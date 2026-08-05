Camera Deputaților a adoptat miercuri, în calitate de Cameră decizională, proiectul de lege care modifică ordonanța privind decarbonizarea sectorului energetic. Proiectul prevede că nicio capacitate de producție a energiei electrice pe bază de cărbune nu poate fi închisă înainte ca alte surse alternative de energie să fie puse în funcțiune. Legea a fost adoptată cu 180 de voturi „pentru”, nouă voturi „împotrivă” și 27 de abțineri, iar 80 de deputați nu au votat.

Proiectul a fost adoptat de Senat pe 4 august, dar a revenit la Camera Deputaților pentru o nouă dezbatere, potrivit articolului 75 alineatele (4) și (5) din Constituție. Camera Deputaților a dat votul final.

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„Nu numai că face acest proiect nefuncțional, dar, mai presus de toate, blochează PNRR”

ACTUALIZARE, ora 13:42 Deputatul USR Bogdan-Ionel Rodeanu a acuzat PSD că a blocat anterior o soluție similară și că amendamentul adoptat acum face proiectul nefuncțional și pune în pericol fondurile din PNRR.

„Mă străduiesc să fiu calm, dar, totuși, nu pot să nu remarc că unora le este frică de lumina aprinsă în cămară. Dincolo de toate, domnilor de la PSD, dacă în 2023 ați fi votat proiectul Miruță, nu mai eram în situația de acum. Dacă nu ați fi ținut blocat acest proiect, pe care tocmai l-ați votat, dar în formă nealterată, și dacă l-am fi trecut prin Parlamentul României la începutul acestui an, nu mai eram în această situație. Veniți acum, în disperare, după ce s-a declarat starea de alertă, cu soluția miraculoasă, copiată, copy-paste, din proiectul de lege al lui Miruță, și spuneți că este soluția optimă în acest moment. Ei bine, să știți că, în ciuda eforturilor dumneavoastră de a bloca aceste legi, Guvernul și-a făcut datoria. Sunt demersuri în momentul de față care produc rezultate și nu mai este nevoie de acest amendament. Pentru că, în timp ce le povestiți oamenilor de aici, de la tribună, că aceasta este o soluție, de fapt, aceasta este marea problemă. Nu numai că face acest proiect nefuncțional, dar, mai presus de toate, blochează PNRR. Aș fi vrut să aveți înțelepciunea să îl ascultați cu atenție pe ministrul Pîslaru mai devreme. V-a explicat cu lux de amănunte. Ne-am străduit și astăzi, în Comisia pentru industrii, să spunem lucrurilor pe nume. Contrar acestor lucruri, domnule Toma, ați votat pentru și ați introdus un amendament care reprezintă un obstacol, în momentul de față, pentru această reformă pe care le-o prezentați de aici românilor”, a declarat deputatul USR Bogdan-Ionel Rodeanu, la explicarea votului, după votul final.

„Nu există nicio decizie guvernamentală privind închiderea acestor centrale”

ACTUALIZARE, ora 13:40 După votul final prin care Camera Deputaților a adoptat legea decarbonizării, deputatul PNL Ionel Ovidiu Bogdan a criticat amendamentele susținute de PSD și AUR și a afirmat că nu există nicio decizie a Guvernului privind închiderea centralelor pe cărbune.

„Nu există nicio decizie guvernamentală privind închiderea acestor centrale. Prin urmare, demersul dumneavoastră este doar un concurs de populism, alături de AUR, dumneavoastră, cei de la PSD. Asta faceți în fiecare zi. Prin amendamentele pe care le depuneți vă bateți joc de această țară și de banii pe care i-am putea atrage din PNRR. Asta ați făcut și asta veți face în continuare. Dar nu pot să nu observ că veniți aici, la tribună, și îi cereți premierului Ilie Bolojan să meargă la Bruxelles să negocieze. Păi, domnilor, hotărâți-vă! Vreți să negocieze pentru România sau vreți să plece acasă? Ieri îi făceați plângeri penale, îi atacați hotărârile de guvern, iar astăzi îi cereți să fie responsabil. Păi este responsabil. Dumneavoastră nu sunteți responsabili. Voturile pe care le exprimați și amendamentele pe care le depuneți sunt împotriva României și a românilor”, a declarat acesta.

