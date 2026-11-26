România își propune să revină la o perspectivă stabilă a ratingului de țară în cel mult 12 luni, a declarat joi premierul Luca Niculescu. Pentru atingerea obiectivului, Guvernul trebuie să adopte un buget realist, care să continue reducerea deficitului, dar să țină cont și de nevoile populației și ale economiei.

Premierul a amintit că, la două săptămâni după instalarea noului Guvern, România a atras 4,5 miliarde de euro de pe piețele internaționale. Ulterior, statul a obținut și alte finanțări în condiții pe care acesta le-a descris drept „destul de bune”.

„Eu privesc asta, sincer, ca pe un semnal de încredere. Ne-am propus revenirea la perspectiva stabilă a ratingului în cel mult 12 luni. Agențiile de rating vor veni aici în primele luni ale anului viitor. Până atunci, vom avea mult de lucru, adică nu contează numai discursurile. Trebuie să adoptăm bugetul, să fie un buget realist, care să meargă pe această linie subțire, linie de vârf de munte. Adică, pe de o parte, să continuăm să reducem deficitul, nu se poate să mergem în altă direcție, dar, pe de altă parte, să ținem cont și de nevoile oamenilor și ale economiei. Venim după ani foarte grei. Este greu să spui că lucrurile merg în aceeași direcție, că oamenii vor trebui să sufere și mai mult”, a declarat Luca Niculescu la Forumul Bunei Guvernări, organizat de Romanian Business Leaders la Palatul Parlamentului.

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Impozitul minim pe cifra de afaceri va fi eliminat de la 1 ianuarie

Șeful Guvernului a reiterat că impozitul minim pe cifra de afaceri va fi eliminat începând cu 1 ianuarie.

„Nu putem să cerem să investiți, să creați locuri de muncă, în timp ce vă impozităm indiferent de profitul realizat”, le-a transmis premierul reprezentanților mediului de afaceri.

În paralel, Guvernul intenționează să „facă ordine” în propriile cheltuieli și să combată mai eficient evaziunea fiscală. Niculescu a precizat că discută zilnic cu ministrul Finanțelor și cu reprezentanții ANAF pentru identificarea unor soluții.

„Sunt zilnic în dialog cu ministrul Finanțelor, cu cei de la ANAF, pentru a găsi soluții. Și sunt soluții pe care le-am identificat. Reducerea deficitului nu este suficientă. România are nevoie de o creștere economică și de o economie mai competitivă. În aproape 20 de ani de apartenență la Uniunea Europeană am făcut progrese extraordinare. Chiar dacă există decalaje mari în această țară, totuși creșterea este impresionantă. Dar modelul pe care l-am folosit până acum, modelul care ne-a dus aici, și-a atins limitele”, a afirmat acesta.

Finanțări de 600 de milioane de euro pentru producție, cercetare și industria de apărare

Luca Niculescu consideră că România trebuie să treacă de la o economie „care cumpără mai mult decât produce” la una care produce, livrează, inovează și exportă.

În acest sens, prin Ministerul Finanțelor se derulează până la sfârșitul anului finanțări de 600 de milioane de euro pentru capacități de producție, cercetare și industria de apărare.

Premierul a arătat că 70% din exporturile României sunt direcționate către celelalte state ale Uniunii Europene și a susținut că firmele românești trebuie să fie mai prezente pe piața comunitară, care numără aproape 450 de milioane de consumatori.

„Statele Unite și China concurează pentru tehnologie, materii prime și capacități de producție. Europa poate ține pasul dacă acționează împreună, adică dacă noi, statele europene, acționăm împreună. Avem 70% din exporturile României care merg în Uniunea Europeană. Este piața noastră, cu aproape 450 de milioane de consumatori, și vreau să fim tot mai prezenți în această piață. Desigur, pentru orice investitor securitatea este esențială. Apartenența la NATO, parteneriatul cu Statele Unite și rolul nostru la Marea Neagră sunt atuuri importante ale României”, a declarat șeful Guvernului.

Potrivit acestuia, investitorii străini nu caută neapărat facilități sau stimulente, ci un stat care funcționează, cu instituții competente, oameni care își respectă angajamentele, infrastructură, energie la prețuri competitive și forță de muncă bine pregătită.

Propunere de aproximativ 60 de miliarde de euro pentru România în viitorul buget al UE

Premierul a afirmat că propunerea Comisiei Europene pentru alocarea destinată României în viitorul buget al Uniunii este de aproximativ 60 de miliarde de euro. Distribuirea fondurilor va depinde și de negocierile purtate în cadrul Consiliului European.

„Vedem cum se așează aceste fonduri și după discuțiile din aceste zile de la Consiliul European. Iar banii vor fi legați tot mai mult de obiective atinse, de reforme realizate. Adică va trebui să vorbim nu neapărat despre cât am absorbit, va trebui să vorbim despre ce rezultate concrete a produs această absorbție”, a explicat Luca Niculescu.

Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică va reprezenta, potrivit premierului, începutul unei noi etape, care ar urma să atragă investiții mai bune și să contribuie la îmbunătățirea capacității administrative.

Niculescu a susținut că performanța instituțiilor publice nu trebuie măsurată doar prin numărul documentelor produse, al procedurilor îndeplinite sau prin execuția bugetară, ci și prin rezultatele concrete obținute pentru cetățeni și companii.

„Am evaluat multă vreme activitatea instituțiilor prin numărul de documente produse, de proceduri îndeplinite, prin procesul de execuție a bugetului. Sigur, sunt repere importante, dar trebuie să măsurăm și în chestiuni foarte concrete: cât timp îi ia unui cetățean să obțină un document, unei firme să primească o autorizație. Acestea sunt lucruri esențiale. Ceea ce vreau este să introducem indicatori clari de performanță, adaptați instituțiilor, să evaluăm periodic rezultatele și, evident, să le facem publice”, a mai spus premierul.

Editor : A.D.