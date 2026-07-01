Luna iulie aduce o nouă ediție FIDELIS. Românii pot investi în titluri de stat cu dobânzi de până la 7,55%

Ministerul Finanțelor lansează, în perioada 3-10 iulie, o nouă ediție a Programului FIDELIS, prin care populația poate investi în titluri de stat denominate în lei și euro, cu dobânzi neimpozabile de până la 7,55% pentru emisiunile în moneda națională și de până la 6,20% pentru cele în euro.

Persoanele fizice rezidente și nerezidente care au împlinit vârsta de 18 ani pot subscrie în titlurile de stat prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners, Salt Bank și Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD - Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille, în parteneriat cu Libra Bank. Titlurile de stat sunt listate la Bursa de Valori București.

Potrivit Ministerului Finanțelor, investitorii care aleg să își plaseze economiile în titlurile de stat FIDELIS vor beneficia de următoarele dobânzi:

În lei:

6,30% pe an, pentru titlurile cu scadența la 2 ani;

6,85% pe an, pentru titlurile cu scadența la 4 ani;

7,55% pe an, pentru titlurile cu scadența la 10 ani;

7,30% pe an, pentru tranșa specială destinată donatorilor de sânge, cu scadența la 2 ani.

În euro:

3,90% pe an, pentru titlurile cu scadența la 3 ani;

4,80% pe an, pentru titlurile cu scadența la 5 ani;

6,20% pe an, pentru titlurile cu scadența la 10 ani.

Condiții speciale pentru donatorii de sânge

În cadrul programului, persoanele care fac dovada donării de sânge începând cu data de 1 februarie 2026 pot investi într-o tranșă specială de titluri de stat în lei, cu scadența la doi ani și o dobândă de 7,30% pe an. De asemenea, donatorii beneficiază de un prag minim de subscriere redus, de doar 500 de lei, față de 5.000 de lei pentru celelalte emisiuni în moneda națională, în limita unui plafon maxim de 100.000 de lei.

Ministerul Finanțelor a transmis că investitorii în titlurile de stat FIDELIS beneficiază de mai multe facilități, printre care:

posibilitatea de a vinde titlurile înainte de maturitate și de a încasa dobânda aferentă perioadei de deținere, în funcție de prețul obținut pe bursă;

venituri neimpozabile;

flexibilitate în administrarea și diversificarea portofoliului de investiții.

Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunile în moneda națională și de 100 de euro pentru cele în euro. Pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei pentru emisiunile în lei și de 1.000 de euro pentru cele în moneda europeană.

Editor : A.D.