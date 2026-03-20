Lukoil a înregistrat pierderi pentru prima dată în cei 30 de ani de istorie ai companiei

Lukoil, cea mai mare companie petrolieră privată din Rusia, prezentă și pe piața românească, a înregistrat în 2025 o pierdere netă de 1,059 trilioane de ruble, potrivit unui raport financiar IFRS publicat vineri.

Lukoil, deținută de miliardarul Vagit Alekperov, a înregistrat pierderi la sfârșitul anului pentru prima dată în trei decenii de existență. În trecut, compania, care reprezintă aproximativ 15% din totalul producției de petrol din țară, a înregistrat pierderi trimestriale (45,9 miliarde de ruble în ianuarie-martie 2020, 65 miliarde de ruble în septembrie-decembrie 2015), dar până la sfârșitul anului a ieșit întotdeauna pe profit, scrie The Moscow Times.

Chiar și la sfârșitul anilor 1990, când prețul petrolului rusesc scăzuse sub 10 dolari pe baril, „Lukoil” a rămas o „mașină de bani” de încredere: în 1998 a înregistrat un profit net de 729 milioane de dolari, iar în 1999 — 1,062 miliarde de dolari (conform standardelor US GAAP, pe care compania le folosea atunci).

În criza din 2020, când pandemia a lovit piața mondială a petrolului, „Lukoil” a reușit să câștige 15,2 miliarde de ruble. Iar în 2015, când Rusia s-a confruntat cu primul val de sancțiuni pentru anexarea Crimeii, a înregistrat un profit net de 291,1 miliarde de ruble.

Care este cauza

Pierderea Lukoil se datorează faptului că compania a amortizat active străine în valoare de 1,66 trilioane de ruble, notează analiștii PSB. Este vorba despre zăcăminte, rafinării și stații de benzină din 11 țări ale lumii — de la Europa până în America Latină, care, potrivit estimărilor Alfa-Bank, asigurau „Lukoil” 15-17% din producție și un sfert din volumul total de rafinare a petrolului.

După ce compania a fost supusă sancțiunilor de blocare ale SUA, activitatea „filialelor” sale din străinătate a fost paralizată. Iar numeroasele încercări de a vinde rețeaua străină, cu o valoare contabilă de 22 de miliarde de dolari, nu au primit încă aprobarea Ministerului Finanțelor american.

Viitorul

Un factor cheie pentru viitorul „Lukoil” rămâne soarta activelor din străinătate — prețul de vânzare, în ce termen vor fi realizate și cum „Lukoil” va obține și va utiliza fondurile din vânzare, scriu analiștii PSB.

Inițial, „Lukoil” intenționa să-și vândă activele din străinătate companiei Gunvor, fondată de miliardarul Gennady Timchenko, apropiat al lui Putin. Totuși, tranzacția a eșuat după ce Ministerul de Finanțe al SUA a numit Gunvor „marioneta Kremlinului”.

