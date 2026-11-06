Locurile de muncă pentru tineri, principala prioritate indicată de români pentru Guvernul Niculescu (Sondaj INSCOP)

Crearea de locuri de muncă pentru tineri ar trebui să fie principala prioritate a Guvernului condus de Luca Niculescu în următoarele șase luni, consideră 23,9% dintre români, arată Barometrul Informat.ro – INSCOP Research. Reducerea inflației și a costului vieții este indicată de 19,2%, iar creșterea veniturilor populației de 16,4%.

Combaterea corupției ocupă locul al patrulea în clasamentul priorităților, fiind menționată de 14,1% dintre participanții la sondaj. Reducerea deficitului bugetar și a cheltuielilor statului este indicată de 11,1%, iar îmbunătățirea serviciilor publice din sănătate și educație de 9,7%.

Alte priorități sunt menționate de 2,5% dintre respondenți, în timp ce 3,1% nu au știut sau nu au dorit să răspundă.

Cine consideră că locurile de muncă pentru tineri trebuie să fie prioritatea Guvernului

Crearea de locuri de muncă pentru tineri este indicată într-o proporție mai mare de votanții PSD, cu 28%, și de cei ai AUR, cu 27%. Procentul scade la 17% în rândul alegătorilor PNL și la 16% printre votanții USR.

Diferențele sunt mai mari în funcție de educație și de mediul de rezidență. Prioritatea este menționată de 44% dintre persoanele cu educație primară, comparativ cu 21% dintre cele cu studii medii și numai 8% dintre respondenții cu studii superioare.

În mediul rural, 30% dintre participanți consideră că locurile de muncă pentru tineri trebuie să fie obiectivul principal al Executivului, față de 22% în orașele cu mai puțin de 90.000 de locuitori, 19% în orașele mari și 10% în București.

Tema este indicată și de 26% dintre femei, față de 22% dintre bărbați. În funcție de vârstă, procentul ajunge la 26% în rândul persoanelor de peste 60 de ani și la 25% în categoria 45-59 de ani.

Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, consideră că rezultatul reflectă atât preocuparea pentru siguranța economică, cât și interesul pentru viitorul generațiilor tinere.

„Agenda de priorități a românilor indică un interes pentru securitatea economică, dar și o preocupare structurală pentru viitorul generațiilor tinere, tema locurilor de muncă pentru tineri, față de care rezonează emoțional atât generația tânără, direct interesată, cât și generația mai vârstnică a părinților și bunicilor celor tineri”, a explicat acesta.

Inflația și veniturile, prioritare pentru categorii diferite

Reducerea inflației și a costului vieții este indicată de 29% dintre locuitorii Capitalei, 26% dintre persoanele cu studii superioare și 24% dintre angajații din sectorul public. Tema este menționată și de 23% dintre tinerii cu vârsta sub 30 de ani și de același procent dintre votanții PSD.

Creșterea veniturilor populației este susținută mai ales de votanții PSD, cu 24%, în timp ce procentul este de 16% printre alegătorii AUR, 9% în rândul celor ai PNL și 7% printre votanții USR.

Majorarea veniturilor este considerată prioritară de 21% dintre persoanele cu vârsta de peste 60 de ani și de același procent dintre locuitorii orașelor cu mai puțin de 90.000 de locuitori.

Combaterea corupției este indicată de 27% dintre votanții USR, 19% dintre alegătorii PNL, 15% dintre cei ai AUR și 8% dintre votanții PSD.

Tema este considerată prioritară de 19% dintre persoanele cu studii superioare, 19% dintre locuitorii orașelor mari și 19% dintre angajații din sectorul public. Procentul este de 18% în rândul bărbaților și de 11% printre femei.

Doar un sfert dintre români cred că economia se va îmbunătăți

Un procent de 25,2% dintre respondenți cred că situația economică a României se va îmbunătăți în următoarele șase luni sub Guvernul condus de Luca Niculescu.

Ponderea celor care se așteaptă la o înrăutățire este mai mare, de 30,5%. Cea mai numeroasă categorie, reprezentând 34,1% dintre participanți, consideră că economia va rămâne în aceeași situație, iar 10,1% nu au formulat un răspuns.

Așteptările diferă puternic în funcție de opțiunea politică. Aproape jumătate dintre votanții PSD, respectiv 47%, cred că economia se va îmbunătăți. Procentul este de 22% în rândul alegătorilor PNL, 20% printre votanții USR și 16% în cazul celor ai AUR.

În schimb, 44% dintre votanții AUR și 40% dintre cei ai USR cred că situația economică se va înrăutăți. Aceeași opinie este împărtășită de 32% dintre alegătorii PNL și de 16% dintre votanții PSD.

Persoanele cu vârsta cuprinsă între 30 și 44 de ani sunt cele mai pesimiste: 41% se așteaptă la o înrăutățire și numai 12% la o îmbunătățire. La polul opus, 39% dintre cei de peste 60 de ani cred că economia va evolua pozitiv, iar 19% anticipează o înrăutățire.

Aproape jumătate dintre persoanele cu studii superioare, respectiv 48%, cred că situația va rămâne neschimbată. Aceeași opinie este exprimată de 43% dintre locuitorii orașelor mari și de 41% dintre angajații din sectorul privat.

„Noul Guvern pornește la drum într-un climat dominat mai degrabă de incertitudine. Polarizarea așteptărilor economice în funcție de opțiunea politică, dar și scepticismul generațiilor active sugerează că principala provocare a Executivului va fi nu doar îmbunătățirea indicatorilor economici, ci și reconstruirea încrederii că guvernarea poate produce schimbări reale în viața oamenilor”, a declarat Remus Ștefureac.

Sondajul a fost realizat de INSCOP Research, la solicitarea platformei Informat.ro, în parteneriat cu Strategic Thinking Group. Datele au fost culese în perioada 26 octombrie - 2 noiembrie 2026, prin metoda mixtă CATI-CAWI, pe un eșantion de 1.197 de persoane. Eroarea maximă admisă este de plus sau minus 2,8%, la un nivel de încredere de 95%.

Editor : A.D.