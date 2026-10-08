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La cât este cotat euro în raport cu leul joi, după recordul de marți. Pe piața interbancară a trecut din nou de 5,35 lei

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Din articol
Dan Suciu: BNR încearcă să echilibreze cursul și dobânzile

Banca Națională a României (BNR) a anunțat joi, 8 octombrie, un curs oficial de 5,3470 lei pentru un euro, cu 0,31 bani sub cotația din ziua precedentă. În jurul orei 12:00, cu mai puțin de o oră înainte de anunț, euro se tranzacționa pe piața interbancară între 5,3531 și 5,3545 lei, peste recordul oficial de 5,3527 lei stabilit marți.

Dolarul american a fost cotat la 4,7814 lei, în creștere cu 0,13 bani față de miercuri. Francul elvețian a scăzut la 5,7304 lei, cu 0,51 bani, iar lira sterlină a coborât la 6,3058 lei, cu 1,78 bani. Cursul pentru 100 de forinți maghiari a fost de 1,4577 lei, în scădere cu 0,10 bani. Gramul de aur a ajuns la 633,4893 lei, în creștere cu 0,4652 lei.

Cum a evoluat cursul euro:

  • 23 septembrie: euro a fost cotat la 5,2788 lei, atunci un maxim istoric.
  • 30 septembrie: cursul BNR a fost de 5,2785 lei.
  • 1 octombrie: BNR a anunțat 5,2777 lei. După ora 14:45, euro a urcat pe piața interbancară până la 5,3459 lei.
  • 2 octombrie: cursul oficial a ajuns la 5,3447 lei, după o creștere de 6,7 bani față de ședința precedentă.
  • 5 octombrie: euro a coborât la 5,3306 lei.
  • 6 octombrie: BNR a anunțat un nou record, de 5,3527 lei.
  • 7 octombrie: cursul a fost de 5,3501 lei.
  • 8 octombrie: euro a fost cotat la 5,3470 lei.

Maximul oficial din intervalul 3 aprilie08 octombrie a fost cel din 6 octombrie, de 5,3527 lei. Minimul perioadei a fost înregistrat pe 15 aprilie, când euro a fost cotat la 5,0914 lei.

Cursul BNR este anunțat în jurul orei 13:00. Cotațiile interbancare se schimbă pe parcursul zilei și pot fi diferite de referința publicată de bancă. Cursul oficial nu este neapărat cel la care băncile și casele de schimb valutar cumpără sau vând euro.

Dan Suciu: BNR încearcă să echilibreze cursul și dobânzile

Pe 1 octombrie, după ce euro a urcat puternic pe piața interbancară, purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, a declarat la Digi24 că banca centrală încearcă să găsească un echilibru între variația cursului și cea a dobânzilor.

„Este o încercare, însă într-adevăr dificilă, pentru că ceea ce încearcă banca acum este să găsească un echilibru între variația cursului și variația dobânzilor. În perioadele complicate, acest echilibru nu este ușor de găsit”, a spus Dan Suciu. El a explicat că deciziile BNR influențează și lichiditatea din piață, ceea ce poate îngreuna finanțarea economiei și a bugetului.

În aceeași perioadă, rezervele valutare ale României au scăzut de la 64,865 miliarde de euro la finalul lunii august la 60,06 miliarde de euro la finalul lunii septembrie. Întrebat dacă o parte din rezerve a fost folosită pentru susținerea cursului, Suciu nu a răspuns direct, dar a precizat că au fost plătite și datorii importante în valută.

Suciu a spus că nu se contura încă o tendință clară de depreciere a leului, ci mai degrabă o volatilitate mai mare. El a admis, totodată, că tensiunile și incertitudinile pot pune presiune atât asupra cursului, cât și asupra dobânzilor.

Editor : A.D.

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