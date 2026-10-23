Luca Niculescu cere urgentarea demersurilor pentru încasarea banilor din PNRR. Comisia Europeană va lua o decizie în noiembrie

Premierul Luca Niculescu a cerut vineri ministerelor să urgenteze măsurile necesare pentru încasarea ultimelor fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în condițiile în care Comisia Europeană urmează să finalizeze evaluarea cererii de plată numărul 6 pe 6 noiembrie, iar pentru cererea numărul 5 mai sunt de clarificat cinci ținte și jaloane.

În cadrul unei ședințe desfășurate la Palatul Victoria, cu reprezentanții ministerelor implicate, au fost analizate problemele tehnice și legislative care ar putea întârzia accesarea banilor europeni, precum și măsurile necesare pentru finalizarea evaluării celor două cereri de plată.

„Atragerea fondurilor din PNRR rămâne o prioritate absolută, fiecare jalon îndeplinit reprezentând investiții directe în spitale, școli, creșe și rețele moderne de infrastructură pentru cetățeni. Economia României are nevoie vitală de banii europeni. Trebuie să închidem rapid procedurile de absorbție a fondurilor PNRR. Să ne păstrăm atenția și asupra fondurilor de coeziune, unde România se află deja în top 10 țări care au reușit să atragă fonduri europene în actualul exercițiu bugetar. Aceste fonduri alimentează motoarele economiei noastre și trebuie să valorificăm cât mai bine această oportunitate, pentru ca România să continue să se dezvolte, iar companiile românești să acceseze aceste oportunități”, a declarat premierul Luca Niculescu.

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Ce termene sunt stabilite pentru cererile de plată 5 și 6

Potrivit informațiilor prezentate în ședință, serviciile Comisiei Europene ar urma să finalizeze evaluarea cererii de plată numărul 6 pe 6 noiembrie, iar decizia oficială este programată pentru 20 noiembrie.

În cazul cererii de plată numărul 5, discuțiile cu reprezentanții Comisiei continuă pentru cinci ținte și jaloane care nu au fost încă clarificate. Guvernul urmărește soluționarea lor cât mai rapidă, astfel încât România să poată primi fondurile aferente.

Pentru evitarea întârzierilor, ministerele trebuie să răspundă mai repede solicitărilor Comisiei Europene și să transmită documente complete și verificate. O atenție specială va fi acordată proiectelor care trebuie să demonstreze respectarea cerințelor de protecție a mediului și a standardelor de eficiență energetică.

Totodată, Executivul vrea să evite modificările legislative care ar putea pune în pericol reformele deja asumate prin PNRR. Sunt pregătite însă schimbări ale legislației pentru prelungirea termenului în care ministerele pot efectua plăți către beneficiarii proiectelor, astfel încât să crească volumul fondurilor utilizate.

O altă măsură privește menținerea echipelor care gestionează PNRR în ministere și suplimentarea personalului acolo unde este necesar, pentru ca procedurile de închidere a programului să nu fie blocate.

Ministrul Alexandru-Mihai Ghigiu va avea, în perioada următoare, discuții cu responsabilii Comisiei Europene dedicate finalizării procedurilor și clarificării problemelor rămase în cadrul PNRR.

Editor : A.D.