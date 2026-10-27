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Luca Niculescu, la Chişinău: Nu dorim să creştem taxele şi impozitele. Consolidarea fiscală înseamnă să oprim risipa

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Luca Niculescu
Luca Niculescu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Premierul Luca Niculescu s-a întâlnit marţi, la Chişinău, în cadrul primei vizite oficiale în afara ţării, cu reprezentanţi ai companiilor româneşti care derulează proiecte de investiţii în Republica Moldova. El le-a spus că guvernul nu doreşte să crească taxele şi impozitele. Potrivit premierului, consolidarea fiscală nu înseamnă neapărat creşterea taxelor, ci înseamnă să oprească risipa, să cheltuiască mai bine banul public şi o mai bună colectare.

„În primul rând vreau să vă spun cât de mult apreciem activitatea dumneavoastră în Republica Moldova. Nu spun că sunteţi ambasadori, dar sunteţi un adevărat vector pentru politica externă a României. Am venit aici o delegaţie serioasă din partea Guvernului României pentru această primă vizită pe care o fac în afara României după preluarea mandatului exact acum o săptămână”, le-a spus Niculescu oamenilor de afaceri, potrivit News.ro.

„Sunt la curent, domnul ambasador m-a ţinut la curent şi mi-a spus ce faceţi dumneavoastră. Sunt profund impresionat de rezilienţă, îndrăzneală, faptul că asumaţi riscuri. Un antreprenor asta face şi este foarte bine”, a mai spus şeful executivului.

„Am aflat că avem schimburi comerciale de aproape 4 miliarde şi jumătate de euro. Este o cifră pe care nu o avem cu foarte multe state. Felicitări! Am aflat că aţi creat 210.000 de locuri de muncă. Felicitări încă o dată! Deci acestea sunt investiţii care sigur trebuie să aducă profit, dar sunt şi investiţii care înseamnă elemente strategice pentru relaţia bilaterală. Aveţi activităţi foarte diverse. Am avut ocazia în avion să citesc ce face fiecare dintre dumneavoastră şi încă o dată am fost impresionat şi vreau să vă asigur că veţi avea parte de sprijinul Guvernului României”, a transmis premierul.

„Noi ne dorim să rămânem la fel de mari susţinători ai proiectelor dumneavoastră şi de asemenea să le intensificăm”, a adăugat Niculescu.

Premierul le-a prezentat reprezentanţilor mediului de afaceri priorităţile din programul de guvernare.

”Pe scurt, este un guvern care are ca unul dintre obiectivele principale repornirea motoarelor economiei, aducerea investiţiilor în ţară, condiţii pentru echilibrarea bugetului de stat şi de asemenea sprijinul companiilor româneşti care vor să se dezvolte în străinătate”, a spus premierul.

El a amintit că a avut luni o primă întâlnire atât cu Guvernatorul Băncii Naţionale, Mugur Isărescu, cât şi cu mediul de afaceri, reprezentanţi ai mai multor companii şi asociaţii din mediul de business cu care a discutat vreme de două ore.

„Aş dori să subliniez şi aici la Chişinău ceea ce am spus ieri la Bucureşti antreprenorilor cu care m-am întâlnit şi anume faptul că nu dorim să creştem taxele şi impozitele, analizele noastre sunt în curs, însă acesta este obiectivul guvernului. Consolidarea fiscală pentru noi nu înseamnă neapărat creşterea taxelor, înseamnă să oprim risipa, să cheltuim mai bine banul public, înseamnă o mai bună colectare pentru că ştiţi că România, din păcate, este printre ţările care colectează cel mai puţin, dar vom lucra intens la asta, atât cu ministrul de Finanţe cât şi cu restul colegilor, înseamnă condiţii pentru dezvoltarea capitalului şi înseamnă şi alte chestiuni foarte importante, chiar dacă uneori vorbim mai puţin despre ele, dar înseamnă predictibilitate, iar este extrem de important atunci când vrei să atragi un investitor, înseamnă stabilitate şi este bine că după aproape şase luni de criză politică avem un guvern cu putere depline şi înseamnă sectoare care se dezvoltă, înseamnă pârgii de dezvoltare pentru sectoare care sunt strategice pentru stimularea inovării, pentru protejarea capitalului românesc”, a mai spus Niculescu.

Editor : M.B.

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