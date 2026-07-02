Live TV

Video Litigiul dintre România și Pfizer ajunge la ROMATSA: poprire de peste 3,4 miliarde de lei asupra sumelor colectate de EUROCONTROL

Data actualizării: Data publicării:
NEGOCIERI EVITARE GREVA ROMATSA MEDIAFAX
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
ROMATSA a apelat la avocații care au reprezentat instituția în cazul Micula Tanczos Barna: „Sunt convins că se va găsi o soluție” Cum s-a ajuns la litigiul dintre România și Pfizer

Regia Autonomă „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian” (ROMATSA) a fost notificată de EUROCONTROL cu privire la instituirea unei măsuri de poprire asigurătorie-executorie în cadrul unei proceduri de executare silită inițiate de compania Pfizer România împotriva statului român. Suma vizată depășește 3,4 miliarde de lei, la care se adaugă cheltuieli de recuperare de peste 18,5 milioane de euro.

Potrivit unui comunicat al ROMATSA, măsura a fost instituită la data de 30 iunie 2026 și vizează sumele pe care EUROCONTROL le colectează pentru furnizarea de către regie a serviciilor de navigație aeriană de rută.

„Notificarea transmisă de EUROCONTROL vizează punerea în aplicare a obligațiilor care îi revin acestei organizații în calitate de terț poprit, conform procedurilor legale aplicabile, și privește sumele pe care EUROCONTROL le colectează pentru furnizarea, de către ROMATSA, a serviciilor de navigație aeriană de rută. În temeiul acestei notificări, EUROCONTROL are obligația legală de a declara, în termen de 15 zile, sumele deținute sau datorate statului român și de a le indisponibiliza temporar, fiindu-i interzisă efectuarea de plăți către altă persoană decât solicitantul popririi, până la soluționarea litigiului”, a transmis ROMATSA.

Reprezentanții regiei subliniază că ROMATSA nu este și nu a fost parte în procesul care a generat executarea silită, aceasta fiind îndreptată exclusiv împotriva statului român.

Instituția a precizat că este pentru a treia oară când se confruntă cu o situație de acest tip prin intermediul mecanismului de colectare administrat de EUROCONTROL, după precedentele din dosarul Micula, din anii 2015 și 2019.

ROMATSA a apelat la avocații care au reprezentat instituția în cazul Micula

Potrivit comunicatului, regia a demarat de urgență toate măsurile necesare pentru protejarea intereselor instituției și pentru clarificarea implicațiilor juridice și operaționale ale notificării.

„A fost contactată casa de avocatură din Belgia care a asistat instituția în precedentele menționate, în vederea analizării opțiunilor legale disponibile, inclusiv a posibilității suspendării executării măsurii dispuse”, au transmis reprezentanții ROMATSA.

De asemenea, instituția a informat Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Ministerul Finanțelor și se află în contact permanent cu cele două instituții pentru coordonarea demersurilor.

În perioada următoare este programată și o reuniune tehnică cu reprezentanții EUROCONTROL - Central Route Charges Office (CRCO).

Tanczos Barna: „Sunt convins că se va găsi o soluție”

Vicepremierul şi ministrul interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, şi-a exprimat convingerea că premierul Ilie Bolojan şi ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, vor găsi o soluţie pentru deblocarea conturilor ROMATSA.

Întrebat joi, în marja unei conferinţe pe teme de agricultură ce soluţii are Guvernul în situaţia în care conturile ROMATSA au fost blocate la solicitarea companiei Pfizer, şeful interimar de la Agricultură a răspuns: "Cu siguranţă este o problemă cu care nu se ocupă Ministerul Agriculturii. Sunt convins că domnul prim-ministru şi domnul ministru Nazare vor găsi o soluţie".

Tanczos Barna a fost prezent la Forumul Naţional pentru Viitorul Agriculturii, organizat de Clubul Fermierilor Români (CFRO).

Cum s-a ajuns la litigiul dintre România și Pfizer

Procedura de executare silită vine în contextul disputei dintre statul român și compania Pfizer privind contractele pentru vaccinurile anti-COVID-19, semnate în timpul pandemiei. În mai 2021, Comisia Europeană și statele membre ale Uniunii Europene au încheiat un acord cu Pfizer și BioNTech pentru achiziția a 900 de milioane de doze de vaccin, cu opțiunea de cumpărare a încă 900 de milioane de doze.

În cazul României, statul s-a angajat să achiziționeze un număr suplimentar de doze de vaccin, însă, după diminuarea pandemiei și scăderea cererii pentru vaccinare, autoritățile române au încercat să renegocieze contractul.

În 2023, Pfizer a deschis o acțiune în justiție împotriva României, susținând că statul nu și-a respectat obligațiile contractuale privind achiziția vaccinurilor. Litigiul vizează aproximativ 28,9 milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 care nu au mai fost livrate și nici plătite de statul român.

În luna aprilie 2026, un tribunal din Bruxelles a decis că România trebuie să își respecte obligațiile contractuale și să plătească aproximativ 600 de milioane de euro către Pfizer pentru dozele comandate, sumă la care se adaugă dobânzi și alte costuri. Cu dobânzile acumulate și cheltuielile de recuperare, obligațiile de plată ale statului român au ajuns la peste 3,4 miliarde de lei și aproape 18,6 milioane de euro.

