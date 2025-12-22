Live TV

Premierul Ilie Bolojan a declarat că, anul viitor, nu va mai crește nicio taxă. Există însă și o condiție, a spus șeful Executivului – aceea ca măsurile luate până acum să fie păstrate și să fie dublate de tăieri din cheltuielile statului.

Jurnalist Antena 3: Spuneați că nu vor mai crește taxele anul viitor”.

Ilie Bolojan: „Nu”.

Jurnalist Antena3: Promiteți?

Dacă aceste măsuri care au fost stabilite sunt dublate de economiile pe care, așa cum am anunțat, trebuie să le facem, de o disciplină bugetară, atunci, cu siguranță anul viitor nu mai trebuie crescute niciun fel de taxe”, a explicat Ilie Bolojan la Antena 3.

Consilierul lui Bolojan: Nu mai sunt necesare creşteri de taxe şi impozite în anii următori. Trebuie să luăm o pauză

