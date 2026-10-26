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La cât ar putea ajunge euro în următoarele 12 luni și ce se va întâmpla cu inflația. Estimările analiștilor CFA România

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Foto: Profimedia Images
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Analiştii CFA România estimează în continuare o reducere a ratei inflaţiei, dar şi o depreciere a leului până la 5,39 lei pentru un euro în următoarele 12 luni, potrivit preşedintelui organizaţiei, Adrian Codirlaşu.

„Indicatorul de încredere a crescut în luna septembrie, în contextul îmbunătăţirii anticipaţiilor privind evoluţia economiei româneşti, însă rămâne sub pragul neutru de 50 de puncte de 26 de luni. Participanţii anticipează în continuare o reducere a ratei inflaţiei, dar şi o depreciere a leului până la 5,39 lei pentru un euro”, a explicat Adrian Codirlaşu.

Rata anticipată a inflaţiei pentru orizontul de 12 luni (octombrie 2027) s-a redus faţă de valoarea înregistrată în exerciţiul anterior, ajungând la 5,77%, iar 54% dintre participanţi anticipează reducerea ratei inflaţiei în următoarele 12 luni comparativ cu valoarea actuală a acesteia, se arată într-un comunicat al CFA România.

În ceea ce priveşte cursul de schimb EUR/RON, 96% dintre participanţi estimează o depreciere a leului în următoarele 12 luni. Valoarea medie a anticipaţiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,3246 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului EUR/RON anticipat este de 5,3893 lei pentru un euro.

Referitor la evoluţia preţurilor proprietăţilor rezidenţiale în oraşe, 48% dintre participanţi anticipează o stagnare în următoarele 12 luni, 33% o scădere, iar 19% o creştere. De asemenea, 59% dintre participanţi consideră că preţurile actuale sunt supraevaluate, iar 33% că sunt corect evaluate.

Deficitul bugetului de stat prognozat pentru anul 2026 a scăzut faţă de exerciţiul anterior cu 0,3 pp şi a înregistrat o valoare medie a anticipaţiilor de 5,5% din PIB.

Anticipaţiile de creştere economică pentru anul 2026 au rămas în jurul lui 0% (0,1%), fiind înregistrate şi opinii de recesiune.

Datoria publică calculată ca procent în PIB este anticipată să se majoreze la 62% în următoarele 12 luni.

În contextul războiului din Iran, a fost introdusă şi o întrebare referitoare la anticipaţiile privind evoluţia preţului petrolului Brent în următoarele 6 luni. Conform răspunsurilor, participanţii anticipează un preţ (media anticipaţiilor) de 92 USD/baril, însă incertitudinea rămâne.

În acest context, Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei CFA România a crescut cu 3,4 puncte în luna septembrie, la valoarea de 42,9 puncte. Indicatorul condiţiilor curente a crescut cu 1,1 puncte, la 38 puncte, iar cel al anticipaţiilor a urcat cu 4,6 puncte, atingând valoarea de 45,4 puncte.

Sondajul este realizat lunar de Asociaţia CFA România, de peste 15 ani, şi reprezintă un indicator prin intermediul căruia organizaţia doreşte să cuantifice anticipaţiile analiştilor financiari cu privire la activitatea economică în România pentru un orizont de timp de un an. Sondajul este realizat în ultima săptămână a fiecărei luni, iar participanţii sunt membri ai Asociaţiei CFA România şi candidaţii pentru nivelurile II şi III ale examenului CFA.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică ia valori între 0 (lipsa încrederii) şi 100 (încredere deplină în economia românească) şi este calculat pe baza a 6 întrebări cu privire la condiţiile curente (referitoare la mediul de afaceri şi piaţa muncii) şi anticipaţiile pentru un orizont de timp de un an pentru mediul de afaceri, piaţa muncii, evoluţia venitului personal la nivel de economie şi evoluţia averii personale la nivel de economie.

Pe lângă întrebările necesare pentru calculul Indicatorului de Încredere Macroeconomică, sondajul evaluează şi anticipaţiile, tot pentru un orizont de timp de un an, pentru rata inflaţiei, ratele de dobândă, cursul de schimb EUR/RON, indicele bursier BET şi condiţiile macroeconomice globale.

Asociaţia CFA România este organizaţia profesioniştilor în investiţii din România, deţinători ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA), calificare administrată de CFA Institute (USA). În prezent, Asociaţia are peste 275 de membri, majoritatea fiind deţinători ai titlului de CFA.

Editor : A.P.

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