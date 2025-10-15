Legea pensiilor private a fost adoptată de Parlament. Cine poate retrage toți banii într-o singură tranșă

Legea pensiilor private, care stabilește cum vor putea fi retrași banii din Pilonul II și III, a trecut de votul final al Parlamentului și merge la promulgare. Pacienții oncologici sunt singurii care vor avea dreptul să își retragă dintr-o singură tranșă întreaga sumă acumulată, restul participanților la fondurile private putând retrage cel mult 30% din bani.

Proiectul de lege a trecut de Camera Deputaților, fiind decizională, cu 178 de voturi pentru, 64 de voturi contra și 22 de abțineri.

Dacă varianta Guvernului prevedea ca, la momentul pensionării, participanții să poată retrage cel mult 30% din economiile acumulate, urmând ca restul banilor să fie plătiți eșalonat pe o perioadă de opt ani, la Senat a fost introdusă următoarea excepție: bolnavii de cancer vor putea retrage întreaga sumă într-o singură tranșă, la cerere.

„În felul acesta, pentru a le crește calitatea vieții, își pot asigura cele mai bune tratamente și pot avea o șansă în plus să câștige lupta cu boala”, a transmis din plenul Senatului Nicoleta Pauliuc, una dintre inițiatoarele amendamentului.

În comisiile de specialitate, atât de la Senat cât și de la Camera Deputaților, au fost făcute mai multe propuneri, pentru a extinde excepția privind retragerea întregii sume și la alte categorii de beneficiari, precum cei care au boli grave, persoane incluse în programele de sănătate, nu doar pacienții oncologici.

Deputatul USR Claudiu Năsui a propus ca toți contribuabilii să își poată retrage toți banii odată, în timp ce liberalul Florin Roman a cerut reducerea perioadei în care pot fi primiți banii, de la opt la șase ani. Toate propunerile au fost respinse.

Legea adoptată vizează atât Pilonul II, unde contribuie în jur de 8,4 milioane de persoane, cât și Pilonul III, dar adună peste 939.000 de participanți. Până acum, românii puteau retrage integral banii acumulați în fondul de pensii private.

