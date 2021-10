Klaus Iohannis: Plafonarea prețurilor la energie este o măsură care poate să ne treacă prin iarnă

Președintele Klaus Iohannis spune că plafonarea prețurilor la energie este o măsură care ar putea fi adoptată și care „poate să ne treacă prin iarnă”. El a spus că a cerut soluții durabile la nivel european pentru creșterea prețurilor la energie, astfel încât acestea să nu ducă la o explozie a tuturor prețurilor la nivel european.

„Nu se aștepta nimeni să avem aceste creșteri fantastice la prețul gazelor, nu s-au așteptat experții – cum în general nu se așteaptă când apar crize - să crească prețurile la energie așa de mult”, a spus Klaus Iohannis.

„Exact din acest motiv am dorit să atrag atenția autorităților europene că trebuie să acționăm repede și împreună. Am purtat o discuție lungă cu Ursula von der Leyen când a venit în România și am avut o discuție pe această speță la summit-ul din Slovenia. Am reușit, împreună cu alții care sunt la fel de preocupați, să punem această chestiune în centrul atenției Comisiei, care a primit temă de la noi să pregătească un set de evaluări și măsuri pe care le vom discuta la sfârșitul lunii”, a adăugat președintele.

„Până atunci, miniștrii Energiei vor discuta aceste măsuri. Cum ele trebuie corelate, negociate, nu vom putea să luăm măsuri foarte repede. De aceea, una din măsurile posibile este plafonarea, o măsură care poate să ne treacă prin iarnă, până când se pun în practică alte măsuri, pentru că este nevoie de un set amplu de măsuri pentru a nu lăsa aceste prețuri să ducă la o explozie generalizată de prețuri în economiile europene”, a mai spus Iohannis.

Declarația vine după ce premierul în exercițiu Florin Cîțu a spus că „plafonarea prețurilor la energie în România va fi o decizie luată în prima ședință de Guvern, după ce se va rezolva criza politică”.

Editor : M.B.