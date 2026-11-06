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Locurile de muncă pentru tineri, principala prioritate indicată de români pentru Guvernul Niculescu (Sondaj INSCOP)

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FOTO: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Din articol
Cine consideră că locurile de muncă pentru tineri trebuie să fie prioritatea Guvernului Inflația și veniturile, prioritare pentru categorii diferite Doar un sfert dintre români cred că economia se va îmbunătăți

Crearea de locuri de muncă pentru tineri ar trebui să fie principala prioritate a Guvernului condus de Luca Niculescu în următoarele șase luni, consideră 23,9% dintre români, arată Barometrul Informat.ro – INSCOP Research. Reducerea inflației și a costului vieții este indicată de 19,2%, iar creșterea veniturilor populației de 16,4%.

Combaterea corupției ocupă locul al patrulea în clasamentul priorităților, fiind menționată de 14,1% dintre participanții la sondaj. Reducerea deficitului bugetar și a cheltuielilor statului este indicată de 11,1%, iar îmbunătățirea serviciilor publice din sănătate și educație de 9,7%.

Alte priorități sunt menționate de 2,5% dintre respondenți, în timp ce 3,1% nu au știut sau nu au dorit să răspundă.

Cine consideră că locurile de muncă pentru tineri trebuie să fie prioritatea Guvernului

Crearea de locuri de muncă pentru tineri este indicată într-o proporție mai mare de votanții PSD, cu 28%, și de cei ai AUR, cu 27%. Procentul scade la 17% în rândul alegătorilor PNL și la 16% printre votanții USR.

Diferențele sunt mai mari în funcție de educație și de mediul de rezidență. Prioritatea este menționată de 44% dintre persoanele cu educație primară, comparativ cu 21% dintre cele cu studii medii și numai 8% dintre respondenții cu studii superioare.

În mediul rural, 30% dintre participanți consideră că locurile de muncă pentru tineri trebuie să fie obiectivul principal al Executivului, față de 22% în orașele cu mai puțin de 90.000 de locuitori, 19% în orașele mari și 10% în București.

Tema este indicată și de 26% dintre femei, față de 22% dintre bărbați. În funcție de vârstă, procentul ajunge la 26% în rândul persoanelor de peste 60 de ani și la 25% în categoria 45-59 de ani.

Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, consideră că rezultatul reflectă atât preocuparea pentru siguranța economică, cât și interesul pentru viitorul generațiilor tinere.

„Agenda de priorități a românilor indică un interes pentru securitatea economică, dar și o preocupare structurală pentru viitorul generațiilor tinere, tema locurilor de muncă pentru tineri, față de care rezonează emoțional atât generația tânără, direct interesată, cât și generația mai vârstnică a părinților și bunicilor celor tineri”, a explicat acesta.

Inflația și veniturile, prioritare pentru categorii diferite

Reducerea inflației și a costului vieții este indicată de 29% dintre locuitorii Capitalei, 26% dintre persoanele cu studii superioare și 24% dintre angajații din sectorul public. Tema este menționată și de 23% dintre tinerii cu vârsta sub 30 de ani și de același procent dintre votanții PSD.

Creșterea veniturilor populației este susținută mai ales de votanții PSD, cu 24%, în timp ce procentul este de 16% printre alegătorii AUR, 9% în rândul celor ai PNL și 7% printre votanții USR.

Majorarea veniturilor este considerată prioritară de 21% dintre persoanele cu vârsta de peste 60 de ani și de același procent dintre locuitorii orașelor cu mai puțin de 90.000 de locuitori.

Combaterea corupției este indicată de 27% dintre votanții USR, 19% dintre alegătorii PNL, 15% dintre cei ai AUR și 8% dintre votanții PSD.

Tema este considerată prioritară de 19% dintre persoanele cu studii superioare, 19% dintre locuitorii orașelor mari și 19% dintre angajații din sectorul public. Procentul este de 18% în rândul bărbaților și de 11% printre femei.

Doar un sfert dintre români cred că economia se va îmbunătăți

Un procent de 25,2% dintre respondenți cred că situația economică a României se va îmbunătăți în următoarele șase luni sub Guvernul condus de Luca Niculescu.

Ponderea celor care se așteaptă la o înrăutățire este mai mare, de 30,5%. Cea mai numeroasă categorie, reprezentând 34,1% dintre participanți, consideră că economia va rămâne în aceeași situație, iar 10,1% nu au formulat un răspuns.

Așteptările diferă puternic în funcție de opțiunea politică. Aproape jumătate dintre votanții PSD, respectiv 47%, cred că economia se va îmbunătăți. Procentul este de 22% în rândul alegătorilor PNL, 20% printre votanții USR și 16% în cazul celor ai AUR.

În schimb, 44% dintre votanții AUR și 40% dintre cei ai USR cred că situația economică se va înrăutăți. Aceeași opinie este împărtășită de 32% dintre alegătorii PNL și de 16% dintre votanții PSD.

Persoanele cu vârsta cuprinsă între 30 și 44 de ani sunt cele mai pesimiste: 41% se așteaptă la o înrăutățire și numai 12% la o îmbunătățire. La polul opus, 39% dintre cei de peste 60 de ani cred că economia va evolua pozitiv, iar 19% anticipează o înrăutățire.

Aproape jumătate dintre persoanele cu studii superioare, respectiv 48%, cred că situația va rămâne neschimbată. Aceeași opinie este exprimată de 43% dintre locuitorii orașelor mari și de 41% dintre angajații din sectorul privat.

„Noul Guvern pornește la drum într-un climat dominat mai degrabă de incertitudine. Polarizarea așteptărilor economice în funcție de opțiunea politică, dar și scepticismul generațiilor active sugerează că principala provocare a Executivului va fi nu doar îmbunătățirea indicatorilor economici, ci și reconstruirea încrederii că guvernarea poate produce schimbări reale în viața oamenilor”, a declarat Remus Ștefureac.

Sondajul a fost realizat de INSCOP Research, la solicitarea platformei Informat.ro, în parteneriat cu Strategic Thinking Group. Datele au fost culese în perioada 26 octombrie - 2 noiembrie 2026, prin metoda mixtă CATI-CAWI, pe un eșantion de 1.197 de persoane. Eroarea maximă admisă este de plus sau minus 2,8%, la un nivel de încredere de 95%.

Editor : A.D.

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