La acel moment, premierul Ilie Bolojan declara că suma este echivalentă cu costul construirii unui spital regional și anunța că Guvernul va încerca să negocieze cu Pfizer pentru limitarea costurilor suportate de statul român. Decizia instanței belgiene este executorie, chiar dacă poate fi atacată, iar procedurile de recuperare a sumelor de către compania farmaceutică sunt în desfășurare.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Reise, Urlaub, Wirtschaft
2
Un avion care zbura de la Varşovia la Tel Aviv a fost interceptat de un MIG-29 al...
nicusor dan face declaratii
3
Ce va face PNL la propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan. Răspunsul lui Ilie Bolojan
steag germania Reichstag guvern parlament
4
Germania le cere cetățenilor săi să părăsească cât mai curând teritoriul Rusiei
Calendar ortodox pentru luna iulie 2026. Foto Getty Images
5
Calendar ortodox iulie 2026: Sărbătorile cu cruce roșie din această lună. Începe unul...
”Ești dezbrăcată”. După ce nu a fost lăsată să se urce în avion din cauza ținutei, a revenit în aeroport și n-a stat pe gânduri
Digi Sport
”Ești dezbrăcată”. După ce nu a fost lăsată să se urce în avion din cauza ținutei, a revenit în aeroport și n-a stat pe gânduri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Turnul de control al Aeroportului International Henri Coanda, vineri, 8 aprilie 2016. ROMATSA - ZIUA PORȚILOR DESCHISE
Nicușor Dan, despre suspendarea activității Romatsa: Mi se pare disproporționat. Trebuie să ne uităm la calitatea legilor
romatsa
Ce a decis CSAT în cazul Romatsa. „O posibilă suspendare a activității ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră”
Ședință CSAT
CSAT a aprobat obiectivele României la Summitul NATO de la Ankara. Câți militari vor fi mobilizați pentru misiuni externe în 2027
bani-lei
Primăria Alba Iulia este executată silit pentru o restanţă de peste 13 milioane de lei către firma care asigură transportul public
barbat sufocat de datorii
Creditele, tot mai greu de plătit de români. Cazul unei familii executate silit după trei împrumuturi: „Trag un semnal de alarmă”
Recomandările redacţiei
kelemen hunor in studioul digi24
Kelemen Hunor vede un guvern PSD-PNL-UDMR ca cea mai bună variantă de...
lia savonea - inquam - ganea
Guvernul va sesiza CCR după ce Înalta Curte a cerut în instanță bani...
marian mina si masina lui un audi
Deputatul PSD Marian Mina are o mașină de 120.000 de euro, însă...
Plenary session of Russian State Duma
„Țara ar putea rămâne fără pâine”. Deputații ruși se plâng că...
Ultimele știri
Europa, supravegheată de Kremlin timp de 18 luni. Rusia ar fi folosit drone pentru a spiona situri nucleare: „O campanie coordonată”
UE oferă Armeniei o gură de oxigen, după presiunea economică a Rusiei: măsuri comerciale similare cu cele aplicate Ucrainei
Un român se află printre victimele accidentului de autocar din Spania. Care este starea lui de sănătate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zile norocoase în iulie 2026 pentru fiecare zodie. Momentul-cheie al lunii are loc pe 29 iulie
Cancan
Răsturnare de situație în cazul exploziei din Monaco! Femeia rănită nu este soția lui Vadim Ermolaev
Fanatik.ro
El este noul șef de la Rapid. Are putere deplină în Giulești și decide totul în vestiar: „Nu prea poți să...
editiadedimineata.ro
Italia: patru suspecți, reținuți în cazul atacului cu bombă împotriva unui jurnalist
Fanatik.ro
Compania uriașă, prezentă și în România, care oferă pizza gratis în valoare de 1 milion de dolari după un...
Adevărul
250 de kilometri de autostradă promiși în 2026, niciunul finalizat în primele șase luni. Unde se va lucra și...
Playtech
Averea găsită la percheziții în dosarul azilelor din Bihor. Ce ascundea seiful lui Viorel Pașca, totul a fost...
Digi FM
Reacția unui deputat PSD când a fost întrebat cum își permite o mașină de 120.000 de euro din salariul de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lionel Messi a râs în hohote când a văzut ce i s-a găsit lui Cristian Romero în bagaj, la controlul ”la...
Pro FM
Fiii lui Britney Spears au surprins pe toată lumea! Sean și Jayden au debutat ca modele la Paris Fashion Week
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Motivul pentru care Angelina Jolie nu și-a refăcut viața amoroasă după divorțul de Brad Pitt: „Mi-a luat...
Adevarul
Atunci când iadul s-a pogorât pe Pământ. Unul dintre cele mai terifiante cazuri de posedare din istorie...
Newsweek
Când vom avea o nouă formulă de calcul pentru pensii mai mari? Ministerul muncii, răspuns dezamăgitor
Digi FM
La un an de la moartea lui Mihai Leu, soția sa a transmis un mesaj sfâșietor: „Despărțirea există doar pentru...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Hidratarea nu este suficientă pe timp de caniculă. Cum trebuie adaptată alimentația când sunt temperaturi...
Digi Animal World
A deschis portiera camionului și a încremenit. Cine îl aștepta pe scaunul șoferului: „La început mi-a fost...
Film Now
Hugh Jackman, dezvăluiri despre cel mai greu rol al carierei. A avut echipament de 90 kg: "Nimic nu m-a...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...