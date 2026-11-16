Premierul Luca Niculescu a anunțat luni, după întâlnirea cu reprezentanții Asociației Municipiilor din România, că procesul de comasare voluntară este prevăzut până în luna martie, iar ulterior Guvernul va analiza soluțiile pentru continuarea reformei administrativ-teritoriale. Șeful Executivului nu a precizat dacă va urma o etapă de comasare obligatorie sau dacă Guvernul își va angaja răspunderea pe proiect. Lia Olguța Vasilescu a declarat că reorganizarea județelor este, deocamdată, doar o propunere a PSD, fără o decizie adoptată.

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ACTUALIZARE 12:57 Premierul Luca Niculescu a declarat, după întâlnirea de peste două ore cu reprezentanții Asociației Municipiilor din România, că reorganizarea administrativ-teritorială este necesară, însă comasările trebuie analizate și pregătite înainte de adoptarea unei decizii.

„Am spus că este un subiect extrem de important, cel privind reorganizarea. Comasările trebuie analizate, trebuie discutate, trebuie bine pregătite. Există comasarea voluntară, care va fi făcută până în luna martie, și după aceea vom analiza și vom vedea care este cea mai bună soluție. Dar este un lucru care trebuie făcut", a declarat premierul.

Întrebat dacă după luna martie va urma comasarea obligatorie a comunelor și dacă Guvernul își va angaja răspunderea în Parlament pentru această reformă, Luca Niculescu a evitat să confirme un asemenea calendar.

„După ce vom analiza toate propunerile, atunci vom vedea care este soluția cea mai bună", a răspuns șeful Executivului.

Vasilescu: Nu există nicio decizie privind reorganizarea județelor

Lia Olguța Vasilescu a confirmat că reorganizarea județelor este o propunere a PSD, dar a subliniat că nu există, în acest moment, o decizie adoptată. Ea a explicat că opiniile primarilor diferă inclusiv în privința extinderii marilor orașe prin includerea unor localități din zonele metropolitane.

„Da, este o propunere a Partidului Social Democrat. Deocamdată, aș vrea să vă spun că nu este nicio decizie luată în acest sens. Și în interior s-a discutat despre comasări. Sunt colegi de-ai noștri care și-ar dori să preia zonele metropolitane, ca să le includă în marile orașe. Sunt alți colegi care, dimpotrivă, nu și-ar dori acest lucru sau și-ar dori să preia una-două comune din cinci sau șase. Este o discuție care se va face și cu Asociația Municipiilor din România, dar și cu toate structurile asociative, astfel încât să se ajungă la o idee care să fie cât mai acceptată", a declarat președinta AMR.

Întrebată ce criterii ar trebui să stea la baza reorganizării, Vasilescu a prezentat, în nume personal, varianta unei regionalizări construite pe structura actualelor agenții pentru dezvoltare regională. Ea a argumentat că împărțirea unor proiecte între mai multe județe generează proceduri birocratice suplimentare și întârzieri.

„Sunt unul dintre primarii care au dezvoltat programe regionale, iar birocrația a fost dublă față de situația în care am fi fost în același județ. De exemplu, un contract de aducțiune de apă, pe care tocmai l-am inaugurat la Craiova, a durat 13 ani, dintre care șapte au fost doar partea de birocrație, pentru că era un proiect regional în două județe. Structurile ADR-urilor funcționează foarte bine. Cred că interesul ar trebui să fie, în primul rând, absorbția fondurilor europene și atunci, dacă ne gândim la o regionalizare, ar putea fi o discuție pe structura actualelor ADR-uri. Dar este o opinie personală și atât. Mai sunt mulți pași de făcut", a explicat Lia Olguța Vasilescu.

Premierul a mai anunțat că, în urma discuțiilor cu primarii, Guvernul va forma un grup de lucru pentru îmbunătățirea sistemului de achiziții publice, din care vor face parte reprezentanți ai administrației centrale și locale.

„Am avut o discuție foarte bună, foarte consistentă. Am luat și câteva decizii. Vom face un grup de lucru pentru îmbunătățirea sistemului de achiziții publice, pentru că sunt chestiuni unde pot fi făcute progrese concrete", a afirmat Luca Niculescu.

Întrebat când va fi gata bugetul pentru 2027, premierul a răspuns că documentul va fi finalizat până la sfârșitul anului. Niculescu a mai afirmat că pensiile vor crește, fără să confirme însă procentul de 7,3% invocat de jurnaliști.