Dragoș Pîslaru: „Nu există niciun risc iminent ca vreo centrală pe cărbune să fie închisă”

ACTUALIZARE, ora 13:00 Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene a susținut că amendamentul nu rezolvă o problemă urgentă, deoarece Guvernul discută deja cu reprezentanții Comisiei Europene despre menținerea capacităților pe cărbune până la punerea în funcțiune a unor noi capacități pe gaz.

„Avem, într-adevăr, o situație de criză energetică și, în mod evident, lucrurile care îi afectează pe români trebuie să fie prima noastră preocupare. Înțelegem conflictul politic din această perioadă și înțelegem prerogativele Parlamentului de a adopta măsuri judicioase care să aducă beneficii românilor. Amendamentele care au fost propuse însă nu rezolvă absolut nimic. Nu rezolvă nicio problemă care să fi fost iminentă în ceea ce privește închiderea vreunei centrale pe cărbune. Repet: nu există niciun risc iminent ca vreo centrală pe cărbune să fie închisă. Guvernul a notificat Comisia Europeană și pregătește, încă de pe vremea când domnul Bogdan Ivan era ministrul Energiei, un studiu prin care să demonstreze că nu mai trebuie închis niciun grup energetic până când nu vom avea în funcțiune capacități pe gaz. În același timp, am explicat situația unor municipalități, precum Craiova, unde populația și investiții importante depind de aceste capacități pe cărbune. Prin urmare, în discuțiile cu Comisia Europeană era clar că România urma să primească o penalitate pentru jalonul 119A, iar obiectivul nostru a fost să reducem această penalitate de zece ori, până la o sumă care să devină marginală în cadrul PNRR. Ceea ce propuneți dumneavoastră, într-un exercițiu care poate fi citit doar într-o cheie politică sau electorală, este ca nicio centrală să nu mai fie închisă fără a fi pus altceva în loc, în condițiile în care, repet, nu există nicio urgență și nimeni nu intenționează să închidă vreo centrală în această țară. Însă, prin acest amendament, încălcați jalonul 114, adică legislația pentru care România a fost deja plătită prin Cererea de plată nr. 2. Am în fața mea documentele tehnice primite de la Comisia Europeană, care spun foarte clar că există un risc de reversibilitate și confirmă atât aplicarea unei penalități, cât și blocarea cererilor de plată 5 și 6. Vă îndemn la responsabilitate și vă rog să respingeți acest amendament”, a declarat Dragoș Pîslaru în timpul dezbaterilor.

Ilie Toma: „O astfel de capacitate, dacă este oprită mai mult de trei luni, va putea fi repornită foarte greu”

Deputatul PSD de Hunedoara Ilie Toma l-a întrebat pe Dragoș Pîslaru dacă a vizitat minele și capacitățile energetice din Valea Jiului și a susținut că oprirea acestora pentru mai multe luni poate face dificilă repornirea.

„Mă bucur că ați venit în fața colegilor noștri și vom vorbi deschis despre PNRR, pe componenta 6, exact despre jalonul 119 la care ați făcut referire. Am să vă rog să ne răspundeți la următoarele întrebări, pentru că noi suntem inițiatorii și spuneți că nu știm ce facem. Ați fost vreodată într-o capacitate de producție a energiei electrice din Valea Jiului? Ați fost vreodată într-o mină să vedeți cum se produce cărbunele? Vă spun eu că o astfel de capacitate de producție, dacă este oprită mai mult de trei luni, va putea fi repornită foarte greu după șase sau șapte luni, pentru că, în primul rând, se deteriorează anumite componente care, din explicațiile specialiștilor, trebuie înlocuite integral. Acum revin la jalonul 119 și vă adresez următoarele întrebări: cât la sută din jalonul 119A este îndeplinit? Ce parte este finanțată din grant și ce parte din împrumut? Ați purtat negocieri la Bruxelles pentru prelungirea termenului de închidere a minelor și, implicit, a capacităților de producție pe cărbune până în anul 2030, așa cum prevede jalonul? De ce nu discutăm despre situația altor state, precum Germania, Polonia sau Italia, care au termene până în 2038-2040? Care sunt capacitățile miniere și energetice pe care intenționați să le închideți până la 31 octombrie 2026?”, a declarat deputatul PSD Ilie Toma.

George Simion: „Lumea trebuie să aprindă lumina”

Liderul AUR, George Simion, a susținut amendamentul și a acuzat Guvernul că a permis închiderea unor mine și capacități energetice înainte de construirea unor surse alternative.

