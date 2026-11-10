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Video Luca Niculescu: „Nu putem gândi o relansare economică fără industria auto”. Planurile Guvernului pentru producția din România

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Luca Niculescu, premierul României Foto: Facebook / Luca Niculescu
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Din articol
Guvernul susține măsurile europene pentru industria auto Eliminarea IMCA și facilități pentru investiții „Nu putem gândi o relansare economică fără industria auto”

Premierul Luca Niculescu a declarat, la deschiderea celei de-a IX-a ediții a Automotive Industry Forum & Gala Premiilor pentru Excelență, că industria auto este unul dintre pilonii economiei românești, cu o cifră de afaceri de peste 30 de miliarde de euro și o contribuție de peste 13% la PIB. Șeful Guvernului a vorbit despre măsurile de sprijin pentru companii, eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri din 2027 și stimularea investițiilor în tehnologii noi.

Niculescu a subliniat că România a devenit, în 2025, al șaptelea producător auto din Uniunea Europeană, într-un context european dificil, în care competitivitatea industriei este pusă la încercare.

„Este o performanță importantă, obținută într-o piață europeană aflată sub presiune și într-un context în care competitivitatea nu mai poate fi considerată un dat”, a afirmat premierul.

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Acesta a mulțumit companiilor care au contribuit la dezvoltarea sectorului auto din România, printre care Dacia, Ford, NXP Semiconductors, Schaeffler, Infineon Technologies, Magna Exteriors și ROMBAT.

„Contribuiți la dezvoltarea industriei auto din România, creați locuri de muncă și consolidați poziția țării noastre în economia europeană și globală", a transmis Luca Niculescu.

Guvernul susține măsurile europene pentru industria auto

Premierul a atras atenția că industria auto trece printr-o perioadă de transformări importante și că autoritățile trebuie să susțină competitivitatea sectorului, în condițiile dificultăților de pe piața europeană și ale riscului de pierdere a unor locuri de muncă.

În acest context, Niculescu a menționat Planul de acțiune pentru industria auto - Automotive Action Plan - și a precizat că Guvernul susține măsurile care urmăresc consolidarea competitivității industriei naționale.

Un alt element esențial pentru dezvoltarea sectorului este energia. Premierul a afirmat că România se apropie de independența energetică, prin proiectele de investiții și politicile publice orientate către consumatori.

„Țara noastră va asigura din producția internă energia necesară consumatorilor industriali și casnici”, a declarat acesta.

Șeful Guvernului a vorbit și despre nevoia unei legături mai strânse între sistemul de educație și cerințele companiilor, insistând asupra importanței învățământului profesional și tehnic în sistem dual.

„Avem nevoie de o legătură mult mai strânsă între sistemul de educație și cerințele reale ale economiei”, a spus Niculescu. El a adăugat că autoritățile încurajează parteneriatele dintre școli și companii, astfel încât tinerii să dobândească aptitudini practice, adaptate noilor tehnologii.

Eliminarea IMCA și facilități pentru investiții

Premierul a afirmat că relansarea economiei nu poate fi realizată fără industria auto, pe care a descris-o drept un sector-cheie al economiei naționale și europene. Guvernul urmărește să încurajeze dezvoltarea furnizorilor locali și producția în România a unor componente care sunt în prezent importate.

În acest sens, Niculescu a amintit angajamentul Executivului de a elimina impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) de la 1 ianuarie 2027.

„Prin măsurile asumate la nivel guvernamental, urmărim să construim un cadru fiscal și economic mai predictibil, care să încurajeze investițiile și dezvoltarea pe termen lung”, a declarat premierul.

Acesta a prezentat și facilitățile fiscale destinate companiilor care investesc în modernizarea capacităților de producție. Pentru activele noi puse în funcțiune în 2026, firmele pot beneficia de amortizare superaccelerată, cu deducerea a 65% din valoarea fiscală în primul an, pentru echipamente tehnologice, mașini, unelte și instalații de lucru.

De asemenea, companiile pot opta pentru un credit fiscal rambursabil de 10% din cheltuielile eligibile de cercetare-dezvoltare.

„Ne dorim să păstrăm în România nu doar capacități de producție, ci și centre de inginerie, proiectare și inovare”, a explicat Luca Niculescu.

Premierul a menționat și schema TechUp România, cu un buget multianual de peste 5,3 miliarde de lei, care poate susține investiții în mobilitate și sisteme autonome, energie verde și stocare, microelectronică și inteligență artificială.

„Nu putem gândi o relansare economică fără industria auto”

Luca Niculescu a mai spus că Guvernul și-a asumat, la preluarea mandatului, relansarea economiei printr-un program de miliarde de euro destinat susținerii companiilor și creșterii producției în România.

„Nu putem gândi o relansare economică fără a lua în calcul industria auto, care este un sector-cheie al economiei naționale și europene”, a afirmat premierul.

La finalul discursului, acesta și-a exprimat încrederea în potențialul industriei auto românești și în capacitatea companiilor de a continua să contribuie la dezvoltarea economiei și la inovare.

„Am mare încredere în potențialul industriei auto din România și în capacitatea dumneavoastră de a rămâne motor de dezvoltare al economiei naționale și vârf de lance pentru inovare și competitivitate”, a transmis Niculescu.

Editor : A.P.

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