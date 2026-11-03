Live TV

Luca Niculescu: Nu mai poţi să vii cu măsuri de austeritate fără să stârneşti tensiuni. Vom şti în 2-3 săptămâni care este situaţia

Data publicării:
Luca Niculescu Guvern 1
Premierul Luca Niculescu, declarații la Guvern. Foto: gov.ro
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Premierul Luca Niculescu a spus că, în următoarele două-trei săptămâni, ministrul Finanţelor va prezenta situaţia fiscală şi bugetară a ţării. El a evitat să spună dacă guvernul nou-instalat a găsit o „gaură” bugetară, dar a spus că nu mai pot fi luate măsuri de austeritate „fără să stârneşti tensiuni şi mai mari”.

Luca Niculescu a evitat să spună dacă a simţit sau nu o „grea moştenire” la preluarea şefiei guvernului.

„Nu pot să spun că este slujba cea mai uşoară să fii prim-ministrul României, dimpotrivă, cred că este una dintre cele mai complexe şi complicate, mai ales în asemenea context. Avem de guvernat o ţară, ştiam care sunt provocările, mai avem de cules nişte date pentru a vedea exact cum arată situaţia fiscală, bugetară a ţării. Va exista o comunicare din partea ministrului Finanţelor relativ curând şi atunci vom şti exact cum stăm. Da, România este într-o perioadă de consolidare fiscală, asta înseamnă că trebuie să trecem de la un deficit care a fost foarte mare la un deficit care să se încadreze în traseul convenit cu Comisia Europeană.

Un deficit mai mic sigur că presupune un proces de tranziţie, în acelaşi timp, venim după o perioadă în care oamenii au suferit, în care oamenii încă suferă, în care puterea de cumpărare a fost erodată, în care nu mai poţi să vii cu măsuri de austeritate fără să stârneşti tensiuni şi mai mari şi atunci suntem foarte atenţi în a echilibra acea consolidare fiscal-bugetară de care România are nevoie, pentru că, dacă ieşim de pe acest traseu, ajustarea va fi şi mai dură. Pe scurt, dacă România intră în junk nu va fi bine deloc”, a spus Niculescu, marţi seară, la TVR, potrivit News.ro.

„Toate aceste date privind situaţia fiscal-bugetară sunt pe cale de a fi colectate de ministrul Finanţelor. Vom şti în două-trei săptămâni care este exact situaţia. Acel raport va fi gata şi este bine să ştim toţi exact cum stăm la momentul în care preluăm guvernarea. Este o dorinţă să firească! Cum va fi? Va fi în Parlament, va fi la Guvern, va fi la Ministerul Finanţelor? Vom vedea", a spus Luca Niculescu.

El a arătat că este o „dorinţă firească” din partea celor care guvernează să ştie „cum stă guvernarea”.

„Ştim cât de complicată este situaţia în general, dar avem motive şi de optimism şi una dintre misiunile acestui guvern este de a reda speranţa, de a reda încrederea. Cred că ceea ce mână pe toţi este datoria faţă de ţară. Suntem încă la început, vom vedea pe parcurs şi aştept ca verdictul, sau analiza, să vină din partea dvs. Eu mă gândesc doar la ceea ce avem de făcut”, a declarat Niculescu.

Referitor la faptul că a profesat mult timp ca jurnalist, Luca Niculescu a afirmat: „Cred că mi-a fost mai uşor să pun întrebări decât să dau răspunsuri”.

El a povestit că, în calitate de jurnalist, l-a intervievat pe actualul ministru al Educaţiei, Sorin Costreie, pe vremea când acesta era în societatea civilă.