Știrea inițială

Premierul Luca Niculescu participă luni la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România, unde s-a întâlnit cu primarii marilor orașe și cu reprezentanții administrației centrale. În mesajul adresat edililor, șeful Guvernului a anunțat că proiectul bugetului pentru 2027 ar urma să fie adoptat de Executiv în decembrie și votat de Parlament până la sfârșitul anului. El a promis mai multă predictibilitate, stabilitate fiscală și monitorizarea săptămânală a programelor europene.

La reuniune participă, printre alții, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și ministrul Dezvoltării.

Premierul a declarat că Guvernul se află la începutul mandatului și vrea să afle direct de la reprezentanții administrațiilor locale care sunt problemele comunităților și proiectele care trebuie susținute.

„O bună parte dintre obiectivele Guvernului capătă formă concretă în exact ceea ce faceți dumneavoastră: școli consolidate, drumuri refăcute, transport public de mai bună calitate și servicii la care oamenii ajung fără drumuri inutile. Sunt vitale colaborarea dintre noi și dialogul permanent, pentru a avea rezultate cât mai bune pentru oameni și pentru comunități", le-a transmis Luca Niculescu primarilor.

Șeful Guvernului a amintit că, la începutul mandatului, Executivul a aprobat o rectificare bugetară prin care au fost alocate două miliarde de lei pentru stingerea datoriilor administrațiilor locale și ale companiilor care au desfășurat lucrări pentru comunități.

„Sigur că ar fi putut să fie mai mult, sigur că știți și dumneavoastră situația bugetului, dar avem datoria să guvernăm pregătind măsuri pentru a crește calitatea vieții oamenilor și pentru a valorifica perspectivele de dezvoltare ale comunităților", a afirmat premierul.

Bugetul pentru 2027 ar urma să fie votat până la sfârșitul anului

Luca Niculescu a prezentat trei angajamente ale Guvernului în relația cu administrațiile locale: predictibilitate, respectarea calendarului bugetar și stabilitate fiscală.

Premierul a anunțat că Executivul va elabora Codul finanțelor publice locale, după ce primarii au cerut reguli mai clare și mai multă predictibilitate în privința finanțării.

„Am văzut că predictibilitatea este ceea ce solicitați cel mai mult din partea Guvernului și este ceva la care ne angajăm. Vom elabora în acest spirit Codul finanțelor publice locale", a spus Niculescu.

Șeful Executivului a recunoscut că adoptarea târzie a bugetelor locale în acest an a afectat investițiile, deoarece durata procedurilor de achiziție a dus la pierderea unui întreg sezon de lucrări.

„Ne-am asumat prin programul de guvernare ca proiectul bugetului să fie adoptat de Guvern în decembrie și votat de Parlament până la finalul acestui an", a declarat premierul.

Evaluări de impact înaintea modificărilor fiscale

În privința taxelor și impozitelor, Luca Niculescu a promis că eventualele modificări vor fi analizate înainte de adoptare inclusiv din perspectiva efectelor asupra administrațiilor locale.

„Orice schimbare fiscală va fi însoțită de o evaluare de impact publicată înainte de adoptare, care va include efectele asupra bugetelor locale", a precizat acesta.

Premierul le-a cerut, în același timp, primarilor să utilizeze responsabil fondurile primite. Alocările de la buget vor fi corelate cu execuția efectivă și cu nevoile comunităților, iar rezultatele vor fi făcute publice.

Guvernul va publica situația absorbției fondurilor europene

Luca Niculescu a subliniat că fondurile europene reprezintă principala sursă pentru investițiile publice într-o perioadă de consolidare bugetară. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va monitoriza săptămânal programele de finanțare, responsabilii desemnați și termenele stabilite pentru eliminarea blocajelor.

„Un tablou de bord va fi publicat în fiecare lună pentru absorbția pe programe și pe județe, astfel încât și dumneavoastră, și cetățenii să puteți urmări stadiul finanțărilor și eventualele întârzieri", a anunțat premierul.

Guvernul intenționează să continue descentralizarea implementării fondurilor europene și să consolideze rolul regiunilor. Pentru exercițiul financiar european 2028-2034, România va susține un plan național și regional de parteneriat, cu o componentă regională distinctă, construită pe strategiile de dezvoltare ale regiunilor.

Premierul i-a îndemnat pe primari să înceapă pregătirea viitoarelor investiții și să participe la consultările privind alocările din următorul cadru financiar multianual.

„Vă încurajez să pregătiți de pe acum portofoliul de proiecte, documentațiile tehnice, avizele și analizele cost-beneficiu, pentru că ne dorim ca România să înceapă noua perioadă de programare cu proiecte mature și fără întârzieri", a declarat Niculescu.

Editor : A.D.