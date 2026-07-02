Regia Autonomă „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian” (ROMATSA) a fost notificată de EUROCONTROL cu privire la instituirea unei măsuri de poprire asigurătorie-executorie în cadrul unei proceduri de executare silită inițiate de compania Pfizer România împotriva statului român. Suma vizată depășește 3,4 miliarde de lei, la care se adaugă cheltuieli de recuperare de peste 18,5 milioane de euro.

ACTUALIZARE 14:48 Premierul Ilie Bolojan a anunțat, joi, în briefingul de după ședința de Guvern, că statul român a început negocierile cu compania Pfizer pentru deblocarea situației și că, în paralel, va contesta în Belgia procedura de executare care a vizat sumele colectate de EUROCONTROL pentru ROMATSA.

„În baza pierderii acestui proces, prin Ministerul de Finanțe și prin Ministerul Sănătății am declanșat procedurile de negociere cu firma Pfizer. Suntem în situația în care aceste negocieri vor continua începând cu săptămâna viitoare. Așa cum s-a stabilit cu reprezentanții Ministerului de Finanțe și firma Pfizer, nu vom putea comenta conținutul acestor negocieri. În paralel cu aceste negocieri, Pfizer a încredințat unei companii de avocați și executori din Belgia declanșarea procedurii de executare silită. Acest executor a declanșat această procedură pentru entitățile din Polonia și România. Suntem în situația în care sumele care sunt ușor de reținut, cele care vin de la agenția de control aeriană a Europei către ROMATSA, au fost poprite. Suma care revine anual este de aproape 300 de milioane de euro, iar sentința pe care Pfizer o are împotriva României se ridică la aproximativ 600 de milioane de euro. ROMATSA, împreună cu avocații Guvernului, vor depune săptămâna viitoare o contestație în Belgia la această procedură de executare”, a declarat Ilie Bolojan.

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Știrea inițială

Potrivit unui comunicat al ROMATSA, măsura a fost instituită la data de 30 iunie 2026 și vizează sumele pe care EUROCONTROL le colectează pentru furnizarea de către regie a serviciilor de navigație aeriană de rută.

„Notificarea transmisă de EUROCONTROL vizează punerea în aplicare a obligațiilor care îi revin acestei organizații în calitate de terț poprit, conform procedurilor legale aplicabile, și privește sumele pe care EUROCONTROL le colectează pentru furnizarea, de către ROMATSA, a serviciilor de navigație aeriană de rută. În temeiul acestei notificări, EUROCONTROL are obligația legală de a declara, în termen de 15 zile, sumele deținute sau datorate statului român și de a le indisponibiliza temporar, fiindu-i interzisă efectuarea de plăți către altă persoană decât solicitantul popririi, până la soluționarea litigiului”, a transmis ROMATSA.

Reprezentanții regiei subliniază că ROMATSA nu este și nu a fost parte în procesul care a generat executarea silită, aceasta fiind îndreptată exclusiv împotriva statului român.

Instituția a precizat că este pentru a treia oară când se confruntă cu o situație de acest tip prin intermediul mecanismului de colectare administrat de EUROCONTROL, după precedentele din dosarul Micula, din anii 2015 și 2019.

ROMATSA a apelat la avocații care au reprezentat instituția în cazul Micula

Potrivit comunicatului, regia a demarat de urgență toate măsurile necesare pentru protejarea intereselor instituției și pentru clarificarea implicațiilor juridice și operaționale ale notificării.

„A fost contactată casa de avocatură din Belgia care a asistat instituția în precedentele menționate, în vederea analizării opțiunilor legale disponibile, inclusiv a posibilității suspendării executării măsurii dispuse”, au transmis reprezentanții ROMATSA.

De asemenea, instituția a informat Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Ministerul Finanțelor și se află în contact permanent cu cele două instituții pentru coordonarea demersurilor.

În perioada următoare este programată și o reuniune tehnică cu reprezentanții EUROCONTROL - Central Route Charges Office (CRCO).

Tanczos Barna: „Sunt convins că se va găsi o soluție”

Vicepremierul şi ministrul interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, şi-a exprimat convingerea că premierul Ilie Bolojan şi ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, vor găsi o soluţie pentru deblocarea conturilor ROMATSA.

Întrebat joi, în marja unei conferinţe pe teme de agricultură ce soluţii are Guvernul în situaţia în care conturile ROMATSA au fost blocate la solicitarea companiei Pfizer, şeful interimar de la Agricultură a răspuns: "Cu siguranţă este o problemă cu care nu se ocupă Ministerul Agriculturii. Sunt convins că domnul prim-ministru şi domnul ministru Nazare vor găsi o soluţie".

Tanczos Barna a fost prezent la Forumul Naţional pentru Viitorul Agriculturii, organizat de Clubul Fermierilor Români (CFRO).

Cum s-a ajuns la litigiul dintre România și Pfizer

Procedura de executare silită vine în contextul disputei dintre statul român și compania Pfizer privind contractele pentru vaccinurile anti-COVID-19, semnate în timpul pandemiei. În mai 2021, Comisia Europeană și statele membre ale Uniunii Europene au încheiat un acord cu Pfizer și BioNTech pentru achiziția a 900 de milioane de doze de vaccin, cu opțiunea de cumpărare a încă 900 de milioane de doze.

În cazul României, statul s-a angajat să achiziționeze un număr suplimentar de doze de vaccin, însă, după diminuarea pandemiei și scăderea cererii pentru vaccinare, autoritățile române au încercat să renegocieze contractul.

În 2023, Pfizer a deschis o acțiune în justiție împotriva României, susținând că statul nu și-a respectat obligațiile contractuale privind achiziția vaccinurilor. Litigiul vizează aproximativ 28,9 milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 care nu au mai fost livrate și nici plătite de statul român.

În luna aprilie 2026, un tribunal din Bruxelles a decis că România trebuie să își respecte obligațiile contractuale și să plătească aproximativ 600 de milioane de euro către Pfizer pentru dozele comandate, sumă la care se adaugă dobânzi și alte costuri. Cu dobânzile acumulate și cheltuielile de recuperare, obligațiile de plată ale statului român au ajuns la peste 3,4 miliarde de lei și aproape 18,6 milioane de euro.

La acel moment, premierul Ilie Bolojan declara că suma este echivalentă cu costul construirii unui spital regional și anunța că Guvernul va încerca să negocieze cu Pfizer pentru limitarea costurilor suportate de statul român. Decizia instanței belgiene este executorie, chiar dacă poate fi atacată, iar procedurile de recuperare a sumelor de către compania farmaceutică sunt în desfășurare.

Editor : A.D.