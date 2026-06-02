Reforma companiilor de stat bate pasul pe loc. Jumătate din companiile aflate pe „lista neagră” a Guvernului au termenele de restructurare depășite şi nu s-au luat măsuri concrete în ultima lună.

Pe 16 aprilie, vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat primul pachet de reformă destinat companiilor de stat. Lista includea 22 de societăți care ar urma să fie restructurate sau lichidate, multe dintre ele acumulând pierderi și datorii de ordinul miliardelor de lei.

Printre companiile catalogate atunci drept „găuri negre” se numără CFR Marfă, CFR SA și Romaero. La aproape o lună și jumătate de la anunț, progrese limitate au fost înregistrate doar în cazul CFR Marfă, unde au fost făcuți primii pași pentru preluarea companiei de către Carpatica Feroviar.

Procesul este însă departe de a fi finalizat. CFR Marfă, care are datorii de peste 4,7 miliarde de lei, și-a cerut intrarea în faliment la sfârșitul lunii mai, însă solicitarea nu a fost aprobată încă de Adunarea Generală a Acționarilor. Astfel, societatea intră direct în faliment, dar fără posibilitatea de reorganizare deocamdată.

Se înregistrează și termene depășite în cazul altor societăți aflate pe lista Guvernului. Un exemplu este Petrotrans, companie aflată în procedură de faliment încă din 2007, dar pentru care au continuat să fie alocate resurse financiare.

Potrivit calendarului prezentat de Oana Gheorghiu, în luna mai ar fi trebuit demarate măsuri de restructurare sau lichidare pentru șase companii cu datorii semnificative. Până acum, evoluții concrete au fost înregistrate doar în cazul ELCEN și Electrocentrale Grup.

În ședința din 28 mai, Guvernul a aprobat fuziunea prin absorbție a Electrocentrale Grup SA de către Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie. Această decizie susține, de asemenea, și îndeplinirea jalonului din PNRR care presupune reforma companiilor de stat.

În cazul ELCEN, Guvernul și-a dat acordul pentru inițierea procedurilor de transfer al pachetului de acțiuni deținut de stat, prin Ministerul Energiei, către Municipiul București.

Calendarul de reformă continuă și în luna iunie. Printre companiile pentru care sunt prevăzute măsuri de restructurare se numără și CFR Călători.







