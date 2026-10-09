Premierul desemnat Luca Niculescu spune că, dacă va trece de votul Parlamentului, va face „tot ce este necesar” pentru ca producătorul auto să rămână în țară. România nu își poate permite să piardă Dacia, a adăugat el.

„Este o situație complexă acolo, dar voi face tot ce ține de mine, pentru că Dacia este una dintre emblemele economiei românești. Reprezintă, cred 2-3% din Produsul Intern Brut, vreo 10%, dacă nu 12% din exporturi.

România nu își poate permite să piardă Dacia. Și tot ce e necesar pentru ca Dacia să rămână va fi pus în practică”, a spus Niculescu.

Declarația sa vine după ce Dacia a anunțat că oprește temporar producția la uzina de la Mioveni, pe fondul scăderii comenzilor, și a lansat un nou program de plecări voluntare. Angajații care acceptă încetarea contractului de muncă prin acordul părților pot primi salarii compensatorii în funcție de vechime. Sumele ajung, în anumite cazuri, până la 240.000 de lei.

Motivul pentru noul program de plecări voluntare este legat de reducerea activității de la uzina Dacia din Mioveni. Fabrica ar produce în prezent mai puține autoturisme pe lună decât în trecut, iar programul de lucru ar fi fost, de asemenea, redus. În acest context, angajații au fost anunțați că se pot înscrie în această nouă rundă de plecări voluntare.

Editor : M.B.