Japonia a evitat la limită recesiunea tehnică în 2025, sub presiunea tarifelor impuse de Donald Trump

Economia Japoniei a crescut cu doar 0,2% în ritm anual în ultimul trimestru din 2025, reușind astfel să evite la limită o recesiune tehnică, potrivit datelor publicate luni de guvern. Pentru întregul an, creșterea s-a situat la 1,1%, pe fondul scăderii exporturilor și al impactului tarifelor impuse de Donald Trump.

Economia Japoniei s-a extins modest, cu un ritm anualizat de 0,2% în ultimul trimestru, în condițiile în care consumul privat a avansat cu 0,4% în perioada octombrie–decembrie. Creșterea minoră a consumului a fost însă compensată de o scădere de 1,1% a exporturilor, potrivit celor mai recente date preliminare ajustate sezonier, relatează Euronews.

Pentru întregul an 2025, economia dependentă de exporturi a Japoniei a înregistrat o creștere de doar 1,1%, fiind afectată de tarifele impuse de președintele SUA, Donald Trump. La nivel trimestrial, economia a avansat cu doar 0,1%, a raportat guvernul japonez.

Țara a evitat la limită o recesiune tehnică, definită prin două trimestre consecutive de contracție economică. În trimestrul al treilea al anului trecut, economia Japoniei s-a contractat cu 0,7%, datele revizuite indicând un declin anualizat de 2,3%.

Deși din punct de vedere tehnic nu se află în recesiune, datele actuale conturează o perspectivă sumbră pentru economia japoneză.

În acest context, premierul japonez Sanae Takaichi este așteptat să lanseze politici menite să relanseze economia, după victoria categorică obținută la alegerile generale la începutul acestei luni. Takaichi a promis majorarea cheltuielilor publice și suspendarea taxei pe vânzări pentru alimente, printre alte măsuri.

După victoria sa electorală, ministrul japonez al Finanțelor, Satsuki Katayama, a încercat să calmeze îngrijorările privind nivelul datoriei publice și deprecierea recentă a monedei naționale, factori despre care mulți investitori cred că ar putea determina o majorare a dobânzilor.

Katayama a sugerat utilizarea rezervelor valutare pentru a finanța cheltuielile naționale. Deși posibilă, această abordare este dificilă, întrucât rezervele sunt folosite în mod obișnuit doar pentru intervenții pe piața valutară.

Rata dobânzii în Japonia se află în prezent la un maxim al ultimilor 30 de ani, de 0,75%, după majorarea operată în decembrie de Bank of Japan.

Takaichi a promis să pună capăt unei „politici fiscale excesiv de restrictive”, iar piețele așteaptă acum următoarea decizie privind dobânda a băncii centrale, programată pentru luna viitoare. Guvernul estimează că economia va crește, pe termen scurt, cu un ritm mediu de aproximativ 0,6%.

