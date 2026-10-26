Premierul Luca Niculescu a discutat luni cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, despre situația economică a României și perspectivele de dezvoltare. După întâlnire, șeful Executivului a transmis, într-o postare pe Facebook, că prioritățile Guvernului sunt disciplina financiară, utilizarea eficientă a banilor publici, relansarea economiei și atragerea investițiilor, cu respectarea angajamentelor asumate față de Comisia Europeană.

ACTUALIZARE 13:40 Premierul Luca Niculescu a prezentat, într-o postare pe Facebook, principalele subiecte discutate cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, și a subliniat importanța dialogului dintre Guvern și banca centrală pentru menținerea stabilității economice.

„Am început săptămâna cu o întâlnire extrem de importantă și necesară, cu Guvernatorul BNR, domnul Mugur Isărescu. Am discutat cu dânsul provocările actuale, principalele evoluții macroeconomice, dinamica finanțării externe, situația sectorului bancar, precum și perspectivele de dezvoltare ale economiei. Coerența mixului de politici economice și dialogul constant între Guvern și banca centrală sunt esențiale pentru susținerea unei creșteri economice sustenabile și pentru asigurarea stabilității macroeconomice. L-am informat pe domnul Guvernator asupra priorităților guvernului meu, axate pe de o parte pe disciplina financiară și utilizarea înțeleaptă și eficientă a banului public (cu menținerea în traiectoria agreată cu Comisia Europeană), și pe de altă parte de relansarea economiei și atragerea de investiții, necesare pentru dezvoltarea țării și crearea de locuri de muncă. Îi mulțumesc domnului Guvernator pentru deschiderea arătată față de acest dialog permanent”, a transmis acesta.

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Știrea inițială

Întâlnirile au loc într-o perioadă în care Guvernul trebuie să identifice resurse pentru cheltuielile urgente ale ministerelor, dar și pentru măsurile sociale asumate prin programul de guvernare. Premierul Luca Niculescu a declarat, imediat după votul de învestitură din Parlament, că adoptarea bugetului pentru 2027 reprezintă una dintre prioritățile noului Executiv.

Potrivit informațiilor prezentate de reporterul Digi24 Amalia Dobre, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că rectificarea bugetară va fi realizată în două etape, prima până la sfârșitul lunii octombrie, iar cea de-a doua la finalul lunii noiembrie.

„O primă etapă până la finalul acestei luni, și vedem că deja mai sunt câteva zile, în care ar urma să fie rezolvate urgențele: bani pentru ministere, acolo unde au rămas fără, și mai ales bani în sănătate, pentru că știm că deja de mai multe săptămâni sunt aceste probleme în sănătate. Iar a doua etapă a rectificării ar urma să fie finalizată la finalul lunii noiembrie și vorbim aici de o rectificare de reglaj”, a explicat Amalia Dobre.

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Guvernul trebuie să găsească bani și pentru indexarea pensiilor

Pe lângă rectificarea bugetară, Executivul trebuie să asigure finanțarea măsurilor destinate populației, prevăzute în programul de guvernare. Printre acestea se numără indexarea pensiilor, pentru care Ministerul Muncii pregătește documentele ce urmează să fie transmise Ministerului Finanțelor.

„De asemenea, în această perioadă, Guvernul trebuie să găsească bani și pentru alte programe pentru populație, pentru acele măsuri pentru populație regăsite în programul de guvernare. Am vorbit aici despre indexarea pensiilor, de exemplu, despre care chiar ministrul Muncii spunea zilele trecute că deja pregătește această indexare și va înainta acest document către Ministerul de Finanțe”, a transmis reporterul Digi24.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că indexarea pensiilor trebuie să fie prudentă și sustenabilă, în funcție de resursele disponibile. Într-un interviu acordat Digi24, acesta a evitat să avanseze un procent cu care ar putea fi majorate pensiile.

În același timp, nici premierul Luca Niculescu, nici ministrul Finanțelor nu au exclus posibilitatea unor noi majorări de taxe, în condițiile în care Guvernul trebuie să găsească resurse pentru cheltuielile asumate și să continue reducerea deficitului bugetar.

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Editor : A.D.