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Lucrările de modernizare la o linie de tramvai din Capitală au fost oprite după descoperirea unor posibile vestigii arheologice

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Ziduri vechi descoperite pe șantierul de pe strada Armand Călinescu au determinat oprirea lucrărilor pentru evaluări de specialitate. Sursa foto: Facebook/Primăria Municipiului Bucureşti
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Lucrările de modernizare a șinelor de tramvai de pe strada Armand Călinescu din București au fost oprite după ce constructorul a descoperit mai multe ziduri care ar putea avea importanță arheologică. Specialiștii urmează să stabilească dacă acestea reprezintă vestigii importante pentru istoria Capitalei și trebuie conservate, a anunțat joi Primăria Municipiului București.

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„În urma săpăturilor, constructorul a dat peste ziduri care ar putea avea importanță arheologică, astfel că trebuie evaluate de specialiști. O echipă de la Direcția pentru Cultură a Municipiului București, din cadrul Ministerului Culturii, a fost pe șantier și a făcut o primă verificare”, a transmis PMB pe Facebook.

La fața locului urmează să ajungă și o echipă a Institutului de Arheologie, care va face săpături și va evalua zidurile descoperite.

„Arheologii vor stabili cu exactitate dacă sunt sau nu relicve importante pentru istoria orașului și dacă trebuie conservate. Întregul proces va dura în jur de trei săptămâni”, a precizat Primăria Capitalei.

Lucrările de pe strada Armand Călinescu fac parte din Lotul 5 al proiectului de modernizare a infrastructurii de tramvai. Tronsonul are o lungime de 1,8 kilometri și cuprinde zonele Mântuleasa, Paleologu, Vasile Lascăr și Lizeanu, până la Intrarea Vagonului. Șantierele de pe acest lot au fost deschise în luna aprilie.

Editor : A.D.

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