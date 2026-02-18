Live TV

Video Localități sufocate de lefurile din primării. Cazul unei comune din Iași cu 13 angajați: „Recunosc, noi trebuie să fim desființați”

Data publicării:
Una din trei localități din România consumă mai mult pe salariile propriilor angajați, într-un an, decât încasează. Informația apare într-o statistică a Ministerului Dezvoltării. Potrivit cifrelor, în unele din aceste peste o mie de localități, lefurile funcționarilor depășesc chiar și de patru ori veniturile localității. Sunt și comune unde, deși sunt puțini angajați, banii tot nu ajung. „De unde să aduni veniturile?”, se întreabă un primar de comună din Iași.

Fără ajutor de la Guvern, una din trei localități nu se poate autosusține, iar tot bugetul se duce doar pe salarii. În sute de cazuri, bugetul localităților nici măcar nu ajunge pentru lefuri. Primarii cunosc situația și spun că au nevoie de angajați, ca să funcționeze.

„Nu am avut asfalt niciodată. Așa trăim de 30 de ani”, spune o localnică.

Comuna Mădârjac, din județul Iași, are bani doar cât să acopere salariile pentru cei 13 angajați. Primarul spune că nu a avut de unde să colecteze venituri mai mari.

„Când se pune problema să trăim pe autofinanțare clar, recunosc: noi trebuie să fim desființați. De unde să aduni veniturile? Întreb și eu, de unde să le adun?!”, întreabă retoric primarul comunei Mădârjac, Dan Ghebuță.

Alt județ, aceeași situație. Primăria Dănești, din județul Gorj, nu poate achita salariile angajaților din venituri proprii, însă comuna are un aparat bugetar destul de consistent. Localnicii pun situația pe slaba administrare.

„Toți își bagă toate neamurile. Păi ce fac, câte milioane iau și ce-ți fac în bătătură? Se duc și-și dau cot în cot pe-acolo, unul cu altul, și iau banii”, e de părere o localnică.

„Sunt și care fac treabă, mai sunt și cei care nu fac, dar acum ce să facem?!”, întreabă retoric altcineva.

„Avem undeva la 23 de angajați în aparatul de specialitate al primarului, avem 30 de angajați care sunt însoțitori ai persoanelor cu dizabilități și mai avem vreo 33, care sunt încadrați pe indemnizații. Aici e o problemă, trebuie să fim sprijiniți cumva de Guvern. Punem cheia pe ușă și plecăm acasă, n-avem ce face”, declară Filip Silviu Aurelian, primarul comunei Dănești.

Și în județul Buzău, multe localități se bazează pe ajutorul de la Guvern, ca să funcționeze. Și aici locuitorii cred că ar fi nevoie de o administrație mai competentă.

„Pentru orice, plătești. Unde sunt banii aia?”, se întreabă un bărbat din Scorțoasa, județul Buzău.

„Banii dumnealor de la primărie i-au fărâmat pe altceva. Deci niște bani investiți absolut anapoda. Primăria e varză”, spune altcineva.

„Fără sprijin din afară, nu, o să fie greu să mai faci și administrare, și dezvoltare, și proiecte, și să întreții infrastructura, utilități, tot ce trebuie. Rămâne să vedem ce schimbări se vor produce și atunci vom lua o decizie concretă. Există și varianta: nu plătești un salariu, dar plătești un consultant”, spune Vasile Săcuiu, primarul comunei Scorțoasa, din județul Buzău.

Potrivit datelor ministerului Dezvoltării, în România sunt 1.104 localități, din totalul de 3.182, care au bugetul de salarii mai mare decât totalul veniturilor.

reporteri: Ligia Pricopi, Anamaria Ianc, Ioana Carpen
operatori: Mihai Boaru, Ionuț Voinea, Bogdan Vlădoiu

Editor : Izabela Zaharia

