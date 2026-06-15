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Mai mulți români fără loc de muncă: INS anunță o nouă creștere a șomajului. Cum arată cifrele

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barbat care cauta job uri online, pe laptop
Rata şomajului a crescut în primul trimestru al lui 2026. Foto: Shutterstock

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64) s-a situat la 62,6%, în primul trimestru al acestui an, pondere similară cu cea înregistrată în ultimele trei luni din 2025, în timp ce rata şomajului a crescut cu 0,2 puncte procentuale, până la 6,5%, arată datele publicate, luni, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Pe medii rezidenţiale, rata şomajului a fost de 10,3% în mediul rural, faţă de 3,5% în mediul urban.

Pe grupe de vârstă, rata şomajului a atins nivelul cel mai ridicat (27,4%) în rândul tinerilor (15-24 ani).

Potrivit sursei citate, în intervalul analizat, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 68,5%, valoare egală cu cea consemnată în trimestrul IV din anul anterior.

Pe ansamblu, în primele trei luni din 2026, populaţia activă a României era de 8.197.800 de persoane, din care 7.661.600 de persoane erau ocupate, iar 536.200 erau şomeri.

Rata de ocupare a fost mai mare în cazul bărbaţilor (71%), faţă de 53,9% la femei, în timp ce la persoanele din mediul urban ponderea a fost de 69,5% faţă de 55,3%, în mediul rural. De asemenea, rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) s-a situat la 16,5%.

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Editor : C.A.

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