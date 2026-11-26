Premierul Luca Niculescu a anunțat că va fi constituit la nivelul Guvernului un Task force care să stabilească un set de măsuri pentru susținerea competitivității producătorilor auto din România. Șeful Executivului a precizat că industria auto reprezintă unul dintre sectoarele importante ale economiei românești, iar printre prioritățile discutate cu reprezentanții Dacia și Ford se numără asigurarea energiei la prețuri corecte, cercetarea și inovarea.

Anunțul a fost făcut joi, la începutul ședinței de Guvern, după ce premierul a vizitat, miercuri, uzinele Dacia de la Mioveni și Ford Otosan de la Craiova, unde a discutat cu reprezentanții conducerii și cu angajații.

„Legat de sectorul auto, două-trei cuvinte, pentru că ieri (n. red. - miercuri) am petrecut toată ziua pe drumuri, am avut discuţii cu managementul Dacia şi cu Ford Otosan, precum şi cu angajaţii din cele două uzine de la Mioveni şi Craiova. Ne-au reconfirmat nevoia de a pune şi mai mare accent pe susţinerea competitivităţii prin asigurarea energiei la un preţ corect, stimularea cercetării, inovarea”, a declarat Luca Niculescu.

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Premierul a precizat că, în urma acestor discuții, a decis înființarea unui grup de lucru la nivelul Guvernului, care să identifice măsurile necesare pentru sprijinirea industriei auto.

„După cum ştiţi, este unul dintre sectoarele foarte importante ale economiei româneşti. Este un motor. Am decis să constituim la guvern un Task force pentru a stabili un set de măsuri integrate direcţionate către susţinerea competitivităţii producătorilor auto din România”, a mai declarat premierul Niculescu.

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Editor : A.P.