La DIGI ninge cu oferte la portarea în „Rețeaua Națională”

În perioada 02 decembrie 2022 - 31 ianuarie 2023 , DIGI desfășoară campania „ Rețeaua Națională ” care aduce o reducere de 50% din valoarea abonamentului lunar, timp de 6 luni , clienților care își portează numărul de telefon în rețeaua mobilă;

Oferta este disponibilă online, pe site-ul DIGI.ro , în toate magazinele, prin apel la serviciul Relații Clienți și prin intermediul reprezentanților de vânzări;

Pe parcursul anului 2022, DIGI a reprezentat principala opțiune de portare a clienților, cu peste 3.8 milioane de numere portate.

În sezonul de iarnă, campania „ Rețeaua Națională ” revine la DIGI și le oferă clienților noi și existenți, persoane fizice, o reducere avantajoasă la portarea în rețeaua mobilă. Astfel, în perioada 02 decembrie 2022 - 31 ianuarie 2023, utilizatorii care își portează numărul în rețeaua mobilă DIGI, atât din prepaid, cât și din postpaid, beneficiază, timp de 6 luni, de 50% reducere din valoarea facturii, la contractarea tipului de abonament Nelimitat , Optim 3, respectiv Optim 2.

Clienții vor achita lunar, pentru serviciile mobile, 2,5 Euro, 1,5 Euro, respectiv 1 Euro, bucurându-se, timp de jumătate de an, de cea mai accesibilă ofertă de pe piață. Promoția se aplică doar la încheierea contractelor de telefonie mobilă pe o perioadă de 24 de luni, iar abonații pot opta fie pentru reducerea de 50% din valoarea abonamentului, timp de 6 luni, fie pentru achiziționarea unui telefon în 24 de rate* DIGI, fără dobândă și cu avans 0, această facilitate fiind disponibilă doar pentru clienții care dețin minimum un serviciu fix DIGI.

Utilizatorii care aleg abonamentul Nelimitat se bucură de multiple beneficii, precum: acces internet și minute nelimitate în orice rețea națională fixă și mobilă, SMS-uri nelimitate în rețeaua DIGI și 3.000 de minute internaționale incluse în principalele rețele mobile din SUA, Canada, UE și China.

Clienții care doresc să achiziționeze unul sau mai multe abonamente de telefonie mobilă Nelimitat, pot accesa site-ul DIGI.ro , campania fiind disponibilă în pagina principală, se pot adresa reprezentaților de vânzări din punctele de prezență DIGI sau pot apela serviciul Relații Clienți (031.400.4600).

DIGI își menține prima poziție în topul operatorilor de telecomunicații, atingând pragul de 3.8 milioane de numere portate de telefonie mobilă și fixă, în cei aproape 15 ani de existență a serviciului de portabilitate. Compania investește continuu în infrastructură pentru a crește permanent calitatea serviciilor, iar, în prezent, rețeaua mobilă are acoperire outdoor de peste 99,5% din populația României.

Mai multe informații despre serviciile companiei sunt disponibile pe DIGI.ro .

*Reducerea nu se aplică echipamentelor, extraopțiunilor, upgrade-urilor sau portărilor și nu se cumulează cu alte oferte.

Despre Grupul DIGI| RCS & RDS

DIGI este liderul segmentului de servicii de internet fix, pay-tv și telefonie fixă după cotele de piață deținute în România și unul dintre operatorii europeni de top în domeniul comunicațiilor electronice convergente, derulând operațiuni în Spania, Italia și Portugalia. Compania deține cea mai modernă (state of the art) și mai extinsă rețea de fibră optică din regiune. Grupul DIGI pune la dispoziția abonaților săi și o ofertă complexă de conținuturi trans-media, prin intermediul diviziei media care cuprinde: televiziunile Digi24, Digi Sport 1, 2, 3, 4, Digi4K, Film Now (pay-TV), Digi World, Digi Animal World, Digi Life, UTV, Music Channel și Hit Music Channel, radiourile Digi FM, PROFM, Dance FM, Chill FM și serviciul de content Digi Online.