Niculescu a mărturisit că a simţit că cele două săptămâni că au trecut „ca două luni”, arătând că Guvernul lucrează „intens”.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
blana
1
Marcel Ciolacu a anulat nunta cu Sorina Docuz: „Rămânem asumați împreună, după modelul...
Călin Georgescu, înotând într-un lac în timpul ierni
2
„Călin Georgescu este un ventriloc. O combinație între desene animate și Ion Antonescu”...
Declarații susținute de liderul PSD, Sorin Grindeanu, la sediul PSD, în Bucuresti, 14 octombrie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
3
Grindeanu, despre criticile privind botezul familiei Simonis: „Nu le voi accepta pe cele...
Cum se calculează pensia în 2026. Inquam Photos Octav Ganea
4
Ce pensie poți primi după 15, 25 sau 35 de ani de muncă. Exemple de calcul pentru fiecare...
Centru de date Yandex lovit de dronele ucrainene.
5
Măsuri disperate în Rusia, după ce Ucraina a aruncat în aer centrele de date. Decizia...
Nu a vrut să divorțeze, după ce soția l-a înșelat cu Dan Alexa. ”Trebuie să-mi mulțumești toată viața”
Digi Sport
Nu a vrut să divorțeze, după ce soția l-a înșelat cu Dan Alexa. ”Trebuie să-mi mulțumești toată viața”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
2026-10-05-3649
Care este relaţia dintre Luca Niculescu și Nicușor Dan. Cum o descrie premierul
1792754331original_1
Niculescu: Pentru deciziile care se iau în şedinţele de guvern miniştrii vin cu propuneri, dar responsabilitatea e a prim-ministrului
Ajutor financiar pentru pensionari. Inquam Photos Octav Ganea
Luca Niculescu ia în calcul indexarea pensiilor de la 1 ianuarie 2027, dar evită să facă promisiuni: „Nu avem cifrele”
Luca Niculescu
Luca Niculescu, mesaj de Ziua Națională a Turciei: Țările noastre au interese şi responsabilităţi comune la Marea Neagră
ID336822_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Premierul Luca Niculescu a discutat cu secretarul general OCDE despre aderarea României la organizație. Răspunsul lui Mathias Cormann
Recomandările redacţiei
los angeles
Alegeri SUA 2026: Americanii votează pentru Congres, într-un test...
Dumitru Chisăliță.
Ministrul Energiei anunţă că intenţionează să prelungească schema de...
Am Donnerstag koennte in Istanbul ein Gipfeltreffen zwischen Wolodymyr Selenskyj und Putin stattfinden
Zelenski spune că nu îl cheamă pe Putin la Kiev. „Au venit la noi...
centrala nucleara cernavoda profimedia
Ministrul Energiei şi ambasadorul SUA în România au discutat despre...
Ultimele știri
„Nu rămâneți afară pentru a fotografia și nu vă adăpostiți în mașină”. Instrucțiuni la televiziunea iraniană, în caz de atac nuclear
Ministrul spaniol al Transporturilor şi-a anunţat demisia, la aproape o săptămână după tragedia feroviară
Luca Niculescu: Nu aș avea emoții prea mari privind aprovizionarea cu energie şi cu gaz în această iarnă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ultimatumul dat de Catherine Zeta-Jones lui Michael Douglas, pe când el avea 5 iubite: "Uneori, lucrurile...
Cancan
'Sfârșitul Lumii va fi pe 13 noiembrie 2026'. În 1960, un matematician renumit a calculat data exactă a...
Fanatik.ro
Ionuț Chirilă l-a dat afară de la CS Dinamo pe fiul angajatului mort în accident! Reacția antrenorului...
editiadedimineata.ro
Donald Trump, Vladimir Putin și Meta, pe lista RSF a „prădătorilor libertății presei” din 2026
Fanatik.ro
Mihai Stoica îl distruge pe Iulian Călin după eșecul cu U Cluj: „A inventat o simulare ordinară!”
Adevărul
Fereastra de timp în care Donald Trump va avea putere absolută indiferent de Congres. Pericolul major pentru...
Digieconomic
Cine moștenește datoriile unei persoane decedate și în ce condiții pot fi obligați moștenitorii să le...
Digi FM
Cornel Dinu, în pragul disperării la 78 de ani. Ce pensie are, de fapt, legenda lui Dinamo și câți bani îi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A pierdut totul ”și încă ceva” din cauza alcoolului. Cum arată marea campioană la 38 de ani: ”Mă otrăvea”
Pro FM
CRBL a șters toate fotografiile cu iubita mai tânără cu 23 de ani. Ce se întâmplă, de fapt, între artist și...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Colin Farrell, moment emoționant alături de fiul său diagnosticat cu o boală neurologică rară: "Sunt mândru...
Adevarul
Cum a ajuns președintele CJ Călărași, Vasile Iliuță, să cumpere în Italia proprietăți de peste un milion de...
Newsweek
Cum a motivat CCR că plafonarea pensiilor militare respectă Constituția? De ce pensia nu crește cu soldele?
Digi FM
Alegeri SUA. Ce sunt "midterms" și de ce sunt atât de importante
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum reușesc japonezii să îmbătrânească frumos. Obiceiurile care îi ajută să rămână activi și după 80 sau 90...
Digi Animal World
Trei pui de veveriță, prinși într-un nod imposibil! Veterinarii au intervenit de urgență pentru a le salva...
Film Now
Nicolas Cage, evacuat din vila de 10,5 milioane de dolari. A ajuns să locuiască în hoteluri
UTV
Cum arată casa lui Florin Dumitrescu decorată de Crăciun. Surpriza pregătită pentru soția lui, Cristina...