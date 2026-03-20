Lukoil a înregistrat pierderi pentru prima dată în cei 30 de ani de istorie ai companiei

Care este cauza Viitorul

Lukoil, cea mai mare companie petrolieră privată din Rusia, prezentă și pe piața românească, a înregistrat în 2025 o pierdere netă de 1,059 trilioane de ruble, potrivit unui raport financiar IFRS publicat vineri.

Lukoil, deținută de miliardarul Vagit Alekperov, a înregistrat pierderi la sfârșitul anului pentru prima dată în trei decenii de existență. În trecut, compania, care reprezintă aproximativ 15% din totalul producției de petrol din țară, a înregistrat pierderi trimestriale (45,9 miliarde de ruble în ianuarie-martie 2020, 65 miliarde de ruble în septembrie-decembrie 2015), dar până la sfârșitul anului a ieșit întotdeauna pe profit, scrie The Moscow Times.

Chiar și la sfârșitul anilor 1990, când prețul petrolului rusesc scăzuse sub 10 dolari pe baril, „Lukoil” a rămas o „mașină de bani” de încredere: în 1998 a înregistrat un profit net de 729 milioane de dolari, iar în 1999 — 1,062 miliarde de dolari (conform standardelor US GAAP, pe care compania le folosea atunci).

În criza din 2020, când pandemia a lovit piața mondială a petrolului, „Lukoil” a reușit să câștige 15,2 miliarde de ruble. Iar în 2015, când Rusia s-a confruntat cu primul val de sancțiuni pentru anexarea Crimeii, a înregistrat un profit net de 291,1 miliarde de ruble.

Care este cauza

Pierderea Lukoil se datorează faptului că compania a amortizat active străine în valoare de 1,66 trilioane de ruble, notează analiștii PSB. Este vorba despre zăcăminte, rafinării și stații de benzină din 11 țări ale lumii — de la Europa până în America Latină, care, potrivit estimărilor Alfa-Bank, asigurau „Lukoil” 15-17% din producție și un sfert din volumul total de rafinare a petrolului.

După ce compania a fost supusă sancțiunilor de blocare ale SUA, activitatea „filialelor” sale din străinătate a fost paralizată. Iar numeroasele încercări de a vinde rețeaua străină, cu o valoare contabilă de 22 de miliarde de dolari, nu au primit încă aprobarea Ministerului Finanțelor american.

Viitorul

Un factor cheie pentru viitorul „Lukoil” rămâne soarta activelor din străinătate — prețul de vânzare, în ce termen vor fi realizate și cum „Lukoil” va obține și va utiliza fondurile din vânzare, scriu analiștii PSB.
Inițial, „Lukoil” intenționa să-și vândă activele din străinătate companiei Gunvor, fondată de miliardarul Gennady Timchenko, apropiat al lui Putin. Totuși, tranzacția a eșuat după ce Ministerul de Finanțe al SUA a numit Gunvor „marioneta Kremlinului”.

Top Citite
Russian Navy Drill in Black Sea - 18 Feb 2022
1
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
2
Rusia avertizează orice țară care se alătură coaliţiei propuse de SUA pentru escortarea...
beirut
3
Război în Orientul Mijlociu, ziua 20. Trump susține că nu ia în considerare desfășurarea...
explozii in ucraina
4
Serviciile secrete americane arată că Rusia crede că poate câștiga în Ucraina, dar și că...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
5
Olguța Vasilescu ceartă pensionarii pentru că nu au votat cu PSD: „Vezi ce votezi că...
Te-ar putea interesa și:
benzinarie OMV pompa preturi carburanti
Benzina și motorina continuă să se scumpească: două majorări semnificative în doar două zile. Reacția șefei OMV Petrom
radu marinescu bilant PICCJ
Ministrul Justiției, la bilanțul de activitate al Parchetului General. Câte dosare au fost soluționate în 2025
Bogdan Ivan.
Activele Lukoil din România încă mai așteaptă aprobarea din partea SUA. Bogdan Ivan: „La Petrotel avem nevoie de o investiție uriașă”
platformă extracție gaze și petrol
Lukoil a dat statul român în judecată după ce a renunțat la proiectul de gaze Trident din Marea Neagră. Ce motive invocă compania
Taylor Swift
Taylor Swift, în fruntea topului mondial de vânzări muzicale pe anul 2025. Top 10 cei mai bine vânduți artiști
Recomandările redacţiei
profimedia-charles de gaulle portavion
„StravaLeaks”. Locația în timp real a portavionului Charles de Gaulle...
Donald Trump
Trump are în vedere un proiect imobiliar în Transilvania. Proiectul...
masura-nato
NATO a relocat trupele misiunii consultative din Irak în Europa, pe...
bolojan carburanti
Ilie Bolojan, discuții cu Alexandru Nazare și Bogdan Ivan pentru...
Ultimele știri
Un nou pas al Rusiei către „internetul suveran”: Instrumentele IA străine, ca ChatGPT şi Gemini, ar putea fi interzise
Mister nedezlegat de poliţiştii germani, după ce un trecător a găsit 35 de dinţi umani pe un trotuar din orașul Giessen
Cazul ucrainenilor reținuți în Ungaria: injecție forțată pentru a-l obliga pe unul dintre bărbați să vorbească (surse The Guardian)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ultimele imagini cu Chuck Norris în viață. Cum s-a filmat în urmă cu o săptămână, chiar de ziua lui și ce...
Cancan
Dani Mocanu și Nando, aduși în cătușe la București! Primele imagini cu manelistul și fratele lui, de pe...
Fanatik.ro
Cele trei mari slăbiciuni arătate de armata SUA în războiul din Iran. Expert militar: „China urmăreşte...
editiadedimineata.ro
Slovenia investighează interferența firmei israeliane Black Cube în alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Șoc în fotbalul turc înainte de meciul cu România! Atacantul de 21 ani a murit într-un atac armat!
Adevărul
Destinația surpriză unde poți face o vacanță de o săptămână cu mai puțin de 300 de euro: atrage tot mai mulți...
Playtech
Grecia și Cipru cer activarea articolului 42.7. Ce înseamnă echivalentul articolului 5 din NATO
Digi FM
Cum faci cea mai bună iahnie de fasole de post. Ingredientele banale care îi dau o savoare incredibilă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Iranul a lăsat ”mască” toată planeta
Pro FM
Analia Selis, mărturisiri sfâșietoare la șapte ani de la divorțul de Răzvan Suma: „A fost cel mai negru...
Film Now
Chuck Norris a murit la 86 de ani. Legenda filmelor de acțiune s-a stins în Hawaii
Adevarul
Contul unei firme din Iași, golit în două ore. Sume mari de bani au dispărut printr-un jaf digital orchestrat...
Newsweek
Știrile săptămânii despre pensii: Bolojan crește vârsta de pensionare. Pensionarii iau bani în plus în aprilie
Digi FM
Vremea de Florii și Paște 2026: Prognoza oficială ANM pentru prima parte a lunii aprilie
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ora de vară 2026. Când se dau ceasurile înainte și care sunt țările care nu țin cont de această practică
Digi Animal World
GALERIE FOTO IMPRESIONANTĂ | Liniștea care schimbă: ”70% din timpul meu este în natură”
Film Now
Cine este soția lui Chuck Norris, femeia pentru care starul filmelor de acțiune a renunțat la carieră
UTV
Alexandra Stan a anunțat că va deveni mamă de fetiță, artista a făcut dezvăluirea într-un mod emoționant