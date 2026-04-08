Ministrul Energiei Bogdan Ivan a declarat, miercuri la Digi24, că România nu este dependentă de importurile de petrol din Golful Persic și că, în prezent, nu există o problemă de lichiditate pe piața carburanților, în ciuda întârzierilor generate de atacurile asupra portului Novorosisk. El a precizat că transporturile au fost rerutate, fiind identificată o sursă alternativă din Golful Finlandei, însă livrările vor ajunge cu o întârziere de aproximativ trei săptămâni, după ocolirea Europei și tranzitarea Bosforului.

„Noi nu avem o dependență din Golful Persic. Sub 7-8% aduceam din Golful Persic, dar ceea ce este foarte important e că nu e o problemă astăzi de lichiditate. Am fost afectați de atacurile Ucrainei asupra portului Novorosisk, din nefericire asupra terminalului Kazakhstanului, al companiei KazMunaiGaz de unde noi importăm petrol pentru rafinăria Petromidia de la Năvodari”, a declarat Bogdan Ivan, miercuri seară la Digi24.

Ministrul Energiei a explicat că transporturile au fost redirecționate.

„În momentul de față, atacurile au avut loc duminică seara, am rerutat împreună cu cei de la KazMunaiGaz, am găsit o altă sursă de petrol care vine din Golful Finlandei, dar care va trebui să ocolească întreaga Europă, să vină în Marea Neagră, Strâmtoarea Bosfor. Altă întârziere care duce la un termen cu trei săptămâni mai mari. Vorbim despre petroliere de 100.000 de tone, iar în momentul de față vorbim despre un delay (întârziere - n.r.)”, a precizat Ivan.

El a subliniat că ministerul lucrează permanent cu actorii din piață pentru a evita sincopele. „Dacă stăm să să să fim foarte practici, pot să vă spun că împreună cu piața din România, cu marile companii, cu acești parteneri din afara țării vorbesc mai des decât vorbesc cu familia mea, lucrăm zi și noapte pentru a ne asigura că avem produs petrolier în piață, pentru a ne asigura că statul e un partener, nu cineva care încurcă”, a mai spus ministrul PSD.

Ivan: România produce și extrage petrol la capacitate maximă

Întrebat dacă în România se produce mai mult sau mai puțin carburant de la începutul conflictului din Iran, Bogdan Ivan a răspuns: „În România se produce la maxim cu ceea ce avem deschis astăzi cu Vega, cu Petromidia Năvodari și cu Petrobrazi Ploiești”.

„Producția nu a scăzut și nu are motive să scadă pentru că, repet, avem și 2 milioane metri cubi rezervă strategică de petrol și produse petroliere. Nu am intrat încă în situație critică. Doar dacă vom avea anumite întârzieri ale aprovizionării de 7-14 zile, atunci cu anumite cantități vom intra în rezerva strategică, dar doar în situație de criză. Noi avem stocuri la nivel național care să ne asigure funcționare pentru 45 de zile și stocuri în afara țării care să sigure, de asemenea, funcționare pentru alte 45 de zile”, a adăugat el.

În privința producției interne, ministrul a explicat structura actuală a rafinării.

„În momentul de față, România rafinează 25% din petrolul pe care îl rafinează în total, extras din subsolul României. Diferența de 75% este import. Da pentru că vorbim despre două tipologii diferite ale petrolului. Vorbim despre petrol ușor, care este rafinat de către OMV Petrom la rafinăria Petrobrazi și despre petrol tip ural, care are concentrație mai grea, din care se produce mai mult diesel, pe care îl rafinăm la Petromidia Năvodari, pe care îl importăm din Azerbaijan și din Kazakhstan”, a precizat Ivan.

„Iar cantitea maximă care poată să fie extrasă astăzi din subsolul României de către OMV Petrom, în proporție de peste 95% se extrage la maxim”, a mai precizat ministrul PSD.

„Repet, ca în cazul gazelor naturale, avem instalații care pot să scoată o anumită cantitate și se scoate la maxim cât avem astă disponibil în România”, a adăugat el.

„Se scoate maxim. Ceea ce poți să accesezi în situații de criză sunt stocurile de rezervă care, așa cum am spus, poți să ajungă până la 90 de zile. Ce avem în țară și în afara țării în situația în care apare vreo întârziere de aprovizionare, ce se întâmplă”, a mai spus ministrul Energiei.

Ministrul Energiei: Petrotel nu va procesa petrol rusesc și profitul nu va merge în Rusia

Referitor la rafinăria Petrotel Lukoil din Ploiești, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că România nu va importa niciodată petrol din Federația Rusă și că sursele de aprovizionare sunt asigurate din Kazakhstan și Azerbaijan.

„Exact. Petrol tip Ural, care poate să fie importat din Federația Rusă, dar asta este interzis și nu vom face asta niciodată. Și din Kazakhstan și Azerebaijan. Avem asigurată sursa de petrol. Am făcut o solicitare către OFAC, Oficiul Internațional al SUA care a venit cu sancțiuni împotriva Lukoil la nivel internațional pentru a excepta rafinăria Petrotel Lukoil și pentru a putea să o repornim”, a declarat Bogdan Ivan.

„Dar din clipa în care vom avea acea decizie, durează 45 de zile pentru a aduce oamenii, pentru a recalibra toate instalațiile de fluide, pentru a te asigura că funcționează în siguranță și că produce produs petrolier la nivelul la care este dimensionată”, a adăugat el.

Ministrul a subliniat că repornirea ar avea loc sub supraveghere strictă.

„În momentul de față, vreau să fiu explicit, acea rafinărie este proprietate companiei Lukoil, care nu este neapărat într-o relație foarte apropiată nici cu statul român, nici cu statele occidentale, în urma agresiunii ilegitime a Federației Ruse asupra Ucrainei. (...) Am făcut această solicitare către Statele Unite ale Americii pentru a ne permite să permită operatorul lui Lukoil, sub supraveghere foarte strictă a statului, ca nici o moleculă de petrol să nu vină din Rusia și niciun leu produs pe teritoriul României să nu meargă în Rusia. Să ne asigurăm că produce mai mult motorină și benzină pentru România. Asta este logica de bază pentru care am activat acest mecanism”, a afirmat ministrul Energiei.

Ivan: Vânzările de carburant au crescut de 4 ori, prețurile cu 22-23%

Bogdan Ivan a vorbit și despre evoluția vânzărilor de carburant.

„La început, au fost un interval de 10 zile la începutul războiului, când comparativ cu alte 10 zile medii din ultimul an de zile au fost vânzări și angro și en detail de patru ori mai mari. (...) Oamenii, companiile, companiile de transporturi și-au făcut depozite foarte mari în acea perioadă și evident a fost o presiune asupra pieței la începutul lunii martie”, a spus el.

Ulterior, consumul a început să scadă pe fondul creșterii prețurilor.

„Între timp avem indici care arată foarte clar - odată cu creșterea cu 10% a prețului combustibilului, cererea scade cu 3%. Noi în România, am avut o creștere aproximativ 22-23% este evident dincolo de acea acel spike de aprovizionare am ajuns la o reducere a consumului, pentru că fiind mai scump, oamenii cumpără mai puțin. Este un indicator evident. Este un indicator care arată foarte clar că odată cu creșterea prețului se duce și consumul”, a mai precizat ministrul PSD.

