare în Parlament, nu poate exista Guvern
sorin grindeanu
Grindeanu: Legile votate de Parlament împiedică pierderea banilor din PNRR. PSD cere acum și Legea salarizării
Recomandările redacţiei
stalpi dunare
Cristian Bușoi anunță când va fi ziua cea mai grea pentru sistemul...
Azerbaijan and Russia flags on the cracked concrete wall with soldier shadow
Tensiuni fără precedent între Rusia și cea mai mare țară din Caucaz...
Dominic Fritz și Ilie Bolojan.
Prima reacție a lui Ilie Bolojan după ce Curtea Constituțională a...
Cathay Pacific
Cazul avionului chinez interceptat de avioane maghiare de luptă la...
Ultimele știri
Atac armat transmis în direct. Un elev și-a împușcat mortal un coleg la o școală catolică din Filipine și s-a sinucis
„Cel care a părăsit țara a trădat”. Moscova vrea să le intrezică dreptul de vot rușilor emigranți
Jianu: Lecţia învăţată din PNRR este că statul ar trebui să programeze fondurile UE ţinând cont de nevoile reale ale economiei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bruce Willis, apariție emoționantă la nunta fiicei sale. Actorul bolnav de demență, surprins într-o poză care...
Cancan
Cea mai nouă PROFEȚIE a 'Profetului Apocalipsei': Război total între aceste 5 țări, în octombrie 2026
Fanatik.ro
Bombă la Steaua! Daniel Oprița și-a dat demisia! Echipa are doar 6 jucători pentru meciul din Cupa României...
editiadedimineata.ro
Un deceniu de dezinformare despre arme chimice și biologice: cum au evoluat narațiunile false
Fanatik.ro
„Nu-l pui pe ciobănaș în centrul defensivei”. Vivi Răchită, ironii la adresa fundașilor lui Becali: „După BBC...
Adevărul
CEO-ul care a concediat 900 de angajați pe Zoom a fost dat afară. Acum își cere postul înapoi
Playtech
Orașul european în care chiria pornește de la 237 de euro. Este pe locul doi în topul destinațiilor pentru...
Digi FM
Un român, mușcat grav de un rechin în largul Irlandei. Sebastian a leșinat după ce a pierdut mult sânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Ridicol!" / "Totul e o făcătură!" Reacții dure, după meciul Sorana Cîrstea - Anna Kalinskaya
Pro FM
Blondă, cu bucle și aer de Marilyn Monroe. Mădălina Ghenea, transformare spectaculoasă, înfășurată doar...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
James Cameron, la 72 de ani. De la șofer de camion la cineastul care a redefinit Hollywoodul cu „Titanic” și...
Adevarul
Imagini ireale pe Dunăre: unul dintre cele mai mari fluvii ale Europei a devenit o mlaștină în județul Giurgiu
Newsweek
Ce prevederi din noua lege a pensiilor ar putea declara CCR neconstituționale? Formula de calcul, în pericol
Digi FM
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani, în costum de baie. A plecat la Sulina cu fiica ei și a făcut o fotografie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Studiu revoluționar. Sănătatea unui organ aproape uitat este asociată cu un risc mai mic de deces și cancer
Digi Animal World
Două capre au urcat în autobuz și au pornit spre mall. Momentul în care pasagerii le-au dat jos a devenit...
Film Now
Un destin sfâșietor. Hayden Panettiere a murit la trei ani după fratele ei mai mic: "Am pierdut jumătate din...
UTV
Loredana Groza a atras toate privirile în costum de baie. Artista a pozat în stilul „Baywatch”