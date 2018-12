Ludovic Orban îndeamnă patronatele la grevă fiscală. Reacția oamenilor de afaceri

PNL somează Guvernul să nu adopte ordonanţa de urgență care include mai multe măsuri fiscale criticate de investitori. Președintele partidului, Ludovic Orban, le cere patronatelor să intre în grevă fiscală.

„Somăm public Guvernul ca în ultimul ceas să abandoneze aceste planuri ticăloase de distrugere a economiei private şi de sărăcire a populaţiei şi vom solicita Avocatului Poporului să sesizeze această Ordonanţă de urgenţă la Curtea Constituţională în cazul în care va fi adoptată. De asemenea, solicităm patronatelor din toate industriile să se solidarizeze împotriva acestui „tsunami” fiscal şi susţinem orice demers legitim al celor care vor fi afectaţi de deciziile Guvernului, inclusiv recursul la o grevă fiscală generalizată”, spune preşedintele PNL, Ludovic Orban.

El adaugă că „Ordonanţa Lăcomiei guvernului Dragnea – Dăncilă impune o suprataxare sălbatică a economiei româneşti care va distruge mediul de afaceri şi va sărăci populaţia” şi că „efectele unei astfel de ordonanţe au fost deja distrugătoare în prima zi după anunţul acesteia provocând o pierdere de peste 3 miliarde de euro ale celor importante companii listate pe Bursa de la Bucureşti. Grav este că cele mai lovite de această cădere a Bursei au fost chiar companiile private româneşti şi companiile de stat”.

„Suprataxarea cifrei de afaceri a companiilor din energie va genera o creştere a preţurilor la utilităţile pe care le plătesc toţi românii şi la un noul val de scumpiri în lanţ la toate bunurile şi serviciile. Introducerea unui impozit similar pe cifra de afaceri a companiilor din telecomunicaţii echivalează cu o taxă pe Internet folosită în regimurile autoritare care vor să descurajeze şi să penalizeze accesul liber al cetăţenilor la informaţii necenzurate. Aşa numita ”taxă pe lăcomie” care va fi aplicată pe activele bancare în funcţie de nivelul dobânzilor ROBOR din piaţa bancară are legătură doar cu lăcomia guvernului Dragnea – Dăncilă şi este o aberaţie nemaiîntâlnită care va duce la creşterea ratelor bancare plătite de români şi la frânarea activităţii de creditare a economiei româneşti”, mai spune Ludovic Orban.

„Nu e o propunere realistă, pentru că am avea de suferit tot noi, angajatorii. Daca nu plătești dările la stat, vin penalități, închideri de conturi, au de suferit antreprenorii, angajații. M-aș baza în continuare pe instituțiile statului, pe Avocatul Poporului, care are instrumente să atace această ordonanță care are foarte multe aspecte de neconstituționalitate. De exemplu, se mai introduce un salariu minim în construcți. De la 1 ianuarie vom avea 2 salarii minime. În acest ritm, am putea avea in 2 ani 26 de salarii pe fiecare domeniu economic”, a fost răspunsul lui Florin Jianu, președintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii.