„O țară întreagă trebuie să știe adevărul despre distrugerea sistematică a sectorului energetic din România. Degeaba vine domnul Ilie Bolojan acum, degeaba vine acest ministru, după aproape 90 de zile. Domnul Pîslaru nu trebuia să fie aici în calitate de ministru, ci trebuia să rămână acolo, la Bruxelles. Dacă voiați să reduceți amprenta de carbon, domnule Pîslaru, trebuia să răriți deplasările făcute din bani publici, din banii românilor. Trebuie să cunoască toată țara că amendamentul atât de controversat prevede un lucru cât se poate de normal: nu închidem nimic, nicio capacitate energetică, până nu punem ceva în loc. Degeaba se jură domnul Pîslaru că nu închide nimic, pentru că ei au închis în mod repetat. Vreți să vă aduc aminte momentul în care a venit domnul Virgil Popescu aici, la Ministerul Energiei, și a avut acel schimb de replici pentru care am fost judecat și condamnat? Vreți să vă aduc aminte de lacrimile minerilor de la Complexul Energetic Oltenia, care au intrat în greva foamei și au venit să protesteze? Este o reglementare care nu afectează pe nimeni, pentru că nu ne putem juca de-a sfărâma piatra, cum face domnul Miruță în aceste zile, în condițiile în care, cu voturile unor trădători din Guvern și din Parlamentul României, s-au închis mine și a fost pus pe butuci sectorul energetic din România. În același timp vine o altă lege nocivă, legea biodiversității, iar voi ați blocat construcția de hidrocentrale la Răstolița, în Defileul Jiului și în multe alte locuri din țară. Sunteți Uniunea care sabotează România, iar lumea trebuie să aprindă lumina”, a declarat George Simion.

Proiectul a fost adoptat tacit de Camera Deputaților și a ajuns ulterior la Senat, unde a fost votat marți. Inițiativa a revenit apoi la Camera Deputaților, pentru ca modificările adoptate de Senat să fie supuse votului Camerei decizionale.

Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare au adoptat raportul final de admitere. Potrivit Digi24, în timpul ședințelor, PSD și AUR au făcut front comun și au susținut amendamentul propus de social-democrați privind menținerea în funcțiune a capacităților de producție pe bază de cărbune.

Amendamentul prevede că nicio capacitate de producție a energiei electrice pe bază de cărbune nu poate fi închisă înainte ca alte surse alternative să fie puse în funcțiune.

Reprezentanții PSD au susținut că măsura este necesară în contextul crizei energetice regionale, al capacității limitate de import și al problemelor de producție din regiune.

Premierul Ilie Bolojan a avertizat însă că modificarea legislației poate atrage penalități în cadrul PNRR. România și-a asumat închiderea etapizată a centralelor pe cărbune până în 2032, iar jalonul aferent a fost deja considerat îndeplinit. Țara noastră a primit fondurile corespunzătoare prin Cererea de plată numărul 2.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat la Digi24 că, dacă amendamentul va fi adoptat la votul final din Camera Deputaților, România ar putea fi obligată să restituie Comisiei Europene banii primiți pentru îndeplinirea jalonului.

Potrivit acestuia, intervenția asupra unui jalon deja închis poate crea dificultăți și pentru depunerea următoarelor cereri de plată din PNRR, respectiv cererile 5 și 6.

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Contoare individuale obligatorii până la sfârșitul anului 2030

Proiectul privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire urmărește reducerea emisiilor și accelerarea tranziției către un sistem energetic mai sustenabil. Printre măsurile prevăzute se află obligativitatea instalării contoarelor individuale pentru încălzire și apă caldă în blocurile racordate la sistemele centralizate de alimentare cu energie termică, până la sfârșitul anului 2030.

Proiectul mai stabilește că biomasa forestieră introdusă pe piață sau comercializată în scopuri energetice trebuie să provină exclusiv din surse sustenabile.

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, operatorii economici care introduc pe piață sau comercializează biomasă forestieră în scopuri energetice au obligația de a furniza exclusiv biomasă forestieră sustenabilă. În vederea reducerii utilizării biomasei forestiere și a combustibililor fosili solizi pentru încălzire în gospodării individuale și în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică, autoritățile administrației publice locale, în colaborare cu autoritățile administrației publice centrale, instituie și derulează programe de sprijin pentru înlocuirea unităților de încălzire”, se arată în proiect.

Editor : A.D.