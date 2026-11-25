Programul Rabla ar putea fi deschis mai devreme în 2027 și ar putea deveni „mai generos”, a declarat premierul Luca Niculescu, după discuțiile purtate la uzina Dacia din Mioveni. Guvernul analizează și posibilitatea ca programul să pună accentul pe producătorii din Uniunea Europeană, precum și deblocarea achizițiilor de mașini fabricate în România de către instituțiile publice.

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Premierul a vizitat fabrica și a discutat cu reprezentanții conducerii și ai sindicatelor. Potrivit acestuia, uzina produce aproximativ 1.000 de mașini pe zi, inclusiv pentru piața europeană și cea britanică.

Luca Niculescu a afirmat că industria auto generează o treime din exporturile României, contribuie cu 14% la Produsul Intern Brut și asigură peste 200.000 de locuri de muncă directe. Obiectivele Guvernului sunt, potrivit acestuia, menținerea competitivității capacităților de producție existente, protejarea locurilor de muncă și crearea condițiilor pentru noi investiții.

„Guvernul României a fost în mod constant un partener al acestei industrii: scheme constante de ajutor de stat, 71 de proiecte de investiții susținute în industria auto, în valoare totală de peste 4,5 miliarde de euro. Există probleme, unele care țin de domeniul nostru, care pot fi rezolvate la scară națională, altele care țin de un domeniu mai larg, la nivel european, și acolo vom fi alături de dumneavoastră pentru a încerca să rezolvăm problemele”, a declarat premierul.

Programul Rabla ar putea începe mai devreme

Luca Niculescu a explicat că alocările pentru Programul Rabla s-au diminuat în ultimii ani și a anunțat că Executivul analizează lansarea mai devreme a ediției din 2027.

„Suntem conștienți de importanța acestui program. În ultimii ani am văzut că alocarea pentru acest program s-a diminuat. Ce ne propunem pentru anul viitor este să deschidem Programul Rabla mai devreme, analizăm posibilitatea de a avea un program Rabla mai generos, vom vedea în ce măsură ne putem focaliza atenția pe producătorii care vin din Uniunea Europeană și, de asemenea, intenționăm să ne uităm la cum putem debloca achiziția de autovehicule produse în România de către autoritățile publice”, a declarat premierul.

Plan pentru reducerea costurilor cu energia în industrie

Costul energiei electrice a fost o altă temă discutată la Mioveni. Guvernul va elabora, împreună cu Ministerul Energiei și ANRE, o foaie de parcurs pentru 2027, care ar urma să cuprindă măsuri concrete pentru reducerea costurilor suportate de industrie.

„Cea mai importantă cred că este chestiunea energiei. Vom face această foaie de parcurs, pentru că vrem ca prețul energiei electrice să dea posibilitatea producerii unor mașini care să fie mai competitive. Vom facilita dialogul dintre producătorii de energie electrică și marii consumatori industriali pentru a încheia contracte de furnizare pe termen lung. Asta va însemna prețuri mai reduse”, a afirmat Niculescu.

Premierul a mai declarat că Fondul pentru Modernizare poate fi folosit pentru finanțarea capacităților de producție și de stocare a energiei electrice destinate autoconsumului. Guvernul mizează și pe creșterea capacității de producție odată cu centralele de la Iernut și Mintia, despre care Niculescu a afirmat că ar putea reduce presiunea asupra prețului energiei electrice.

Executivul susține, de asemenea, ca ANRE să analizeze posibilitatea introducerii tarifului binom pentru consumatorii industriali.

Premierul a declarat că discuțiile cu reprezentanții Grupului Renault România au vizat și perspectiva introducerii în producție a unor noi modele la uzina din Mioveni. El nu a indicat ce modele ar putea fi fabricate acolo sau când ar putea începe producția.

„Am fost interesați să aflăm planurile dumneavoastră de dezvoltare, ale Grupului Renault România, în special perspectiva introducerii în fabricație a unor noi modele de autovehicule la Mioveni. Ne dăm seama că cele două lucruri merg mână în mână, adică perspectivele dumneavoastră de dezvoltare cu ceea ce statul român poate face pentru dumneavoastră”, a declarat acesta.

Pe agenda discuțiilor s-au aflat și măsurile de sprijin pentru angajați, politicile fiscale și finalizarea lucrărilor de infrastructură care ar urma să conecteze uzina la drumurile de mare viteză.

Editor : A.D.