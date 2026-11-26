Premierul Luca Niculescu a anunțat joi, la începutul ședinței de Guvern, că Oficiul pentru Licență Industrială a emis miercuri prima licență industrială unică din România, printr-o procedură desfășurată online. Documentul reunește avizele, acordurile și autorizațiile solicitate de mai multe instituții și se aplică pentru peste 250 de coduri CAEN aferente activităților de producție.

„Am o veste bună de dat la începutul acestei ședințe de Guvern. Oficiul pentru Licență Industrială a emis ieri prima licență industrială unică din România. E o procedură care s-a derulat online, prin Punctul de contact unic electronic pentru licențe industriale. Este, într-adevăr, un pas bun și este un pas important pentru un sistem nou”, a declarat premierul.

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În această etapă, licența industrială unică funcționează în paralel cu procedurile actuale de autorizare. Sistemul urmează să fie îmbunătățit pe măsură ce va fi utilizat în întreaga țară.

Luca Niculescu a susținut că noul mecanism reprezintă un prim pas către reducerea diferențelor dintre județe în privința timpului necesar unei firme pentru a obține documentele de autorizare.

„Chiar azi am participat la o dezbatere, dimineață, la Forumul Bunei Guvernări, unde am primit o întrebare foarte directă: ce putem face ca o firmă din Vaslui să își primească avizele la fel de repede ca o firmă din Cluj? Și acesta este un răspuns, este un prim pas concret în această direcție”, a spus șeful Guvernului.

Autoritățile vor lucra pe același dosar electronic

Prin noul mecanism, operatorul economic depune online cererea și documentele necesare, iar instituțiile competente lucrează pe același dosar electronic. La finalul procedurii, avizele, acordurile și autorizațiile solicitate anterior de la mai multe autorități sunt reunite într-un singur act.

„Avizele, acordurile, autorizațiile cerute de mai multe instituții sunt reunite într-un singur act, obținut online, printr-un singur punct de contact. Licența se aplică pentru peste 250 de coduri CAEN pentru activități de producție. Este o reformă care e legată și de aderarea la OCDE. A fost o obligație asumată de noi. Prin această platformă, operatorul economic depune online cererea și documentele, iar autoritățile competente lucrează pe același dosar electronic”, a explicat Niculescu.

Introducerea licenței industriale unice face astfel parte și din reformele asumate de România în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Următoarea etapă presupune informarea și instruirea autorităților implicate, inclusiv a serviciilor deconcentrate din fiecare județ. Platforma va fi actualizată pe baza solicitărilor și problemelor identificate în timpul utilizării sale la nivel național.

„Ce urmează după emiterea primei licențe? Informarea și instruirea tuturor autorităților competente, a serviciilor deconcentrate din fiecare județ, actualizarea platformei cu toate solicitările care rezultă din utilizarea ei efectivă la nivel național”, a precizat premierul.

Oficiul pentru Licență Industrială va colabora cu celelalte autorități și pentru simplificarea legislației, astfel încât să fie redus numărul etapelor necesare unei proceduri complete de autorizare.

Editor : A.D.