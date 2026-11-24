România își asumă reducerea deficitului bugetar sub 3% din PIB până în 2031 și o traiectorie fiscală menită să reducă atât costurile de finanțare ale statului, cât și pe cele ale economiei, a declarat marți premierul Luca Niculescu. Acesta propune înființarea unui comitet care să elaboreze o strategie de competitivitate până în 2035, cu participarea unor economiști independenți, a Consiliului Fiscal, BNR și Administrației Prezidențiale.

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Declarațiile au fost făcute la lansarea raportului „Assessing Romania's Competitiveness. A 2027-2035 Strategic Outlook”, realizat de Institutul Jacques Delors, sub coordonarea lui Enrico Letta, și HorizonX, la comanda Dialogue for Democracy and Development Southeast Europe Foundation.

Premierul a afirmat că România a recuperat rapid decalajul față de media europeană în ultimii 25 de ani, dar că modelul economic care a susținut această evoluție și-a atins limitele.

„Întrebarea raportului este orientată către viitor: din ce va trăi România în 2035? Diagnosticul este corect și ni-l asumăm. În 25 de ani, România a urcat de la 26% la 78% din media europeană a PIB-ului pe locuitor și niciun stat intrat în Uniunea Europeană din 2004 încoace nu a recuperat mai repede. Este una dintre cele mai bune ilustrări ale forței transformatoare pe care o are Uniunea Europeană”, a declarat Luca Niculescu.

Raportul plasează România pe locul 29 din 130 de economii în clasamentul privind complexitatea exporturilor, dar pe poziția 61 din 70 în ceea ce privește competitivitatea, ceea ce înseamnă penultimul loc între statele Uniunii Europene.

„Știm să producem lucruri sofisticate, însă uneori reușim să le complicăm pe cele simple. Sunt trei cifre din raport care mi-au rămas în minte. 0,008% din PIB, atât înseamnă capitalul de risc investit în România într-un an. Media europeană este cam de șapte ori mai mare. Bursa noastră valorează 16,5% din PIB, iar o treime din firme au capitaluri sub pragul legal. Asta înseamnă că nu pot lua credit”, a explicat premierul.

Un alt contrast evidențiat este cel dintre infrastructura de internet și nivelul serviciilor publice digitale. Deși 96% dintre gospodării au acces la fibră optică, România se află pe ultimul loc în Europa la serviciile publice digitale.

„Raportul amintește de UiPath, de Bitdefender, de FintechOS, care au trebuit să-și mute sediul sau o parte din activitate în străinătate ca să găsească finanțare. Avem idei românești, idei bune, care cresc cu capital din altă parte. 96% din gospodăriile noastre au fibră optică. Suntem pe primul loc în Europa, iar la servicii publice digitale suntem pe ultimul loc. Două treimi dintre românii din străinătate care au avut de rezolvat o hârtie anul trecut au trebuit să vină fizic în țară. Sunt drumuri care costă un miliard și jumătate de euro pe an”, a spus Luca Niculescu.

Premierul a amintit și costul schemelor de plafonare a prețurilor la energie, estimat la 19-20 de miliarde de euro din 2022 până în prezent, susținând că sprijinul a fost acordat tuturor consumatorilor deoarece statul nu poate identifica suficient de precis persoanele care au nevoie de ajutor.

Deficit sub 3% din PIB în 2031

Luca Niculescu a prezentat traiectoria fiscală drept una dintre condițiile necesare pentru recâștigarea competitivității și reducerea costurilor de finanțare. Planul Guvernului include sprijin țintit în energie, extinderea învățământului dual și creșterea finanțării cercetării.

„Ne asumăm un deficit de sub 3% din PIB în 2031. Avem o traiectorie fiscală care să reducă costurile de finanțare ale statului și, în consecință, ale economiei. În energie trecem de la plafonări pentru toți la sprijin țintit și ne-am propus ca învățământul dual să fie legat de investițiile din fiecare regiune, iar finanțarea cercetării să urce spre 1% din PIB în 2030”, a afirmat premierul.

Din ianuarie ar urma să fie lansate conturile de economii și investiții, iar Banca de Investiții și Dezvoltare ar urma să primească un miliard de euro în plus la capital. Obiectivul declarat este ca o parte mai mare din economiile populației să finanțeze companii românești.

Raportul indică și o problemă de stabilitate politică, după ce România a avut 11 prim-miniștri în ultimii zece ani. Niculescu a susținut că reformele trebuie să depășească durata unui mandat și să nu fie reluate de la zero după fiecare schimbare de guvern.

O strategie de competitivitate până în 2035

Premierul a anunțat că poartă discuții preliminare pentru înființarea unui Comitet pentru competitivitatea României. Din structură ar urma să facă parte economiști independenți și reprezentanți ai Consiliului Fiscal, Băncii Naționale și Administrației Prezidențiale.

Comitetul ar urma să prezinte o primă versiune a strategiei în șase luni și documentul final într-un an. Indicatorii din raportul lansat marți ar urma să fie folosiți pentru evaluarea rezultatelor.

„Un comitet, de fapt, nu ajunge, iar strategia trebuie să reziste și următorului guvern. De aceea, țintele ei vor intra în Planul de parteneriat cu Uniunea Europeană pentru 2028-2034, unde banii vin numai pe jaloane îndeplinite. Și de aceea propun partidelor, patronatelor și sindicatelor un pact pentru competitivitate. Am avut un astfel de consens pentru aderarea la OCDE și îl putem avea din nou”, a declarat Luca Niculescu.

Guvernul vrea și să întărească rolul Consiliului Fiscal și să creeze un mecanism de predare-primire între miniștri, concentrat pe proiectele și reformele aflate în desfășurare.

„Raportul arată că astăzi fiecare ministru nou o ia aproape de la zero. Guvernul meu va gândi un mecanism de predare-primire care să se concentreze pe fond, nu pe formă. Și voi încerca să avem cât mai puține modificări ale Codului fiscal prin ordonanță de urgență în 2027. Anul acesta este ceva mai dificil, pentru că, după aproape șase luni de criză politică, avem câteva urgențe”, a explicat premierul.

Aderarea la zona euro, propusă pentru 2035

Raportul recomandă ca România să urmărească aderarea la zona euro în 2035. Luca Niculescu a susținut acest obiectiv și a afirmat că menținerea traiectoriei fiscale convenite cu Comisia Europeană ar putea permite îndeplinirea criteriilor de aderare la începutul deceniului următor.

„Președintele României a spus în câteva rânduri că este un deziderat pe care îl sprijină. Guvernatorul Mugur Isărescu a spus, la rândul său, că trebuie să facem din nou pași concreți. Mă alătur dumneavoastră. Ceea ce poate face Guvernul este să mențină traiectoria fiscală agreată cu Comisia Europeană până în 2031. Dacă facem asta, ne putem aștepta ca, la începutul deceniului următor, să îndeplinim din nou criteriile de aderare la zona euro”, a declarat premierul.

Unul dintre scenariile analizate în raport descrie o Românie care se îndepărtează de Uniunea Europeană. Niculescu a prezentat acest scenariu drept un avertisment și a susținut că dezvoltarea economică a țării depinde de integrarea europeană.

„Locul României este în Europa. Prosperitatea noastră se construiește în Europa. Nu există altă cale. România poate trece de la țara care respectă reguli stabilite în altă parte la țara care participă la formularea agendei. Suntem gata. România nu duce lipsă de strategii. În general, duce lipsă de execuție. Și aici se vor concentra eforturile noastre”, a concluzionat Luca Niculescu.

Editor : A.D.