Legea „Lift pentru viață” a fost adoptată. Ce blocuri pot primi finanțare pentru lifturi și cum vor fi accesate fondurile

Camera Deputaților a adoptat, marți, în calitate de for decizional, proiectul de lege privind reglementarea Programului Național de Accesibilizare a Locuințelor „Lift pentru viață”, prin care blocurile cu trei sau mai multe niveluri supraterane, construite fără lift, vor putea beneficia de finanțare pentru instalarea de ascensoare sau a unor soluții alternative de accesibilizare.

Potrivit documentului, Programul Național de Accesibilizare a Locuințelor „Lift pentru viață” este un program multianual, de interes și utilitate publică, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Scopul acestuia este de a asigura o protecție efectivă și un acces real și nediscriminatoriu la locuință, în special pentru persoanele vârstnice, persoanele cu mobilitate redusă și persoanele cu dizabilități. Inițiativa legislativă are ca obiect crearea cadrului normativ național necesar pentru creșterea accesibilizării fizice a condominiilor cu trei sau mai multe niveluri supraterane care nu au fost prevăzute cu lift din proiectul inițial.

Programul vizează blocurile de cel puțin trei etaje construite fără lift

Legea se va aplica la nivel național și vizează condominiile cu trei sau mai multe niveluri supraterane care nu au fost prevăzute cu lift în proiectul inițial. Vor fi exceptate clădirile clasate sau aflate în curs de clasare ca monumente istorice, precum și condominiile expertizate tehnic și încadrate în clasele de risc seismic RsI sau RsII.

Potrivit expunerii de motive, în România există aproximativ 88.000 de blocuri de trei și patru etaje fără lift, în care locuiesc circa 3,8 milioane de persoane. Inițiatorii susțin că lipsa unui ascensor afectează în special persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilități sau cu mobilitate redusă, pentru care deplasarea zilnică devine dificilă sau chiar imposibilă.

Programul va permite nu doar instalarea de lifturi, ci și realizarea unor soluții alternative sau complementare, precum scări mecanizate, platforme elevatoare ori rampe de acces, în funcție de configurația clădirii și de soluțiile tehnice disponibile.

Primăriile vor derula investițiile, iar finanțarea poate veni din fonduri europene, bugetul de stat și bugete locale Programul național va fi implementat de unitățile și subdiviziunile administrativ-teritoriale, prin autoritățile administrației publice locale.

Practic, primăriile vor avea rolul de beneficiari ai programului și vor realiza investițiile destinate asociațiilor de proprietari din blocurile eligibile.

Finanțarea va fi asigurată din fonduri europene dedicate proiectelor pentru locuințe, din sume transferate de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual în bugetul Ministerului Dezvoltării, precum și din bugetele locale sau din fondurile proprii ale beneficiarilor pentru cofinanțarea lucrărilor neeligibile. Proiectul mai prevede posibilitatea folosirii unor surse precum donații, sponsorizări sau alte surse legal constituite.

Autoritățile locale vor putea finanța și din bugetele proprii, prin programe multianuale, proiectarea, construirea și instalarea de lifturi ori a unor soluții alternative, precum scări mecanizate, platforme elevatoare sau rampe, în blocurile care nu accesează fondurile alocate prin programul național.

Prima etapă a programului va fi un proiect-pilot derulat pe o perioadă de 18 luni și finanțat cu precădere din fonduri europene. Această etapă ar urma să stabilească modul concret în care programul va fi extins ulterior la nivel național.

Asociațiile de proprietari vor solicita includerea în program

Instalarea lifturilor nu se va face automat în toate blocurile eligibile. Investițiile vor fi realizate pentru asociațiile de proprietari din condominiile eligibile, prin intermediul autorităților locale, în funcție de solicitările depuse, de documentațiile tehnice și de fondurile disponibile.

Primăriile vor fi cele care vor gestiona proiectele, de la etapa de documentare și identificare a soluției tehnice potrivite până la contractarea și realizarea lucrărilor. Proiectul nu stabilește o obligație generală pentru toate blocurile eligibile de a monta lifturi într-un anumit termen și nu introduce sancțiuni pentru proprietari sau autorități dacă investițiile nu sunt realizate.

După instalare, costurile de exploatare, întreținere și revizie ale lifturilor vor reveni asociațiilor de proprietari, potrivit legislației aplicabile condominiilor.

În expunerea de motive, inițiatorii au arătat că lipsa lifturilor în blocurile vechi cu trei sau patru etaje reprezintă o problemă socială majoră, mai ales în cazul persoanelor vârstnice și al celor cu dizabilități. Aceștia susțin că, pentru mulți locatari, accesul la locuință nu mai este doar o chestiune de confort, ci una care ține de dreptul la o viață independentă și de participarea la viața socială.

Potrivit documentului, România se află pe ultimele locuri în Europa în ceea ce privește numărul de ascensoare aflate în funcțiune, iar multe dintre blocurile construite înainte de 1990 nu au fost proiectate cu lifturi. Inițiatorii susțin că programul „Lift pentru viață” ar urma să reducă izolarea persoanelor vulnerabile și să crească accesibilitatea fondului locativ existent.

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Editor : A.D.