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MADR pregătește ajutoare pentru prevenirea pestei porcine africane. Bugetul total alocat schemei este de 125 de milioane de lei

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porci la ferma
Potrivit proiectului, ajutorul poate ajunge la maximum 20 de euro pentru fiecare porc eligibil. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
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Cine poate primi ajutorul Cum se vor depune cererile

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre de Guvern prin care propune o schemă de ajutor de minimis pentru crescătorii de porcine, destinată compensării costurilor legate de măsurile de prevenire a pestei porcine africane (PPA). Bugetul total alocat schemei este de 125 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 24 de milioane de euro.

Sprijinul financiar ar urma să fie acordat crescătorilor care respectă condițiile de biosecuritate și au exploatațiile înregistrate în Baza Națională de Date (BND). Potrivit proiectului, ajutorul poate ajunge la maximum 20 de euro pentru fiecare porc eligibil.

Ministerul Agriculturii susține că măsura urmărește schimbarea abordării în combaterea pestei porcine africane și stimularea respectării regulilor sanitare inclusiv în gospodăriile populației.

„Măsurile adoptate în ultimii ani în lupta împotriva pestei porcine nu au produs efectele scontate. Din acest motiv, propunem o schimbare de paradigmă și un sprijin pentru fermieri, inclusiv la nivelul gospodăriilor populației, care cresc un număr limitat de porci și respectă legea”, a declarat ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna.

Potrivit acestuia, autoritățile vor să încurajeze identificarea și înregistrarea animalelor, dar și respectarea condițiilor minime de biosecuritate.

„Acolo unde animalele sunt crotaliate, există contact cu medicul veterinar și sunt respectate condițiile minime de biosecuritate și bunăstare, vrem să acordăm sprijin pentru respectarea acestor condiții”, a spus ministrul.

Cine poate primi ajutorul

Schema de minimis se va aplica pe întreg teritoriul României și se adresează crescătorilor de porcine care dețin:

  • exploatații noncomerciale de porcine;
  • exploatații înregistrate sanitar-veterinar;
  • gospodării țărănești.

Pentru a putea beneficia de sprijin, solicitanții trebuie să îndeplinească mai multe condiții cumulative. Printre acestea se numără înregistrarea exploatației în Baza Națională de Date și respectarea normelor de biosecuritate prevăzute de legislația sanitar-veterinară.

Ajutorul se acordă pentru efectivul mediu de porci existent în exploatație în perioada 1 iulie 2026 - 31 octombrie 2026.

Conform proiectului de HG, valoarea sprijinului este de maximum 20 euro pentru fiecare porc eligibil, astfel:

  • pentru exploatațiile noncomerciale: între 1 și 5 porci;
  • pentru exploatațiile înregistrate sanitar-veterinar și gospodăriile țărănești: între 1 și 50 de porci.

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi sau întreprinderi unice nu poate depăși echivalentul a 50.000 de euro pe durata unei perioade de trei ani.

Cum se vor depune cererile

Potrivit proiectului, fermierii vor avea la dispoziție 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a hotărârii pentru a depune cererea de înscriere în program la direcțiile agricole județene.

Dosarul va trebui să includă, printre altele:

  • copie după actul de identitate;
  • dovada contului bancar;
  • documente privind exploatația;
  • document emis prin Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor (SNIIA), din care să rezulte efectivul de porcine deținut.

Cererea va putea fi depusă și electronic sau prin poștă și curier.

Ulterior, pentru obținerea efectivă a banilor, beneficiarii vor trebui să depună o cerere de plată și documente justificative privind cheltuielile cu măsurile de biosecuritate. Printre acestea se numără și un document emis de medicul veterinar care să confirme că exploatația respectă condițiile sanitare și deține echipamentele necesare.

Cererile de plată vor putea fi depuse în perioada 1 - 24 noiembrie 2026.

Plata sumelor către beneficiari ar urma să fie făcută într-o singură tranșă, cel târziu până la 22 decembrie 2026.

Proiectul mai prevede că, în cazul în care suma totală solicitată depășește bugetul alocat schemei, valoarea ajutorului per cap de porc va fi redusă proporțional.

Schema de sprijin este bazată pe regulile europene privind ajutoarele de minimis în sectorul agricol și nu necesită notificare la Comisia Europeană.

Editor : A.D.

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